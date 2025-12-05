Zendaya elbújhat: 2026 Anne Hathaway éve lesz!

Korábban kiderült, hogy Zendaya is brutális tempóra kapcsol 2026-ban, ám akkor még nem tudtuk, hogy miket csinál a 43 éves Oscar-díjas színésznő. Anne Hathaway az elmúlt másfél évben őrült tempót diktált, öt premierje biztosan lesz jövőre, olyan sztárokkal, mint Meryl Streep, Ewan McGregor, Matt Damon vagy éppen az emlegetett Zendaya.

Anne Hathaway éve lesz 2026 (Fotó: Ron Adar)

Anne Hathaway 2026-os filmjei

Az ördög Prádát visel 2.

Premier: 2026. május 1.

Jöhetnek a brutális „ennyik” (Fotó: JLPPA/Bestimage )

A jövőre 20 éves vígjáték folytatása már most az év legjobban várt filmje. A sztori még hétpecsétes titkok, a pletykák szerint a rémisztő Miranda Prisley-nek segítséget kell kérnie egykori asszisztensétől, Andy-től, ugyanis „kezd kimenni a divatból”, miközben egy konkurens lapnál feltűnik Emily, aki tovább bonyolítja az eseményeket. Az ördögien csípős főszerepben visszatér Meryl Streep, mellette Emily Blunt és Stanley Tucci is, de olyan sztárok is részt vesznek a filmben, mint Lady Gaga vagy Sydney Sweeney.