„Teljesen elb*szták” — Chris Columbus kifejtette, miért nem készítene újra Reszkessetek, betörők! filmet

A Reszkessetek, betörők! (Home Alone) nemcsak a karácsonyi filmek visszatérő eleme, de az egykori gyereksztár számára a múltjának azon része, amire büszkén emlékezhet vissza. Macaulay Culkin gyermekeivel mai napig sokszor előveszi a filmet, de az első alkalommal nem mondta el nekik, hogy ő játssza a főszerepet. Hasonlóan fontos projekt volt ez a Daniel Radcfliffe és Emma Watson főszereplésével készült Harry Potter filmeket is rendező Chris Columbusnak, aki ezúttal nem tartotta magában a véleményét a franchise hányattatott sorsával kapcsolatban.

A Chris Columbus filmek között mindig kedves marad az első két Reszkessetek, betörők! film (Fotó: 20th Century Fox/NORTHFOTO)

Chris Columbus véleményével senki nem szállna vitába

A film 35. évfordulóján a rendező Chris Columbus, és ez egykori gyereksztár Macaulay Culkin — aki a kilencvenes években tényleg a világ leggazdagabb gyereke volt — egy pódiumbeszélgetésben nosztalgiáztak a Reszkessetek, betörők! kapcsán, amely mindkettőjük számára jelentős mérföldkő volt a megjelenése óta... legalábbis a karácsonyi filmek tekintetében mindenképp. A nosztalgikus esemény ugyanabban az Academy Museumban zajlott, ahol Columbus legelőször kapta kézhez a betörőket megreszkírozó kisfiú filmjének forgatókönyvét.

Történelmi alkalom volt ez, hiszen a nyilvánosság előtt először értékelte közös alkotását Culkin és Columbus, mely a rendező szerint a mai nap is teljesen friss a hiteles, leginkább a hiteles csapdák és fájdalmasnak tűnő kaszkadőrmutatványok miatt. Azt azonban ő is látja, hogy mennyi silány film készült azóta ugyanezzel a címmel, mely szerinte teljesen kinyírta a sorozatot.

Egy csomó rossz folytatás készült. Sajnálom, ha ezzel megbántok valakit, de teljesen elb*szták mindet. A Reszkessetek, betörők! 3-al kezdődött és onnantól kezdve folyamatos lefelé ívelt a lejtő. A harmadik rész még így is a legjobb a rosszabb filmek között. Már csak amiatt nagy bukás volt, hogy a mutatványokhoz drótokat használtak, amitől teljesen átlátszó volt az egész.

— ecsetelte Columbus, mire Culkin viccesen hozzátette: „Valamint mi sem voltunk benne!”

Macaulay Culkin, aki a ravasz kisfiút játszotta a filmklasszikusban, kifejtette, hogy szívesen csinálna egy folytatást, amiben ő lenne a főszereplő, mint Kevin McCallister, aki a fiával igyekszik rendbe hozni kapcsolatát.

Tetszene egy olyan, hogy Kevin már öreg, özvegy vagy valami ilyesmi és egy gyermeket nevel teljesen egyedül, de Kevin folyamatosan dolgozik és nem nagyon jön ki a fiával. Olyasmi lenne, mint a Hanta boy-ban. Két irány is lehetne, ebből az egyik, hogy véletlen hagynám magára a gyereket és felhívnám az anyámat azzal, hogy „annyira sajnálom, most már értem!” A másik pedig, hogy szándékosan hagynám magára a fiút, mert engem is ez tett azzá a férfivá, ami vagyok. Ezután pedig csapdákat állítana fel nekem és nem engedne be a házba.

— részletezte Culkin, aki szerint ez a film egy metafora lenne arról, hogy visszakerül a fiú életébe.