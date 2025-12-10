Hírlevél
Mindenki meglovagolja Diane Keaton halálát? 2005-ös sikerfilmjéhez készül a folytatás

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
A Kőkemény család 2005 egyik meglepetés családi filmje volt, ami hatalmas sikert aratott világszerte. A nemrég elhunyt Diane Keaton főszereplésével készült film úgy tűnik, 20 évvel a bemutató után folytatást kap.
Diane KeatonSarah Jessica ParkerKőkemény család

Instant karácsonyi klasszikus folytatását tervezik: Diane Keaton Kőkemény család című filmje úgy tűnik, 20 év után folytatást kaphat. A 79 éves korában elhunyt színésznő sikerfilmjében olyan sztárok szerepeltek, mint Sarah Jessica Parker, Luke Wilson, Rachel McAdams és Claire Danes. A rendező, Thomas Bezucha a napokban jelentette be, hogy már van kész terve a folytatásra — amit azonban sokan ízléstelen húzásnak tartanak, tekintve a film történetét.

Diane Keaton, Apr 20, 2005; Hollywood, CA, USA; Image from the director Thomas Bezucha's comedy drama 'The Family Stone' starring SARAH JESSICA PARKER as Meredith Morton, DIANE KEATON as Sybil, and RACHEL MCADAMS as Amy. Mandatory Credit: Photo by Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Courtesy of 20th Century Fox
Diane Keaton remekelt a Kőkemény családban (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Diane Keaton halála jó üzlet?

Nemrég derült ki, hogy a színésznő egyik nyolcvanas évekbeli filmjét is újragondolják, és most az a hír érkezett, hogy Thomas Bezucha folytatást tervez a Kőkemény családhoz. A karácsonyi sikerfilm újabb epizódja alapvetően örömteli hír lehetne, ám a rendező rosszul időzített: Keaton már nem vállalhat szerepet, hiszen — spoiler — az első rész végén meghal az általa alakított karakter. Sokan ezért tartják a bejelentést kellemetlen PR-fogásnak, jóllehet Bezucha hangsúlyozza, hogy szeretné, ha a készülő mozi méltó lenne az ikon emlékéhez.

Hónapok óta kísért Sybil elvesztése, miközben a történeten dolgoztam, és Diane halála is érzékenyen érintett… Igyekszem ezzel a filmmel tisztelegni az emléke előtt

 — utalt a rendező a CNN interjújában Sybil Stone karakterére, aki a Stone család matrónája volt.

Apr 20, 2005; Hollywood, CA, USA; Image of director THOMAS BEZUCHA on the set of his comedy drama 'The Family Stone' with star DIANE KEATON. Mandatory Credit: Photo by Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by 20th Century Fox
A film rendezője már készíti a folytatást, sokak szerint rossz időpontot választott a bejelentésre (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox / Entertainment Pictures)

A tervek szerint az eredeti szereplők Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Claire Danes, Rachel McAdams, Luke Wilson, Elizabeth Reaser és Craig T. Nelson nyitottak az ötletre, de a stúdió még hivatalosan nem adott zöld utat egy újabb karácsonyi kalandnak. A 2005-ös sikerfilm a Stone család karácsonyát mutatja be, ahol mind az öt testvér összegyűlik a családi házban. 

Apr 20, 2005; Hollywood, CA, USA; Image from the director Thomas Bezucha's comedy drama 'The Family Stone' starring DERMOT MULRONEY as Everett Stone, CRAIG T. NELSON as Kelly Stone, DIANE KEATON as Sybil, and RACHEL MCADAMS as Amy. Mandatory Credit: Photo by Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Courtesy of 20th Century Fox
A film eredeti szereplői nyitottak a visszatérésre (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox / Entertainment Pictures)

A legidősebb fiú azonban új barátnőjével érkezik, aki kissé karótnyeltnek bizonyul a szabados elveket valló családhoz képest. A film közel 100 millió dollárt hozott a mozikban, és Golden Globe-jelölést szerzett Sarah Jessica Parkernek.

A Kőkemény család jelenleg a Disney+ kínálatában érhető el.


 

 

 

