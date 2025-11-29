Itt a Zootropolis 2, de vajon bekarmolja magát a szívünkbe? — Kritika

A Zootropolis (eredeti nevén Zootopia) 2016-ban már egyszer nagy sikert aratott az állatos viccekért rajongó közönség köreiben és most, az amerikai hálaadásnak hosszú hétvégéjén kijött a folytatás — mely miatt egyébként szép profitot remél a franchise-t ápoló Disney a legújabb Zootropolis 2-től.

A Zootropolis 2-ben a hüllők nagyobb szerepet kapnak (Fotó: Disney)

Megáll még a mancsán a Zootropolis 2?

A Zootropolis 2 ott folytatódik, ahol az első rész abbamarad: a ravasz róka Nick Wilde és a lelkes nyuszi Judy Hopps már egy hete társak rendőrként és bár a rendőrség visszafogja őket, igyekeznek fényt deríteni egy várost átszövő összeesküvésre. Ez pedig egy, Zootropolisban száz éve nem látott állatfajtát is érint — a hüllőket. A világ szeme így szőrös barátainkon és a nézők szíveibe kúszó Gary Akígyón áll, hogy bebizonyítsák, a várost alapító hiúzcsalád (avagy Hiúzton család... hehe) tudatosan nyomja el a rossz színben feltüntetett hüllőket, kiszorítva őket teljes életterükből.

Ha ismerős a sztori, nem véletlen. A narratíva szinte teljesen ugyanaz, mint az első részben, azzal a különbséggel, hogy ott ez az összeférhetetlenség a ragadozók és prédák kasztján mutatkozott meg. Ha egyidőben játszanánk le a két filmet, még az is lehet, hogy a történeti ív és az igen hasonló fordulatok is szinte ugyanúgy alakulnának. Még Shakira is újra feltűnik és ugyanúgy szinte semmit nem ad hozzá a filmhez, de azért ha rákeresünk a filmre, akkor első helyen az ő neve jelenik meg.

Más szóval, a Zootropolis 2 nem egy eredeti film... másban van az ereje.

Az újabb Disney mesék megannyi hibája ellenére még mindig képes érdekes világot építeni. Az újrahasznosított történetet ellensúlyozza az a sok ötlet, amivel kibővítik a világot — mint például a hüllők elszeparált, mocsáros lakhelye — és a karakterek vibráló jelenléte, amely ragadósan képes jobb kedvre deríteni az embert. Ugyanúgy jobb vizekre tereli a projektet a sok poén, amit belesűrítettek: ha valaki nem vigyorog azon, hogy a zebra rendőrpáros Zebróknak hívják magukat, vagy hogy a városrész amin áthaladnak a Gnú Jersey nevet viseli, akkor határozottan nem neki való a film. Persze, mivel a gyerekek a film legfőbb célközönsége, a túlhasznált "elesős" poénok elkerülhetetlenek, de nem egy olyan poén van, ami a cenzúrát megkerülve egy-egy felnőttes hangot csempészik, hogy a szülők is jókat tudjanak derülni... hogy aztán elvörösödve el kelljen magyarázniuk csemetéiknek, hogy miért vicces az, amikor a rókának mondják fenyegetően, hogy 'letépem a farkad'. Ebben megint csak az a kár, hogy magyarra nem mindent lehetett úgy átültetni, de a fordítók a helyzet nehézségéhez mérten jó munkát végeztek.