Emma Stone

Passzolta a nulla gravitációs szülést és a vad orgiákat Emma Stone

A 36 éves színésznő merész szerepvállalásairól híres. Emma Stone számos izgalmas szerepet és látványos szuperprodukciót dobott már a karrierje során.
A kétszeres Oscar-díjas, 36 éves színésznő, korunk Meryl Streepje, aki a nagyjátékfilmek mellett merész drámákban is bátran vállal szerepet. Emma Stone filmjei már most instant klasszikusok, ám akad néhány alkotás, amelyre csípőből nemet mondott a sztár. Akad persze egy-két alkotó, akinek minden ötletére ugrik – gondoljunk csak Emma Stone Yorgos Lanthimosszal készült filmjeire, de a következő kasszasikerek nem hozták lázba a színésznőt.

Emma Stone, at the 16th Governors Awards held in the Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood in Los Angeles.
Emma Stone korunk egyik legnagyobb sztárja (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE /00732759)

Emma Stone Bugonia maradt, Fantasztikus Négyes repült

Margot – A menü (2022)

RELEASE DATE: November 18, 2022. TITLE: The Menu. STUDIO: Searchlight Pictures. DIRECTOR: Mark Mylod. PLOT: A young couple travel to a remote island to eat at an exclusive restaurant where the chef has prepared a lavish menu, with some shocking surprises.. STARRING: ANYA TAYLOR-JOY as Margot, NICHOLAS HOULT as Tyler.
Anya Taylor-Joy ment el a gyilkos vacsorára Fotó: Searchlight Pictures / Entertainment Pictures

Eredetileg Emma Stone volt a tervezett főszereplője ennek a szürreális tragikomédiának, amelyben Ralph Fiennes minden idők egyik leghátborzongatóbb séfjét alakítja. A világtól elzárt luxusétteremben egy csapat felfuvalkodott gazdag olyan vacsorát kap a sztárszakácstól, amit egy életre megemlegetnek – sőt talán szó szerint ők maguk lesznek a fő fogások. Stone-t érdekelte a projekt, azonban az előkészületek annyit csúsztak, hogy a közben várandós sztár már nem tudta vállalni a szerepet, amelyet végül Anya Taylor-Joy kapott meg.

