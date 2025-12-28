Brigitte Bardot sokkal több volt egy csinos pofinál: íme a színésznő legjobb alakításai!

A 91 évesen elhunyt Brigitte Bardot ugyan 40 évesen visszavonult a filmek világától, de röpke karrierje alatt így is számos moziban szerepelt. Az imdb listája szerint összesen 60 produkciót tudhat magáénak, melyek között a francia vígjátékok mellett videóklipek és reklámfilmek is helyet kaptak. Íme Brigitte Bardot legjobb filmjei!

Brigitte Bardot fiatalon ért a csúcsra és korán visszavonult (Fotó: The Movie Company/KPA)

Brigitte Bardot filmjei

És Isten megteremté a nőt

Az És Isten megteremté a nőt 1956-ban került a mozikba. A filmet Brigitte Bardot első férje, Roger Vadim rendezte. Ez volt Bardot nemzetközi debütálása, amivel világszerte ismertté vált. A film sikerét követően Brigitte Bardot a modern nőiesség és a szabadság egyik jelképeként vonult be a köztudatba. Az És Isten megteremté a nőt St. Tropez-ben játszódik, ahol a színésznő utolsó éveit is töltötte. A főszereplő Juliete – akit Bardot alakít – egy testvérpár egyik tagjába, Antoine-ba szerelmes, és minden vágya, hogy a férfi feleségül vegye és elvigye őt a kis szigetről. Közben Antoine öccse, Michel is a lány kegyeiért küzd, ahogy Eric is, egy helyi gazdag üzletember. A filmben Bardot alaposan ledobja a textilt, amivel bebiztosítja a későbbiekre, hogy filmjeit nagyrészt férfiak látogatják a mozikban.

Brigitte Bardot egyik leghíresebb filmjében is három férfi verseng a kegyeiért (Fotó: IENA/KPA)

A megvetés

Az 1963-as A megvetés volt az egyik olyan filmje, amit a kritikusok is elismertek. A filmet a francia újhullám egyik legnagyobb alakja, Jean-Luc Godard rendezte. Brigitte Bardot a főszereplő forgatókönyvíró, Paul Javal (Michel Piccoli) felesége, Camille szerepét játssza, aki fokozatosan elhidegül a férjétől, mert úgy érzi, a forgatókönyvíró a film producere, Jeremy Prokosch (Jack Palance) karjaiba löki őt a szakmai előrejutásért cserébe. Bardot-nak ebben a filmben lehetősége volt megcsillogtatni komolyabb oldalát és a szépségén túlmutató színészi tehetségét is.

A megvetés volt egyike a komolyabb szerepeinek, ahol bebizonyította, hogy több, mint a szépsége (Fotó: Stillphoto/Sunshine/NORTHFOTO)

Igazság

Az Igazság című film Godard rendezése előtt három évvel debütált, de A megvetéshez hasonlóan ez a mozi is Brigitte Bardot komolyabb alakításainak sorát erősíti. A film egy tárgyalótermi dráma, melyben Bardot egy fiatal lányt alakít, akinek a vádlottak padján kell felelnie szerelme meggyilkolásáért. Az esküdtek egyetlen feladata, hogy eldöntsék, vajon hirtelen felindulásból vagy előre megfontolt szándékkal követte el a lány a gyilkosságot. Az Igazságban nyújtott alakításával Brigitte Bardot elérte, hogy a kritikusok komolyabban vegyék színészi képességeit.