David Duchovny az év leggyatrább sorozatával égeti ki a maradék agysejtjeinket

Az előzetes alapján nem vártuk, hogy a Métely lesz az új Hatalmas kis hazugságok: egy könnyed hétvégi lélektani drámának, némi erotikával még el is ment volna. David Duchovny szériája azonban súlyosabb tudathasadásban szenved, mint a történet másik főszereplője, miközben szinte már skizoid módon ugrál a saját sztorijában, elfelejti a szereplőit, és komplett történetszálakat is eldob útközben.

David Duchovny kellemes nyári kalandját nem mindenki éli túl (Fotó: Prime)

David Duchovny sorozata: Métely

A korábbi sorozatsztár hosszú évtizedekig uralta a képernyőket, de David Duchovny az X-akták-féle sikert már jó ideje nem tudta megismételni. Utoljára a szexfüggő macsó szerepét hozta jól a Kaliforgiában. A 65 éves színész úgy döntött, egy hatrészes krimi-dráma, úgynevezett „domestic crime” típusú sorozatban próbál ismét egy kis népszerűségre szert tenni — a végeredmény azonban botrányos lett. Az alapötlet még nem is volna rossz, igaz, messze áll az eredetitől. Adott egy kockázatelemző bankár, Jamie (őt alakítja David Duchovny), aki görögországi nyaralójába viszi a családját és néhány barátját. A barátokkal érkezik a házitanár, a jóképű, ám már az első perctől kezdve gyanús Adam, akinek a szeme sem áll jól. Egy átmulatott éjszaka után a két férfi a rendőrségen köt ki, de az igazi bonyodalmak csak itt indulnak be.

Bugyuta lett a Métely (Fotó: Prime)

Forgatókönyvíró helyett ChatGPT

James Wood sorozata ékes példája annak, hogyan nem szabad forgatókönyvet írni. A sablonokból összetákolt történet tele van olyan lyukakkal és logikai bukfencekkel, amelyeket még egy mesterséges intelligencia is kiszúrt volna. Csak néhány példa, spoiler nélkül — ha mégis az lenne, mea maxima culpa: