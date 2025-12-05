Hírlevél
Diane Keaton

Diane Keaton mindannyiunk anyukája: sikerfilmje forgatását mentette meg a színésznő

Tegnap, 5:10
Olvasási idő: 6 perc
A Kőkemény család 20 évvel ezelőtt került a mozikba. Diane Keaton karácsonyi filmjében Sarah Jessica Parker mellett játszik a néhai legenda.
Diane KeatonSarah Jessica ParkerKőkemény család

20 évvel ezelőtt mutatták be a Kőkemény család című alkotást. A néhai Diane Keaton filmje a korában megosztotta a kritikusokat, de nagy közönségsiker volt, két évtized alatt igazi instant klasszikus lett. A 79 éves korában elhunyt Diane Keaton filmjének már készítenék a folytatását, de mi inkább a 2005-ös mozi előtt szeretnénk tisztelegni 10, eddig sosem hallott kulisszatitkokkal.

Diane Keaton, Apr 20, 2005; Hollywood, CA, USA; Image from the director Thomas Bezucha's comedy drama 'The Family Stone' starring DERMOT MULRONEY as Everett Stone, CLAIRE DANES as Julie, TY GIORDANO as Thad, CRAIG T. NELSON as Kelly Stone, and DIANE KEATON as Sybil. Mandatory Credit: Photo by Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Courtesy of 20th Century Fox
Diane Keaton mindenki anyukája volt a Kőkemény családban (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures)

Diane Keaton halála titok volt

  • A filmet mindössze 18 millió dollárból forgatták, ami olyan sztárok szerepeltetése mellett, mint Keaton, Sarah Jesscia Parker vagy Rachel McAdams egész alacsonynak számít.
  • A stáb szerint Sarah Jessica Parker valódi feszültsége tökéletesen passzolt a karakterhez. Mivel a színésznő utolsónak csatlakozott a csapathoz, kissé „kívülállónak” érezte magát pont, mint Meredith a Stone-családban.
  • Diane Keaton a forgatás alatt is igyekezett anyáskodni a fiatalabb színészek felett. A stáb szerint gyakran ő teremtette meg a könnyed, játékos hangulatot, ami a filmben is látható, így Sarah Jessica Parker és a többiek pótanyukája lett, aki ezzel szinte megmentette a film forgatását.
Apr 20, 2005; Hollywood, CA, USA; Image from the director Thomas Bezucha's comedy drama 'The Family Stone' starring SARAH JESSICA PARKER as Meredith Morton, DIANE KEATON as Sybil, and RACHEL MCADAMS as Amy. Mandatory Credit: Photo by Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Courtesy of 20th Century Fox
Imádtak a színésznők a néhai legendával dolgozni (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures)
  • Rachel McAdams köztudottan imád improvizálni. A karaktere, Amy több rögtönzött reakciója – különösen Meredith ellen – végül benne maradt a filmben, mert annyira természetes lett.
  • A gyönyörű Stone ház New Englandben található a fim sztorija szerint, de a külső jeleneteket Connecticutban vették fel. A belsőket azonban egy New York-i stúdióban készítették el.

