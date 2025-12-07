Érkezik a világvége: mindenki készüljön az apokalipszisre!

Izgalmas streamingpremierek várnak ránk a hétvégén. A világvége mellett jön George Clooney és az egymást gyilkoló Rose-házaspár.
Dráma, őrült vígjáték és a világvége is vár ránk ezen a hétvégén. A streamingeken olyan sztárok láthatók, mint George Clooney és Adam Sandler, Benedict Cumberbatch vagy Olivia Colman.
Adam Sandler Oscart kaphat George Clooney mellett
Jay Kelly
A Netflix filmje lehet az idei Oscar egyik nagy nyertese. Noah Baumbach új alkotásában a híres színész Jay Kelly és menedzsere, Ron kalandos európai utazását követi nyomon. Jay-t mindenki ismer, de ő ismeri önmagát? A kaland során a két férfi kénytelen szembenézni életükkel, szeretteikkel való kapcsolataikkal és azzal, amit majd maguk mögött hagynak. Clooney és Sandler párosa igazi dinamitduó a kritikák szerint, de ezt majd eldöntik a streamingóriás nézői, a kritikusokat már megvették kilóra életük legjobb alakításával.
