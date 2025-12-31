A Hófehérke az év legnagyobb filmes pénzügyi bukása — de nem az egyetlen

Egyeseknek észszerű pénzügyi stratégiának tűnhet, hogy fogunk egy projektet, akár egy olyan címet amit mindenki szeret, belenyomunk egy csomó pénzt és várjuk, ahogy hull a pénzeső. Az idei év bebizonyította, hogy ez nem ilyen egyszerű. A Hófehérke például már papíron is több sebből vérzett, de megvalósult, és a végeredmény senkit nem lepett meg.

A Hófehérke követve a mozis trendeket nem nyúlt túlzottan nagy alázattal a Disney mesékhez (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az év legnagyobb bukása: Hófehérke

Ami félremehetett, az félre is ment. Ízetlen, szagtalan alkotás, CGI törpékkel és egy roppant idegesítő főszereplővel. A film gyenge kritikai fogadtatást kapott, miközben rendkívül magas volt a gyártási és marketingköltsége, amit a mozis bevételek nem tudtak ellensúlyozni. Minderre rárakódtak a színészek — kiváltképp Rachel Zegler és Gal Gadot — nyilatkozatai, amelyek elvonták a figyelmet magáról az végkifejletről. Olyannyira borzalmas lett a film és a fogadtatása, hogy a Disney majdnem sztornózott minden készülő élő szereplős feldolgozást, de a Lilo és Stitch kiemelkedő kasszasikere mégis visszahozta a bizalmat a műfaj felé... sajnos. Nagyjából 115 millió dolláros veszteséggel zárt a film és streamingen az űrkutyát se érdekelte.

Tron: Ares

Jared Leto neve mostanság összeforrt a bukásra ítéltetett filmekkel. Eleve egy költséges projektről beszélünk, amely már régen is egy igen rétegelt közönségnek szólt és sem a marketing, sem a kritikai fogadtatás nem volt kiemelkedő. A közönséget inkább Ethan Hawke Fekete telefon 2-je érdekelte ebben az időszakban. A Disney tehát ismét az égbe lőtt és bukott 130 millió dollárt.

A Jared Leto filmek újabb bukással bővültek idén a Tron: Ares révén (Fotó: IMDb)

Mickey 17

Az Élősködőket követően azt gondolhattuk, hogy a dél-koreai Bong-Joon Ho következő alkotása Robert Pattinson főszereplésével is egy kirobbanó siker lesz. A hype viszont hamar alábbhagyott, miután az emberek némileg kiábrándultan távoztak a mozitermekből. A filmnek végül nem sikerült nullszaldóval zárnia, ehhez ugyanis nagyjából 80 millió dollárra lett volna szükség.

Több Robert Pattinson is megpróbálta menteni a Mickey 17-et, mindhiába (Fotó: Warner Bros / Entertainment Pictures)

Vadászat után

Luca Guadagnino pszichológiai thrillerje Julia Roberts és Andrew Garfield nevével fémjelezve jelent meg a mainstream rostában, de nem sikerült megszólítania a közönségét. Azonban éppen ezeknek a neveknek ára van és a kritikai visszhang is elég vegyesre sikeredett, így a film körülbelül 60-70 millió dolláros bukással zárt.