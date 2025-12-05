Diane Keaton mindannyiunk anyukája: sikerfilmje forgatását mentette meg a színésznő

20 évvel ezelőtt mutatták be a Kőkemény család című alkotást. A néhai Diane Keaton filmje a korában megosztotta a kritikusokat, de nagy közönségsiker volt, két évtized alatt igazi instant klasszikus lett. A 79 éves korában elhunyt Diane Keaton filmjének már készítenék a folytatását, de mi inkább a 2005-ös mozi előtt szeretnénk tisztelegni 10, eddig sosem hallott kulisszatitkokkal.

Diane Keaton mindenki anyukája volt a Kőkemény családban (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures)

Diane Keaton halála titok volt

A filmet mindössze 18 millió dollárból forgatták, ami olyan sztárok szerepeltetése mellett, mint Keaton, Sarah Jesscia Parker vagy Rachel McAdams egész alacsonynak számít.

A stáb szerint Sarah Jessica Parker valódi feszültsége tökéletesen passzolt a karakterhez. Mivel a színésznő utolsónak csatlakozott a csapathoz, kissé „kívülállónak" érezte magát pont, mint Meredith a Stone-családban.

Diane Keaton a forgatás alatt is igyekezett anyáskodni a fiatalabb színészek felett. A stáb szerint gyakran ő teremtette meg a könnyed, játékos hangulatot, ami a filmben is látható, így Sarah Jessica Parker és a többiek pótanyukája lett, aki ezzel szinte megmentette a film forgatását.

Imádtak a színésznők a néhai legendával dolgozni (Fotó: Zade Rosenthal/20th Century Fox/Entertainment Pictures)

Rachel McAdams köztudottan imád improvizálni. A karaktere, Amy több rögtönzött reakciója – különösen Meredith ellen – végül benne maradt a filmben, mert annyira természetes lett.

A gyönyörű Stone ház New Englandben található a fim sztorija szerint, de a külső jeleneteket Connecticutban vették fel. A belsőket azonban egy New York-i stúdióban készítették el.

