George Clooney-nak elege lett az életéből: a filmsztár élete pokoli a Netflix új filmje szerint

Minden bizonnyal egy filmsztárnak egy másik filmsztárt eljátszani pokolian nehéz feladat, főleg akkor, ha a műfaj nem vígjáték vagy horror. George Clooney Jay Kelly című filmje egy keserédes tragikomédia, amelyben egy öregedő filmsztár ráébred arra, hogy bizony elment mellette az élet. A 64 éves szívtipró mellett Adam Sandler és az Oscar-díjas Laura Dern tűnik fel, továbbá vagy egy tucat hollywoodi sztár a legapróbb szerepekben. A végeredmény viszont pontosan olyan lett, mint George Clooney maga: csillogó, sikeres, humoros, szinte már túl tökéletes – és nagyjából addig tart, amíg a sztárt nézzük.

George Clooney utálja George Clooney-t, vagyis Jay Kelly-t (Fotó: Netflix)

George Clooney George Clooney-t játszik

Mindig van valami veszélyes abban, amikor egy bevallottan szerzői filmekre szakosodott rendező hirtelen baromi sok pénzhez jut egy stúdiótól vagy egy streamingóriástól. Noah Baumbach is a sok dollárjel „áldozata” lett: az olyan kisebb, de fontos filmjei, mint A tintahal és a bálna vagy a Házassági történet után elkészítette a Fehér zaj című apokaliptikus sci-fit, amely bizony nagyon mellément. A Netflix azonban továbbra is látott potenciált a kultrendezőben, így a 2025-ös díjátadó-szezon egyik presztízsfilmjét bízta rá. Ehhez kapott egy rakás pénzt, két szupersztárt, valamint fél Hollywoodot. Naivan gondolhatnánk: mi sülhet el rosszul? A válasz a címben keresendő. Az egész projekt azon állt vagy bukott, hogyan játssza el George Clooney George Clooney-t – akit a film kedvéért Jay Kellynek neveztek el. Kelly hatvanéves, korunk egyik legnagyobb sztárja, életműdíjat kap, menedzsere az életkora ellenére is szuper szerepeket tapos ki neki. Van két gyereke, több exe, mindene megvan, ami egy hollywoodi ikonnak jár. A múltjából azonban felbukkan egy régi ismerős, aki alapjaiban rendíti meg az addig stabilnak hitt önképét és életét.

A világsztár mögött emberek élete megy tönkre (Fotó: Netflix)

Hollywood önkritikája

Számos film készült már arról, amikor az álomgyár görbe tükröt tart önmaga elé, kezdve az Alkony sugárúttól, amely a kiöregedett sztárok eldobhatóságát mutatta meg, egészen A Stúdió című zseniális Apple TV+-os sorozatáig. Ezeket az alkotásokat a közönség jellemzően imádja, pedig ha őszinték vagyunk, sok esetben meglehetősen álságosak. Hollywoodi sztárok mesélnek arról, hogy ők is „csak emberek”, miközben már a film promóciós körútján sem mindig viselkednek emberként – nem beszélve a közvetlen környezetükről: családról, barátokról, alkalmazottakról.