80 éves titokra derült fény: Hollywoodi szépfiú akarta megölni Charlie Chaplint

Hollywood aranykorának titka még évtizedekkel az érintettek halála után is titok marad, néha azonban fény derül az igazságra. Charlie Chaplin komikust az egész világ szerette, de a harmincas évek szépfiúja, Errol Flynn nem tartozott közéjük. A balhés szépfiú ugyanis meg akarta ölni az Aranyláz és A diktátor című filmek sztárját.

Errol Flynn a vásznon csábított, az életben viszont megölte volna Charlie Chaplint (Fotó: Snap Stills / NORTHFOTO)

Charlie Chaplin meggyilkolása

Mint ismert, Charlie Chaplin a nők kedvence volt, erre számtalan felesége, szeretője és gyermeke a bizonyíték. Ami szintén ismert, hogy a szoknyapecér humorista szerette a fiatal, sőt a nagyon fiatal lányokat. Pedofíliával sosem vádolták meg nyíltan, de sok esetben 15, 16 éves szeretői voltak. Hasonló ízlése volt a Robin Hood-al világsztárrá vált Errol Flynn-nek is, ám őt perbe is fogták kiskorú ellen elkövetett erőszakért, sőt a rendőrök folyamatosan követték a színészt, hogy ne menjen iskolák közelébe. Sokak szerint egy ismertlen nő miatt kaphatott össze a két férfi, de ez nem bizonyított, az viszont annál inkább, hogy legendásan balhés Flynn neki akart menni, sőt egyesek szerint egy pisztollyal akarta lelőni Chaplint.

Sose derült ki pontosan, miért gyűlölte Flynn Chaplint (Fotó: UNITED ARTISTS / Entertainment Pictures)

Errol Flynn terve

Nos, terve igazából nem volt neki, tekintve hogy komoly alkoholista volt már fiatal kora óta. Drogozott, lokálokban randalírozott, számtalan verekedésbe keveredett bele. Számos tanú hallotta, hogy többször azt kiáltotta nyilvános helyeken, hogy megöli Chaplint. Honnan jöhetett az ellentét? Igazából nehéz megmondani, a hollywoodi történészek szerint a botrányos sztár lenézte a politikailag aktív, intellektuálisan felette álló bohócot, aki szerinte egy képmutató pojáca volt. Az eset valamikor a harmincas években történhetett, amikor egy lokálban összeszólalkoztak, szét kellett őket választani és Flynn végül pisztollyal hadonászott.

Fiatal lányok lehettek a viszály okai (Fotó: ZUMA Movie Stills Library / NORTHFOTO)

Mi történt Charlie Chaplinnel?

Semmi. Hivatalos eljárás nem indult, ami azt jelenti, hogy ez vagy egy eltúlzott a pletyka, vagy a valószínűbb forgatókönyv az, hogy az úgynevezett fixerek, vagyis megoldóemberek elsimították az ügyet. Mindenesetre Flynn a negyvenes évek után eltűnt a süllyesztőben, Chaplin azonban hosszú éveken át aktív maradt.



