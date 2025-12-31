Hírlevél
Hófehérke

A Hófehérke az év legnagyobb filmes pénzügyi bukása — de nem az egyetlen

11 perce
Olvasási idő: 6 perc
A Disney 2025-ben is nehezen olvas a sorok közt. A Hófehérke majdnem beszüntetett egy évek óta elhúzódó borzalmas trendet.
Egyeseknek észszerű pénzügyi stratégiának tűnhet, hogy fogunk egy projektet, akár egy olyan címet amit mindenki szeret, belenyomunk egy csomó pénzt és várjuk, ahogy hull a pénzeső. Az idei év bebizonyította, hogy ez nem ilyen egyszerű. A Hófehérke például már papíron is több sebből vérzett, de megvalósult, és a végeredmény senkit nem lepett meg.

Jelenet a Hófehérke című filmből
A Hófehérke követve a mozis trendeket nem nyúlt túlzottan nagy alázattal a Disney mesékhez (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az év legnagyobb bukása: Hófehérke

Ami félremehetett, az félre is ment. Ízetlen, szagtalan alkotás, CGI törpékkel és egy roppant idegesítő főszereplővel. A film gyenge kritikai fogadtatást kapott, miközben rendkívül magas volt a gyártási és marketingköltsége, amit a mozis bevételek nem tudtak ellensúlyozni. Minderre rárakódtak a színészek — kiváltképp Rachel Zegler és Gal Gadot — nyilatkozatai, amelyek elvonták a figyelmet magáról az végkifejletről. Olyannyira borzalmas lett a film és a fogadtatása, hogy a Disney majdnem sztornózott minden készülő élő szereplős feldolgozást, de a Lilo és Stitch kiemelkedő kasszasikere mégis visszahozta a bizalmat a műfaj felé... sajnos. Nagyjából 115 millió dolláros veszteséggel zárt a film és streamingen az űrkutyát se érdekelte.

Tron: Ares

Jared Leto neve mostanság összeforrt a bukásra ítéltetett filmekkel. Eleve egy költséges projektről beszélünk, amely már régen is egy igen rétegelt közönségnek szólt és sem a marketing, sem a kritikai fogadtatás nem volt kiemelkedő. A közönséget inkább Ethan Hawke Fekete telefon 2-je érdekelte ebben az időszakban. A Disney tehát ismét az égbe lőtt és bukott 130 millió dollárt.

Tron: Ares Jared Leto
A Jared Leto filmek újabb bukással bővültek idén a Tron: Ares révén (Fotó: IMDb)

Mickey 17

Az Élősködőket követően azt gondolhattuk, hogy a dél-koreai Bong-Joon Ho következő alkotása Robert Pattinson főszereplésével is egy kirobbanó siker lesz. A hype viszont hamar alábbhagyott, miután az emberek némileg kiábrándultan távoztak a mozitermekből. A filmnek végül nem sikerült nullszaldóval zárnia, ehhez ugyanis nagyjából 80 millió dollárra lett volna szükség.

Robert Pattinson as Mickey 18 and Robert Pattinson as Mickey 17
Több Robert Pattinson is megpróbálta menteni a Mickey 17-et, mindhiába (Fotó: Warner Bros / Entertainment Pictures)

Vadászat után

Luca Guadagnino pszichológiai thrillerje Julia Roberts és Andrew Garfield nevével fémjelezve jelent meg a mainstream rostában, de nem sikerült megszólítania a közönségét. Azonban éppen ezeknek a neveknek ára van és a kritikai visszhang is elég vegyesre sikeredett, így a film körülbelül 60-70 millió dolláros bukással zárt.

RELEASE DATE: October 17, 2025 TITLE: After the Hunt STUDIO: Amazon MGM Studios DIRECTOR: Luca Guadagnino PLOT: A college professor finds herself at a personal and professional crossroads when a star pupil levels an accusation against one of her colleagues and a dark secret from her own past threatens to come to light. STARRING: (L to R) Andrew Garfield as Hank and Julia Roberts as Alma (Credit Image: © Amazon MGM Studios/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
A Vadászat után 5,8-as értékelésen áll az IMDb-n (Fotó: Amazon MGM Studios)

Elio

Viszonylag sokatmondó, hogy a listánkban háromszor is szerepel a Disney, dehát ők játszanak a legnagyobb pénzekkel és a legnagyobb bukás is innen lehetséges. Az Elio kicsit mindenkinek meg akart felelni és így végül keveseknek is felelt meg igazán. Mégis, az érdemére legyen mondva, hogy ez legalább nem egy sokat járatott reboot, vagy live-action borzadály, szóval... legalább megpróbálták. Az Elio a Pixar filmek között a legrosszabban nyitó darab lett, a mozis pályafutása szintén nem zárt nullszaldóval.

Az előzetes ígéretesnek tűnt az Elio esetében (Fotó: IMDb)

 

 

