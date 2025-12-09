David Duchovny az év leggyatrább sorozatával égeti ki a maradék agysejtjeinket

Az előzetes alapján nem vártuk, hogy a Métely lesz az új Hatalmas kis hazugságok: egy könnyed hétvégi lélektani drámának, némi erotikával még el is ment volna. David Duchovny szériája azonban súlyosabb tudathasadásban szenved, mint a történet másik főszereplője, miközben szinte már skizoid módon ugrál a saját sztorijában, elfelejti a szereplőit, és komplett történetszálakat is eldob útközben.
David Duchovny sorozata: Métely
A korábbi sorozatsztár hosszú évtizedekig uralta a képernyőket, de David Duchovny az X-akták-féle sikert már jó ideje nem tudta megismételni. Utoljára a szexfüggő macsó szerepét hozta jól a Kaliforgiában. A 65 éves színész úgy döntött, egy hatrészes krimi-dráma, úgynevezett „domestic crime” típusú sorozatban próbál ismét egy kis népszerűségre szert tenni — a végeredmény azonban botrányos lett. Az alapötlet még nem is volna rossz, igaz, messze áll az eredetitől. Adott egy kockázatelemző bankár, Jamie (őt alakítja David Duchovny), aki görögországi nyaralójába viszi a családját és néhány barátját. A barátokkal érkezik a házitanár, a jóképű, ám már az első perctől kezdve gyanús Adam, akinek a szeme sem áll jól. Egy átmulatott éjszaka után a két férfi a rendőrségen köt ki, de az igazi bonyodalmak csak itt indulnak be.
Forgatókönyvíró helyett ChatGPT
James Wood sorozata ékes példája annak, hogyan nem szabad forgatókönyvet írni. A sablonokból összetákolt történet tele van olyan lyukakkal és logikai bukfencekkel, amelyeket még egy mesterséges intelligencia is kiszúrt volna. Csak néhány példa, spoiler nélkül — ha mégis az lenne, mea maxima culpa:
- Megölnek egy fontos karaktert, aki a kocsijával ment haza. Megérkezik a felesége, akit felhív a gyilkos, hogy azonnal találkozniuk kell, és induljon el a megadott helyre. Arra is megkéri, hogy ne szóljon a férjének — mire a nő azt válaszolja, hogy a férje nincs otthon, valami ügyfelével van. Mindezt a férje autója mellett állva mondja el.
- Ha valakit 25 éve ismersz, gyakorlatilag pólyás kora óta, és egy este három igen furcsa, szexuális tartalmú levelet kapsz tőle, nem kérdezed meg, mi történt? Nem szólsz a feleségének? Teljesen logikus, hogy az ember azonnal a HR-hez rohan.
- Az egyik szereplő titkos szexuális kapcsolatban áll a főszereplővel, ami a néző számára már a széria 10. percétől teljesen egyértelmű. Ezt egy időre el is felejtjük, majd jön a nagy coming out, ahol mellékesen megemlítik, hogy a párja depressziós, gyógyszert szed, sőt egyszer már annyira bekattant, hogy felment egy hegyre. Ezeket nem tudjuk a legjobb barátainkról?
- A tettes/áldozat unalmas pillanataiban szexklubokba jár, ahol nemre és korra való tekintet nélkül ismerkedik. Hogy miért lett prostituált egy jól fizető állás mellett? Ennyit elárulunk: nem derül ki a történetből.
- Egy elit londoni környéken hogyan lehet az éjszaka közepén kirabolni egy komplett házat? Még a játékmacit is elviszik.
Ilyen és ehhez hasonló bugyutaságok és logikátlanságok tömkelege a Métely. Mindezt talán még el is néznénk neki, és akár egy Harlan Coben-féle, „annyira rossz, hogy már jó” bűnös élvezetként is elfogadható lenne – de aztán elérkezik a finálé. És itt a „sz*r” szó használata fontos, előre is elnézést. A sorozat üzenete minimum toxikus. Igen, tudjuk, hogy a gazdagok rossz emberek. Tudjuk azt is, hogy a család az első, és mindig lesznek kisemberek, akik megszívják az életet. De a Métely fináléja ennél is károsabb: egy pszichopatát emel piedesztálra, miközben odaszúr a „ronda” pénzembereknek és multiknak, és azt sugallja, hogy teljesen rendben van, ha valaki tízmilliókat tapsol el mások vagyonából következmények nélkül. Egyre inkább terjed az a trend, hogy gonosztevőket tesznek meg főszereplőnek, és igyekeznek megmutatni az emberi oldalukat. Itt ez nem történik meg – sőt, a történet igazságot sem szolgáltat. Erre legfeljebb egy minimális utalás történik a széria elején.
A színészek ripacskodnak végig
David Duchovny filmes karrierjét végignézve elmondható, hogy egész életében jóképű jelenség volt. Jamie szerepe egy erősebb színésszel talán menthetett volna egy keveset a Mételyen — bár legyünk őszinték, nem sokat. A feleséget alakító holland Carice van Houten mintha epizódonként mást játszana. Nat karaktere infantilis módon van összetákolva: vonzódik a fiatal, rejtélyes alakhoz, férjével hol kivannak egymástól, hol imádják egymást, karrierista (bár ebből semmit nem látunk), majd a semmiből fordul 180 fokot, miután párszor keményen szétcsapja magát, és hirtelen anyatigrissé válik. Jack Whitehall zseniális komikus, jóképű, még az esetlen pancser pasik szerepe is jól áll neki – de egy súlyos traumát cipelő pszichopata figurája egyszerűen nem az ő terepe. Ami Anthony Perkinsnek működött kölyökképű Norman Batesként, az az angol színésznek nem jön össze: ripacskodik, manírok mögé bújik, időnként pedig kínosan szexiskedik.
A Métely a 2025-ös év egyik legnagyobb csalódása, pedig lehetett volna – ha nem is kiemelkedő – legalább jó és izgalmas sorozat.
10/2
A Métely összes része elérhető a Prime kínálatában.