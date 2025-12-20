Nagyon erős képpel indít Joachim Trier legújabb filmje. Az Érzelmi érték narrátora egy halott asszony, aki felhívja a figyelmet a családi ház alapzatában keletkezett enyhe süllyedésre és repedésekre. Egyszer – nem tudni, mikor –, de ez a ház összeomlik. Ingoványos talajra nemcsak egy épület, hanem egy család is „épülhet”: pontosan ilyen a Borg família, ahol az édesanya halála után két nővérnek a végtelenül önző, érzelmileg elérhetetlen apjukkal kell szembenézniük. Az Érzelmi érték az év egyik legmegrendítőbb filmje, amely a skandináv filmekre jellemző melankóliát ügyesen keveri a hasonló amerikai alkotások dramaturgiai mintáival.
Az Érzelmi érték Stellan Skarsgård filmje
Sokszor hallani, hogy a művészek mennyire önző emberek. Kifelé élnek, a rajongóknak, miközben a családjuk csupán eszköz, kellék: olyasmi, amit akkor használnak, amikor szükségük van rá, de bármikor gond nélkül maguk mögött hagyják társukat és gyermekeiket, ha az allűr úgy kívánja. „A művésznek szabadság kell” – hangzik el Trier filmjében. Ez a gondolat némileg emlékeztet Bajor Gizi elképzelésére a művészlétről. A legendás magyar díva egy anekdota szerint minden színészt egy villába zárna, este kiengedné őket játszani, majd visszaküldené őket a saját, természetes élőhelyükre. Mivel az nem az átlagemberek világa – tisztelet a kivételnek, természetesen. Nos, a repedezett ház családfője, Gustav Borg minden bizonnyal egy kétszobás apartmant kapott volna Bajor Gizi villájában, ugyanis a férfi minden, csak nem férj és apa, dacára pszichológus feleségének és két lányának.
Egy nap összecsomagol, és magára hagyja az asszonyt és a kislányait. Évtizedekkel később, exneje halálakor feltűnik a halotti toron, ahol szembe kell néznie két lányával: Norával, a színésznővel, és Agnesszel, akik évtizedek óta nélkülözik az atyai szeretetet. Nem mehetünk el szó nélkül a két főszereplő neve mellett. Ibsen Norája felismeri rosszul működő kapcsolatát, képes maga mögött becsukni az ajtót, és elhagyni férjét és gyermekeit önmagáért. Olyan lenne a lánya, mint az apja? A szerepet eredetileg egy Agnes Sorma nevű színésznő adta elő először, így a drámaíró remekműve erősen megihlette Triert.
Nora szorongó, tehetséges színésznő, aki – ha valahogy kijut a színpadra – elementáris jelenléttel bír. Egyetlen ember nem ismeri el: az apja, aki soha nem nézte meg, mivel állítása szerint nem szereti a színházat. Agnes megalkuvóbb alkat, ő a család „svájci bicskája”, aki mindenkit megpróbál megérteni, miközben anyai tekintetét rajtuk tartja, különösen a labilis Norán.
Diszfunkcionális család, skandináv módra
Trier nem kapkodja el a film tempóját. Négy különböző szemszögből mutatja meg, milyen az, amikor egy önző rendező – aki olyan, mint egy kielégíthetetlen étvágy – folyamatosan fal, és szinte semmit sem hagy a családjából. Sőt, új embereket is képes a bűvkörébe vonni, mint a híres filmsztárt, Rachel Kempet, akivel új Netflix-filmjét készül forgatni – azt a filmet, amelyet eredetileg Norának írt. A rendező lassan építkezik, de jól teszi: nincs üresjárat, minden jelenet kulcsfontosságú a nagy egész szempontjából. A 134 perces játékidő komoly figyelmet igényel a nézőtől – nem feltétlenül a történet, sokkal inkább a szereplők cselekedetei és motivációi miatt. A hangulat végig skandináv és melankolikus, bár akad néhány humoros pillanat is, amelyeknél az IKEA is megemlegeti magát, nem beszélve arról, milyen filmeket tart „kötelezőnek” egy rendező egy kilencéves kisfiú számára.
Sírnivalóan jó színészi összjáték
A film egyértelműen Stellan Skarsgård jutalomjátéka, aki szinte biztos, hogy hazaviszi a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat – dacára annak, hogy valójában ő a film központi alakja. Gustav ellenszenves, önző figura, aki a való életben azt sem tudja, „eszik-e vagy isszák” a családját. Papíron, illetve a kamera túloldalán azonban pontosan tisztában van vele, hogyan néz ki a tökéletes kép. Csakhogy hetven éve alatt a stúdión kívül egyetlen épkézláb pillanatot sem tudott felmutatni. Renate Reinsve-t ismét öröm a vásznon látni Nora szerepében: sok hasonló, izgalmas alakítás után egyértelműen az európai kortárs színésznők egyik legjobbjává nőtte ki magát. Nora minden téren pusztítja önmagát, miközben kézzel-lábbal küzd az ellen, hogy olyanná váljon, mint az apja.
Kellemes ellenpontot jelent Agnes, akit Inga Ibsdotter Lilleaas alakít. Csendes, visszafogott játéka a film legemberibb pillanataiban működik a legjobban, és szinte biztos, hogy ez az alakítás új szintre emeli a karrierjét. A kakukktojás és egyben meglepetés Elle Fanning, aki a szupersztár Rachelt formálja meg. Eleinte a tipikus „amerikai színésznő vagyok, most valami nagyon művészit csinálnék” figurát látjuk, ám a karikatúra fokozatosan hús-vér karakterré válik, amikor Gustav purgatóriumának kulcsszereplője lesz. Fanning zseniálisan hozza a figurát, végső felismerése Gustav művével kapcsolatban a film egyik legerősebb jelenete – és egyben a show ellopása.
Az Érzelmi érték eddig már közel 130 jelölést kapott különböző díjátadókon, és ez egyáltalán nem véletlen. A család mint törékeny egység ritkán jelenik meg ennyire fájdalmasan és mégis szépen a vásznon – különösen skandináv filmben.
10/9,5
Az Érzelmi érték 2026. január 1-jétől látható a magyar mozikban.