A Hófehérke az év legnagyobb filmes pénzügyi bukása — de nem az egyetlen

Egyeseknek észszerű pénzügyi stratégiának tűnhet, hogy fogunk egy projektet, akár egy olyan címet amit mindenki szeret, belenyomunk egy csomó pénzt és várjuk, ahogy hull a pénzeső. Az idei év bebizonyította, hogy ez nem ilyen egyszerű. A Hófehérke például már papíron is több sebből vérzett, de megvalósult, és a végeredmény senkit nem lepett meg.
Az év legnagyobb bukása: Hófehérke
Ami félremehetett, az félre is ment. Ízetlen, szagtalan alkotás, CGI törpékkel és egy roppant idegesítő főszereplővel. A film gyenge kritikai fogadtatást kapott, miközben rendkívül magas volt a gyártási és marketingköltsége, amit a mozis bevételek nem tudtak ellensúlyozni. Minderre rárakódtak a színészek — kiváltképp Rachel Zegler és Gal Gadot — nyilatkozatai, amelyek elvonták a figyelmet magáról az végkifejletről. Olyannyira borzalmas lett a film és a fogadtatása, hogy a Disney majdnem sztornózott minden készülő élő szereplős feldolgozást, de a Lilo és Stitch kiemelkedő kasszasikere mégis visszahozta a bizalmat a műfaj felé... sajnos. Nagyjából 115 millió dolláros veszteséggel zárt a film és streamingen az űrkutyát se érdekelte.
Tron: Ares
Jared Leto neve mostanság összeforrt a bukásra ítéltetett filmekkel. Eleve egy költséges projektről beszélünk, amely már régen is egy igen rétegelt közönségnek szólt és sem a marketing, sem a kritikai fogadtatás nem volt kiemelkedő. A közönséget inkább Ethan Hawke Fekete telefon 2-je érdekelte ebben az időszakban. A Disney tehát ismét az égbe lőtt és bukott 130 millió dollárt.
Mickey 17
Az Élősködőket követően azt gondolhattuk, hogy a dél-koreai Bong-Joon Ho következő alkotása Robert Pattinson főszereplésével is egy kirobbanó siker lesz. A hype viszont hamar alábbhagyott, miután az emberek némileg kiábrándultan távoztak a mozitermekből. A filmnek végül nem sikerült nullszaldóval zárnia, ehhez ugyanis nagyjából 80 millió dollárra lett volna szükség.
Vadászat után
Luca Guadagnino pszichológiai thrillerje Julia Roberts és Andrew Garfield nevével fémjelezve jelent meg a mainstream rostában, de nem sikerült megszólítania a közönségét. Azonban éppen ezeknek a neveknek ára van és a kritikai visszhang is elég vegyesre sikeredett, így a film körülbelül 60-70 millió dolláros bukással zárt.
Elio
Viszonylag sokatmondó, hogy a listánkban háromszor is szerepel a Disney, dehát ők játszanak a legnagyobb pénzekkel és a legnagyobb bukás is innen lehetséges. Az Elio kicsit mindenkinek meg akart felelni és így végül keveseknek is felelt meg igazán. Mégis, az érdemére legyen mondva, hogy ez legalább nem egy sokat járatott reboot, vagy live-action borzadály, szóval... legalább megpróbálták. Az Elio a Pixar filmek között a legrosszabban nyitó darab lett, a mozis pályafutása szintén nem zárt nullszaldóval.