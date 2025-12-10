Mindenki meglovagolja Diane Keaton halálát? 2005-ös sikerfilmjéhez készül a folytatás

Instant karácsonyi klasszikus folytatását tervezik: Diane Keaton Kőkemény család című filmje úgy tűnik, 20 év után folytatást kaphat. A 79 éves korában elhunyt színésznő sikerfilmjében olyan sztárok szerepeltek, mint Sarah Jessica Parker, Luke Wilson, Rachel McAdams és Claire Danes. A rendező, Thomas Bezucha a napokban jelentette be, hogy már van kész terve a folytatásra — amit azonban sokan ízléstelen húzásnak tartanak, tekintve a film történetét.

Diane Keaton remekelt a Kőkemény családban (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Diane Keaton halála jó üzlet?

Nemrég derült ki, hogy a színésznő egyik nyolcvanas évekbeli filmjét is újragondolják, és most az a hír érkezett, hogy Thomas Bezucha folytatást tervez a Kőkemény családhoz. A karácsonyi sikerfilm újabb epizódja alapvetően örömteli hír lehetne, ám a rendező rosszul időzített: Keaton már nem vállalhat szerepet, hiszen — spoiler — az első rész végén meghal az általa alakított karakter. Sokan ezért tartják a bejelentést kellemetlen PR-fogásnak, jóllehet Bezucha hangsúlyozza, hogy szeretné, ha a készülő mozi méltó lenne az ikon emlékéhez.

Hónapok óta kísért Sybil elvesztése, miközben a történeten dolgoztam, és Diane halála is érzékenyen érintett… Igyekszem ezzel a filmmel tisztelegni az emléke előtt

— utalt a rendező a CNN interjújában Sybil Stone karakterére, aki a Stone család matrónája volt.

A film rendezője már készíti a folytatást, sokak szerint rossz időpontot választott a bejelentésre (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox / Entertainment Pictures)

A tervek szerint az eredeti szereplők Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Claire Danes, Rachel McAdams, Luke Wilson, Elizabeth Reaser és Craig T. Nelson nyitottak az ötletre, de a stúdió még hivatalosan nem adott zöld utat egy újabb karácsonyi kalandnak. A 2005-ös sikerfilm a Stone család karácsonyát mutatja be, ahol mind az öt testvér összegyűlik a családi házban.

A film eredeti szereplői nyitottak a visszatérésre (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox / Entertainment Pictures)

A legidősebb fiú azonban új barátnőjével érkezik, aki kissé karótnyeltnek bizonyul a szabados elveket valló családhoz képest. A film közel 100 millió dollárt hozott a mozikban, és Golden Globe-jelölést szerzett Sarah Jessica Parkernek.

A Kőkemény család jelenleg a Disney+ kínálatában érhető el.



