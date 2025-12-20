Nagyon erős képpel indít Joachim Trier legújabb filmje. Az Érzelmi érték narrátora egy halott asszony, aki felhívja a figyelmet a családi ház alapzatában keletkezett enyhe süllyedésre és repedésekre. Egyszer – nem tudni, mikor –, de ez a ház összeomlik. Ingoványos talajra nemcsak egy épület, hanem egy család is „épülhet”: pontosan ilyen a Borg família, ahol az édesanya halála után két nővérnek a végtelenül önző, érzelmileg elérhetetlen apjukkal kell szembenézniük. Az Érzelmi érték az év egyik legmegrendítőbb filmje, amely a skandináv filmekre jellemző melankóliát ügyesen keveri a hasonló amerikai alkotások dramaturgiai mintáival.

Az Érzelmi érték az év legjobb filmje (Fotó: MUBI)

Az Érzelmi érték Stellan Skarsgård filmje

Sokszor hallani, hogy a művészek mennyire önző emberek. Kifelé élnek, a rajongóknak, miközben a családjuk csupán eszköz, kellék: olyasmi, amit akkor használnak, amikor szükségük van rá, de bármikor gond nélkül maguk mögött hagyják társukat és gyermekeiket, ha az allűr úgy kívánja. „A művésznek szabadság kell” – hangzik el Trier filmjében. Ez a gondolat némileg emlékeztet Bajor Gizi elképzelésére a művészlétről. A legendás magyar díva egy anekdota szerint minden színészt egy villába zárna, este kiengedné őket játszani, majd visszaküldené őket a saját, természetes élőhelyükre. Mivel az nem az átlagemberek világa – tisztelet a kivételnek, természetesen. Nos, a repedezett ház családfője, Gustav Borg minden bizonnyal egy kétszobás apartmant kapott volna Bajor Gizi villájában, ugyanis a férfi minden, csak nem férj és apa, dacára pszichológus feleségének és két lányának.

A művészetért Gustav mindent beáldoz (Fotó: MUBI)

Egy nap összecsomagol, és magára hagyja az asszonyt és a kislányait. Évtizedekkel később, exneje halálakor feltűnik a halotti toron, ahol szembe kell néznie két lányával: Norával, a színésznővel, és Agnesszel, akik évtizedek óta nélkülözik az atyai szeretetet. Nem mehetünk el szó nélkül a két főszereplő neve mellett. Ibsen Norája felismeri rosszul működő kapcsolatát, képes maga mögött becsukni az ajtót, és elhagyni férjét és gyermekeit önmagáért. Olyan lenne a lánya, mint az apja? A szerepet eredetileg egy Agnes Sorma nevű színésznő adta elő először, így a drámaíró remekműve erősen megihlette Triert.