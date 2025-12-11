Hogy mi? Lecserélték Viggo Mortensent: nem ő lesz Aragorn az új Gyűrűk Ura-filmben!

Az Andy Serkis rendezésében készülő Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmről egyre több információ kerül ki — némely biztató, némely kevésbé. Biztatónak tűnik, hogy az első Gyűrűk Ura-film idején játszódó, nagyobb közönség számára eddig kevésbé ismert Tolkien mesét dolgozzák fel a közkedvelt Gollam megőrülésére összpontosítva, és több régi motoros is visszatér... egy nagyon fontos, kvázi központi színészt leszámítva.

A Gyűrűk Ura világhírt szerzett Viggo Mortensennek (Fotó: HIP / HIP)

Újra láthatjuk Aragornt A Gyűrűk Ura világában, de nem Viggo Mortensen fogja játszani

Emlékszünk, ugye? Frodóék megszállnak a Pajkos Póni fogadóban, ahol összefutnak a rejtélyes maszkulin vándorral, aki csatlakozik útjukhoz a gyűrű elpusztításáért. Ő volt Aragorn, akit egykor Viggo Mortensen alakított, és a fantasztikus történet prominens szereplőjévé vállt. A dán-amerikai színész az első három filmben szerepelt, arca megkerülhetetlen volt a VHS és DVD kópiákon, valamint a filmeket promótáló posztereken és óriásplakátokon. A rajongók számára ezért hatalmas érvágás lehet, hogy a Knight Edge Media értesülése szerint nem Mortensen fogja nekünk elhozni Gondor királyának előzménysztoriját. Hogy kinek adja át a szerepet, egyelőre nem ismert.

Még tavaly a Gyűrűk Ura filmek visszatérő írója, Philippa Boyens elmondta, hogy nagyon szeretnék ha Viggo csatlakozna, de a megfogalmazásában már akkor érződött némi bizonytalanság:

Őszintén, a közös munka sorsa teljesen Viggón múlik és még nagyon korai fázisban vagyunk. Beszéltem Viggóval, Andy Serkis beszélt vele, Peter Jackson beszélt vele, mind beszéltünk vele, és őszintén, nem tudok mást elképzelni a helyére, de ez teljesen rajta múlik

– hangzott el akkor, ám úgy tűnik, az egykori főhőst végül nem sikerült meggyőzni a visszatéréséről.

Öröm az ürömben, hogy Elijah Wood, Ian McKellen, Sean Bean és Orlando Bloom ettől függetlenül ugyanúgy visszatérhetnek a filmben, jóllehet valahányan sokat változtak az évek alatt.

Korábban Martin Freeman vette át Zsákos Bilbó szerepét (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)

Végül is volt már ilyen...

Miután a Vaják sorozatban lecserélték Henry Cavillt és a Legendás állatok és megfigyelésük filmekben Johnny Deppből Mads Mikkelsen lett, érthető lehet az aggályunk, hogy a változás túl éles marad, túl feltűnő lesz és nehéz lesz elvonatkoztatni tőle. A Gyűrűk Ura világában ugyanakkor volt már példa váltásra, hisz A gyűrű szövetségében Zsákos Bilbót még Ian Holm játszotta, a Hobbit filmekben viszont a jóval fiatalabb Martin Freeman vette át a szerepét. Ugyanakkor, még ha a változás maga nem újkeletű, mindenképp ki fog lógni a sorból, ha vele ellentétben a casting többi tagja visszatér. Érdekes lehet, hogy egykor Daniel Day-Lewisnak is felajánlották Aragorn szerepét, ő viszont ezt elutasította, így került Viggo Mortensenhez a szerep, mely világhírt hozott számára.