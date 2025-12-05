Zendaya elbújhat: 2026 Anne Hathaway éve lesz!

Hírlevél
Az utóbbi pár, picit csendesebb év után jövőre nagyjából minden második hónapban láthatjuk a vásznon a 43 éves színésznőt. 2026 egyértelműen Anne Hathaway éve lesz!
Anne HathawayOdüsszeuszAz Ördög Pradát viselOdüsszeiaZendayaMeryl Streep

Korábban kiderült, hogy Zendaya is brutális tempóra kapcsol 2026-ban, ám akkor még nem tudtuk, hogy miket csinál a 43 éves Oscar-díjas színésznő. Anne Hathaway az elmúlt másfél évben őrült tempót diktált, öt premierje biztosan lesz jövőre, olyan sztárokkal, mint Meryl Streep, Ewan McGregor, Matt Damon vagy éppen az emlegetett Zendaya. 

Anne Hathaway, October 28, 2025, New York, United States: Anne Hathaway attends the 2025 WWD Honors at Cipriani South Street. (Credit Image: © Ron Adar/SOPA Images via ZUMA Press Wire)
Anne Hathaway éve lesz 2026 (Fotó: Ron Adar)

Anne Hathaway 2026-os filmjei

Az ördög Prádát visel 2.    

Premier: 2026. május 1.    

Picture MUST credit: 20th Century Studios Here’s a first glimpse of Meryl Streep and Anne Hathaway in a return to the fashion magazine world in The Devil Wears Prada 2. A brief glimpse shows Streep as editor Miranda Priestley in red stilettos striding through the office of Runway magazine She gets into a lift and presses a button to close the doors. But before they shut, a hand appears and stops them — and in walks Hathaway reprising her role of aspiring journalist Andrea Sachs, Streep turns to her and asks her: “Took you long enough.” The suggestion is that maybe her character is now the editor. The brief sequence is accompanied by Madonna hit Vogue. The film, which also stars original cast members Emily Blunt, and Stanley Tucci, is due in theatres on May 1 next year, The film reunites the original main cast with director David Frankel and writer Aline Brosh McKenna, and introduces new characters played by Kenneth Branagh, Justin Theroux and Lucy Liu. Picture supplied by JLPPA
Jöhetnek a brutális „ennyik” (Fotó: JLPPA/Bestimage )

A jövőre 20 éves vígjáték folytatása már most az év legjobban várt filmje. A sztori még hétpecsétes titkok, a pletykák szerint a rémisztő Miranda Prisley-nek segítséget kell kérnie egykori asszisztensétől, Andy-től, ugyanis „kezd kimenni a divatból”, miközben egy konkurens lapnál feltűnik Emily, aki tovább bonyolítja az eseményeket. Az ördögien csípős főszerepben visszatér Meryl Streep, mellette Emily Blunt és Stanley Tucci is, de olyan sztárok is részt vesznek a filmben, mint Lady Gaga vagy Sydney Sweeney.

