Betiltották Ryan Gosling sikerfilmjét! Mától mégis a Netflixen hasít – Itt vannak a részletek

Vasárnap végre eljön a pillanat, amire vártunk! Felkerül a Netflix műsorára a Ryan Gosling és Emily Blunt főszereplésével készült A kaszkadőr, mely a filmszakma eddig névtelen és alulértékelt hőseinek állít méltó emléket. Ennek örömére összeszedtünk néhány érdekességet David Leitch rendezéséről.
A kaszkadőr: tisztelgés a névtelen sztárok előtt
David Leitch, A kaszkadőr rendezője maga is kaszkadőrként kezdte a szakmát, így tökéletesen tisztában volt annak előnyeivel és árnyoldalaival. Többek között ez sarkallta A kaszkadőr elkészítésére, mely végre a filmszakma azon szereplőiről szól, akik eddig méltatlanul háttérbe szorultak. A kaszkadőröknek köszönhetjük a filmek legizgalmasabb jeleneteit, a törés-zúzást, az autókkal való manőverezést és a robbantásokat, vagy a képtelen magasságokból történő ugrásokat.
Már évtizedek óta parázs vita zajlott azzal kapcsolatban, hogy a kaszkadőrök semmilyen elismerést nem kapnak a különböző filmszakmai díjátadókon, nincs számukra külön kategória, de még említés szintjén sem emlékezik meg róluk a szakma. Ezzel szemben az egyéb háttérmunkák, mint a vágás, a hang, a díszlet vagy a jelmezek, majd’ minden filmes díjátadón külön kategóriát érdemelnek. Így David Leitch úgy döntött, itt az ideje elkészíteni a filmet, amit maga is a kaszkadőr-társadalomnak készült “szerelmes levélként” aposztrofált.
Leitch és számos más filmrendező évek óta kampányol az Akadémiánál egy Legjobb kaszkadőrmutatvány kategória létrehozásáért, amit a bizottság eddig azzal a szerintünk meglehetősen gyenge és szánalmas indokkal utasított el, hogy az Oscar-díjátadók már így is rettenetesen hosszúra nyúlnak. Azonban 2025 áprilisában megtört a jég, talán pont A kaszkadőr hatására, az Akadémia ugyanis bejelentette, hogy létrehozzák a Legjobb kaszkadőrmutatvány kategóriát, amit 2028-ban fognak először díjazni. Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolga szegény kaszkadőröknek, ha Oscar-díjra pályáznak, mert Hollywoodban számos olyan színész akad, aki dublőr nélkül, maga hajtja végre a mutatványait.
10 érdekesség A kaszkadőrről
- Ryan Gosling retteg a magasságtól, de annak érdekében, hogy legyőzze a félelmét, ragaszkodott hozzá, hogy maga hajtsa végre a film elején látható ugrást.
- Ryan Goslingnak összesen 8 dublőre volt a forgatás alatt.
- Tom Ryder hotelszobájában, akit Aaron Taylor-Johnson alakít, az egyik post-it cetlin látható a felirat: Töltsd le a Gyilkos járat filmet. Aaron Taylor-Johnson játszott a Gyilkos járatban, amit szintén David Leitch rendezett.
- A film kaszkadőrcsapata Guiness rekordot döntött a forgatás során a 8,5 autós átfordulással, amit a filmben Gail karaktere meg is említ.
- A film-a-filmben, a Metálvihar konkrét utalás Charles Band Acélvihar című 1983-as filmjére. A jelmezek, a díszlet, a sivatagi helyszín és az autós mutatványok is mind Band filmjéből valók.
- A hajós üldözési jelenetben Colt egy olyan vitorlás előtt áll meg, ami az 1984-es Miami Vice szériában is látható, a jelenet alatt pedig a sorozat ikonikus zenéje szól, ezzel is tisztelegve a klasszikus előtt, melyből a legújabb hírek szerint mozifilm készül.
- A film a Lee Majors főszereplésével készült 1981-es The Fall Guy című sorozaton alapszik, mely 5 évadon keresztül futott.
- A stáblista alatt hallható The Unknown Stuntman című dal a film alapjául szolgáló sorozat főcímdalának modern feldolgozása Blake Shelton előadásában, melyet anno a sorozat főszereplője, Lee Majors énekelt.
- Mivel a filmben többször is látható egy koponyával lefestett vietnami zászló, ezért A kaszkadőrt betiltották az országban.
- A kaszkadőr elkészítése 2010 óta tervben volt, Tom Cruise, Jason Statham, Keanu Reeves, Nicolas Cage és Dwayne Johnson is szóba került Colt Seavers szerepére.