Daniel Craig felébreszti a halott embert is, Brad Pitt az otthonunkban száguldozik

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az év legnagyobb szuperprodukciói érkeznek a hétvégén az otthonunkba. A streamingeken olyan sztárok várnak ránk, mint Daniel Craig, Mila Kunis, Brad Pitt, Glenn Close és Paul Rudd.
Minden bizonnyal az év legerőseebb streaminghétvégéje elé nézünk. Daniel Craig Tőrbe ejtve sorozata új résszel debütál, Brad Pitt házhoz hozza a Forma-1 világát és egyfajta bűnös élvezetnek véget ér Kim Kardashian gyatra sorozata is. 

Daniel Craig
Daniel Craig újra nyomoz (Fotó: Netflix)

Daniel Craig Netflix-nyomozó lett

Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember

Benoit Blanc 3 év után újra visszatér a Netflixre, hogy egy minden eddiginél szövevényesebb vallási gyilkosságot nyomozzon ki. Daniel Craig furcsa, piperkőc nyomozója azonban úgy tűnik, élete legcsavarosabb bűnügyébe keveredett. A kritikák szerint a legjobb Tőrbe ejtve film lett a most már trilógiává duzzadt sorozatból, amiben olyan sztárok szerepelnek, mint Mila Kunis, Glenn Close, Josh' O Connor, Andrew Scott és Jeremy Renner

