Betiltották Ryan Gosling sikerfilmjét! Mától mégis a Netflixen hasít – Itt vannak a részletek

Vasárnap végre eljön a pillanat, amire vártunk! Felkerül a Netflix műsorára a Ryan Gosling és Emily Blunt főszereplésével készült A kaszkadőr, mely a filmszakma eddig névtelen és alulértékelt hőseinek állít méltó emléket. Ennek örömére összeszedtünk néhány érdekességet David Leitch rendezéséről.

A kaszkadőr rendezője, David Leitch egy alulértékelt szakma hőseinek állít emléket filmjével (Fotó: Christopher Khoury / APA via ZUMA Press Wire)

A kaszkadőr: tisztelgés a névtelen sztárok előtt

David Leitch, A kaszkadőr rendezője maga is kaszkadőrként kezdte a szakmát, így tökéletesen tisztában volt annak előnyeivel és árnyoldalaival. Többek között ez sarkallta A kaszkadőr elkészítésére, mely végre a filmszakma azon szereplőiről szól, akik eddig méltatlanul háttérbe szorultak. A kaszkadőröknek köszönhetjük a filmek legizgalmasabb jeleneteit, a törés-zúzást, az autókkal való manőverezést és a robbantásokat, vagy a képtelen magasságokból történő ugrásokat.

Már évtizedek óta parázs vita zajlott azzal kapcsolatban, hogy a kaszkadőrök semmilyen elismerést nem kapnak a különböző filmszakmai díjátadókon, nincs számukra külön kategória, de még említés szintjén sem emlékezik meg róluk a szakma. Ezzel szemben az egyéb háttérmunkák, mint a vágás, a hang, a díszlet vagy a jelmezek, majd’ minden filmes díjátadón külön kategóriát érdemelnek. Így David Leitch úgy döntött, itt az ideje elkészíteni a filmet, amit maga is a kaszkadőr-társadalomnak készült “szerelmes levélként” aposztrofált.

Leitch és számos más filmrendező évek óta kampányol az Akadémiánál egy Legjobb kaszkadőrmutatvány kategória létrehozásáért, amit a bizottság eddig azzal a szerintünk meglehetősen gyenge és szánalmas indokkal utasított el, hogy az Oscar-díjátadók már így is rettenetesen hosszúra nyúlnak. Azonban 2025 áprilisában megtört a jég, talán pont A kaszkadőr hatására, az Akadémia ugyanis bejelentette, hogy létrehozzák a Legjobb kaszkadőrmutatvány kategóriát, amit 2028-ban fognak először díjazni. Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga szegény kaszkadőröknek, ha Oscar-díjra pályáznak, mert Hollywoodban számos olyan színész akad, aki dublőr nélkül, maga hajtja végre a mutatványait.