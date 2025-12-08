Ők a legnagyobb vesztesei/nyertesei az idei Golden Globe-jelöléseknek!

Megindult az idei díjátadó-szezon. Ma délután jelentették be a Golden Globe-jelöléseket. A legnagyobb esélyesek mellett, mint Leonardo DiCaprio új filmje, vagy a Netflix Frankenstein mozija, akadt pár meglepetés nomináció és pár méltatlan mellőzés is.

Julia Roberts Golden Globe-jelölése sokakat meglepett (Fotó: Imagine Entertainment/Entertainment Pictures)

Golden Globe 2026: Ők a legnagyobb meglepetései/vesztesei az idei jelöléseknek

Nyertes: Julia Roberts

Az 58 éves színésznő a Vadászat után című film főszerepéért kapta a jelölést. A #metoo botrányt feldolgozó filmdráma megosztotta a kritikusokat, mi nagyon szerettük amúgy, de nemzetközi viszonylatban nem szerepelt jól a film, ami azóta az Amazon Prime kínálatában érhető el. Sokan azt gondolták, a bukás betesz Roberts jelölésének is, de szerencsére a nemzetközi újságírók elismerték a díva sokkoló alakítását. Andrew Garfield már nem volt ennyire szerencsés, ő nem kapott nominációt.