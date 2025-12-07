Érkezik a világvége: mindenki készüljön az apokalipszisre!

Hírlevél
Izgalmas streamingpremierek várnak ránk a hétvégén. A világvége mellett jön George Clooney és az egymást gyilkoló Rose-házaspár.
Dráma, őrült vígjáték és a világvége is vár ránk ezen a hétvégén. A streamingeken olyan sztárok láthatók, mint George Clooney és Adam Sandler, Benedict Cumberbatch vagy Olivia Colman. 

George Clooney
George Clooney és Adam Sandler párosa zseniális (Fotó Netflix)

Adam Sandler Oscart kaphat George Clooney mellett

Jay Kelly

A Netflix filmje lehet az idei Oscar egyik nagy nyertese. Noah Baumbach új alkotásában a híres színész Jay Kelly és menedzsere, Ron kalandos európai utazását követi nyomon. Jay-t mindenki ismer, de ő ismeri önmagát? A kaland során a két férfi kénytelen szembenézni életükkel, szeretteikkel való kapcsolataikkal és azzal, amit majd maguk mögött hagynak. Clooney és Sandler párosa igazi dinamitduó a kritikák szerint, de ezt majd eldöntik a streamingóriás nézői, a kritikusokat már megvették kilóra életük legjobb alakításával. 

