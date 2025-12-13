Daniel Craig felébreszti a halott embert is, Brad Pitt az otthonunkban száguldozik

Minden bizonnyal az év legerőseebb streaminghétvégéje elé nézünk. Daniel Craig Tőrbe ejtve sorozata új résszel debütál, Brad Pitt házhoz hozza a Forma-1 világát és egyfajta bűnös élvezetnek véget ér Kim Kardashian gyatra sorozata is.

Daniel Craig újra nyomoz (Fotó: Netflix)

Daniel Craig Netflix-nyomozó lett

Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember

Benoit Blanc 3 év után újra visszatér a Netflixre, hogy egy minden eddiginél szövevényesebb vallási gyilkosságot nyomozzon ki. Daniel Craig furcsa, piperkőc nyomozója azonban úgy tűnik, élete legcsavarosabb bűnügyébe keveredett. A kritikák szerint a legjobb Tőrbe ejtve film lett a most már trilógiává duzzadt sorozatból, amiben olyan sztárok szerepelnek, mint Mila Kunis, Glenn Close, Josh' O Connor, Andrew Scott és Jeremy Renner.