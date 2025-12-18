Gyorstalpaló: e nélkül nem érdemes beülni az Avatar régóta várt harmadik részére

A James Cameron-filmek immár 16 éve a na'vik és Pandora körül forognak, és az újonnan megjelent harmadik részt követően még két etapban láthatjuk az Avatar-filmek folytatását. Bár a legjobb, ha az Avatar: Tűz és hamu megnézése előtt újranézzük a 3D mozizást újra forradalmasító Avatart és a nagy sikerű Avatar: A víz útját, teljesen érthető, hogyha ez — főleg az ünnepi hajtásban — sok idő lenne, ezért a két film lényegi részét egy cikkbe gyűjtöttük.

Cikkünk csak a lényeges részleteket tartalmazza az Avatar első két részéből (Fotó: 20th Century Fox / 20th Century Fox)

Az Avatar első részében megismerhettük a világot

Az Avatar egy elképzelt jövőben játszódik, ahol az emberiség felélte nyersanyag-tartalékait, ezért távolabbi bolygókon keresnek megváltást — kicsit hasonlóan, mint az Alien-filmek esetében, amik James Cameron szerint ugyanebben az univerzumban játszódnak. A keresés közepette rátalálnak a Pandora nevű félreeső holdra, mely természeti javakban elképzelhetetlenül gazdag, ezért a tudományos és katonai érdekeltségű nagyvállalat, az RDA éppen ezt a helyet veszi célba. A helyzetet bonyolítja az őslakos néppel kialakult konfliktus a három méter magas, kék bőrű, emberszerű, a bolygót istenként tisztelő na'vikkal, hisz a kitermelés az ő életüket nagyban felborítja.

Az emberek egyszerre igyekeznek a békés, szimbiotikus együttélés kialakítására, melynek élére Grace (Sigourney Weaver) került, a másik irányvonal pedig a katonai, erőszakos megoldás, kérdés nélkül kiszorítva az őslakosokat, élén Quaritch ezredessel (Stephen Lang). Itt kapcsolódik be a háborús veterán Jake Sully (Sam Worthington) aki háborúban elvesztette a lábait és Quaritch ígéretet tett neki, hogy ha sikeresen beépül a na'vik közé és némi kémkedés mellett békével meggyőzi őket a távozásról, akkor megoldja, hogy újra járhasson.

Jake számára ez nem is volt kérdés, egy különleges program keretében a tudatát egy na'vi testbe irányították, hogy külsőre teljesen meggyőző formában vegyülhessen el a három méteres idegen lények között. Elsőként Neytiri (Zoe Saldaña) találkozik vele, aki eleinte gyanúval fogadta, de a kialakított bizalmi viszonyt követően ő maga támogatta, hogy csatlakozzon az omatikaya törzshöz. A beilleszkedés nehézsége mellett szép lassan megismerte a na'vik világát és beleszeretett Neytiribe, felfedezte hogy ezt az egészet ő nem akarja elpusztítani és ezért idővel a katonaságtól átpártolt a na'vikhoz. Quaritch ezredes türelme persze csak eddig tartott, nekirontottak a na'vik által istenített, különös szakralitással, misztikus energiákkal bíró Lélekfának, amit a na'vik természetesen nem hagyhattak annyiban... jóllehet a támadásért teljesen joggal okolták a beépült Jake Sullyt is.

Hogy Jake visszanyerje lerombolt bizalmát, megüli a mindenki által félt hatalmas, sárkányszerű lényt, a Torukot, mely egy olyan teljesítmény, hogy megkapja tőlük a Toruk Makto címet. A véres összecsapás következtében Quaritch ezredes és Jake Sully emberi testét is elpusztítják. Azonban a na'vik, akik befogadták őt, lefektették testét az Élet fájához, hogy aztán na'viként szülessen újra.

A második rész hosszabb volt és sokkal látványosabb

Jake Sully immár nem csak az omatikaya törzs befogadott tagja, hanem a vezetőjük és többgyermekes családapa is egyben. Neytirivel három gyerekük is lesz, a legidősebb Neteyam (Jamie Flatters) a középső Lo'ak (Britain Dalton) és a legkisebb Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) de ezen kívül örökbe fogadták az elhunyt Grace genetikailag közeli na'vi klónját, Kirit (Sigourney Weaver) és az emberi gyermeket, Gekkót (Jack Champion).