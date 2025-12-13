George Clooney-nak elege lett az életéből: a filmsztár élete pokoli a Netflix új filmje szerint

Minden bizonnyal egy filmsztárnak egy másik filmsztárt eljátszani pokolian nehéz feladat, főleg akkor, ha a műfaj nem vígjáték vagy horror. George Clooney Jay Kelly című filmje egy keserédes tragikomédia, amelyben egy öregedő filmsztár ráébred arra, hogy bizony elment mellette az élet. A 64 éves szívtipró mellett Adam Sandler és az Oscar-díjas Laura Dern tűnik fel, továbbá vagy egy tucat hollywoodi sztár a legapróbb szerepekben. A végeredmény viszont pontosan olyan lett, mint George Clooney maga: csillogó, sikeres, humoros, szinte már túl tökéletes – és nagyjából addig tart, amíg a sztárt nézzük.
George Clooney George Clooney-t játszik
Mindig van valami veszélyes abban, amikor egy bevallottan szerzői filmekre szakosodott rendező hirtelen baromi sok pénzhez jut egy stúdiótól vagy egy streamingóriástól. Noah Baumbach is a sok dollárjel „áldozata” lett: az olyan kisebb, de fontos filmjei, mint A tintahal és a bálna vagy a Házassági történet után elkészítette a Fehér zaj című apokaliptikus sci-fit, amely bizony nagyon mellément. A Netflix azonban továbbra is látott potenciált a kultrendezőben, így a 2025-ös díjátadó-szezon egyik presztízsfilmjét bízta rá. Ehhez kapott egy rakás pénzt, két szupersztárt, valamint fél Hollywoodot. Naivan gondolhatnánk: mi sülhet el rosszul? A válasz a címben keresendő. Az egész projekt azon állt vagy bukott, hogyan játssza el George Clooney George Clooney-t – akit a film kedvéért Jay Kellynek neveztek el. Kelly hatvanéves, korunk egyik legnagyobb sztárja, életműdíjat kap, menedzsere az életkora ellenére is szuper szerepeket tapos ki neki. Van két gyereke, több exe, mindene megvan, ami egy hollywoodi ikonnak jár. A múltjából azonban felbukkan egy régi ismerős, aki alapjaiban rendíti meg az addig stabilnak hitt önképét és életét.
Hollywood önkritikája
Számos film készült már arról, amikor az álomgyár görbe tükröt tart önmaga elé, kezdve az Alkony sugárúttól, amely a kiöregedett sztárok eldobhatóságát mutatta meg, egészen A Stúdió című zseniális Apple TV+-os sorozatáig. Ezeket az alkotásokat a közönség jellemzően imádja, pedig ha őszinték vagyunk, sok esetben meglehetősen álságosak. Hollywoodi sztárok mesélnek arról, hogy ők is „csak emberek”, miközben már a film promóciós körútján sem mindig viselkednek emberként – nem beszélve a közvetlen környezetükről: családról, barátokról, alkalmazottakról.
Baumbach itt érzett rá a Jay Kelly valódi fókuszára. A film nagy hangsúlyt fektet a színész csapatára, élükön Ronnal, a mindent megoldó menedzserrel, aki évtizedek óta életben tartja azt az illúziót, amelyet Kelly a saját életének hisz – miközben épp a sajátját nem éli. Ehhez természetesen szükség van a filmsztár személyes drámájára is, ám a film két fő vonala aránytalanul működik együtt. Kelly magánéleti válsága és múltbéli visszatekintései sokszor hiteltelenek, sablonosak, olykor indokolatlanul misztikusak, míg az egyre fogyatkozó barátok története szinte hiperrealista. Olyan, mintha Baumbach két filmet forgatott volna, amelyeket végül megpróbált eggyé vágni – csakhogy sem az alapanyag, sem a részek főszereplője nincs egy súlycsoportban.
Adam Sandler miatt veszti el Clooney a filmjét
George Clooney valóban saját magát játssza: egy filmsztárt, aki a saját tengelye körül kering, hatalmas stábjának tagjait néha emberszámba sem veszi. Egy váratlan európai utazás és egy életműdíj azonban szembesíti azzal, hogy nemcsak az idő, de a levegő és az emberek is egyre gyorsabban fogynak el körülötte. A 64 éves, Oscar-díjas színész kellő sármmal és rutinnal kelti életre a figurát, még azt is bevállalva, hogy saját vagyis George Clooney filmjeiből összevágott montázs ünnepelje a karrierjét a film egyik kulcsjelenetében. George Clooney Annette Bening partnere lesz legközelebb, ahol szintén nagy a veszélye annak, hogy a sztár elhalványul a díva mellett. Hogy miért fontos ez? A Jay Kelly nem Clooney diadalmenete lesz – ha egyáltalán labdába rúg a díjszezonban –, hanem Adam Sandleré. A komikus pályafutása egyik legjobb alakítását nyújtja Ron szerepében. Néha elővillan a sandleri humor, máskor kőkemény, „harci kutya” típusú menedzser, miközben jelenetről jelenetre válik világossá, hogy ő az, aki mindent feláldozott egy ember sikeréért, mégsem lehet soha igazán a barátja, hiszen a bevétel 15 százalékát viszi.
Sandler alakítása minden filmes háttérmunkás és családtag lenyomata, aki sosem kapott egy köszönömöt: aki hajnali háromkor megy a boltba, akivel ordítanak, mert nem szárított mangót hozott a forgatásra, és akinek közben darabjaira hullik a saját magánélete, csak hogy a rivaldafényben fürdő sztár nyugodtan levegőnek nézhesse. A játék megrendítő, ahogy Laura Dern és Billy Crudup alakítása is. Utóbbi persze nem tehet róla, hogy a történetet elindító konfliktus végső soron meglehetősen banális.
Baumbach a Jay Kelly legapróbb szerepeibe is sztárokat hívott: Riley Keough, Stacy Keach, az Oscar-díjas Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Lenny Henry, Emily Mortimer, Isla Fisher vagy Giovanni Esposito mind felbukkannak. A Jay Kelly összességében kissé csalódást keltő film, nem lesz Baumbach mesterműve, ám az utolsó jelenet hidegrázósan teszi fel a pontot az i-re: az a pillanat, amikor Kelly, George Clooney, és tulajdonképpen minden egomán hollywoodi sztárocskának egy fél másodpercre érdemes lenne magába néznie.
10/7
A Jay Kelly a Netflix kínálatában érhető el.