Forradalmárok, nyugdíjas nyomozók és egy kegyetlen apa: mutatjuk 2025 legjobb filmjeit!

Hamarosan véget ér az év, és az ilyenkor szokásos éves összesítésben nem mehetünk el szó nélkül azok mellett a filmek mellett, amelyek 2025-ben kiemelkedőnek számítanak. A 2025 legjobb filmjei között világsztárokkal készült szuperprodukciók, díjesélyes európai alkotások és egy független magyar vígjáték is szerepel.

2025 legjobb filmje az Egyik csata a másik után (Fotó: imdb.com)

2025 legjobb filmjei a mozikban, 2025 legjobb filmjei streamingen

Egyik csata a másik után

Leonardo DiCaprio szétfüvezett forradalmárja az év egyik legnagyobb meglepetésfilmje lett, sőt szinte biztos, hogy az Oscaron is tarolni fog. Az aktuális kérdéseket feszegető politikai, fekete komédia hibátlan alkotás, nem beszélve Sean Penn, Benicio del Toro és Teyana Taylor szintén zseniális közreműködéséről. A 11-szeres Oscar-jelölt Paul Thomas Anderson idén végre nem megy haza üres kézzel az Oscar-gáláról.