Eljött az év azon időszaka, ami a családi időtöltés, a fények és a fenyőillat mellett a nagy evésekről is szól. De, ha már unja a karácsonyi menüt, és egy falat sem fér önbe, akkor nézze inkább a képernyőn. Íme a filmtörténet legjobb kajálós jelenetei!
Harry Potter és a bölcsek köve, Vissza a jövőbe 2

A karácsonyi ünnepek elengedhetetlen tartozéka a szinte véget nem érőnek tűnő étkezések sorozata. Karácsonyi vacsora, szaloncukor, mézeskalács, repedt bejgli, a nagymama hatlaposa, csak hogy néhány hazai klasszikust említsünk. Ez a filmek világában sincs másként, így amikor már egy falat sem fér belénk, és maximum csak nézni bírjuk a különböző fogásokat, akkor pillantson bele a filmtörténet legnagyobb evős jeleneteibe.

Karácsonyi vacsora helyett nézzük Latinovits Zoltánt Huszárik Zoltán Szindbád című filmjében.
Latinovits Zoltán jóízű falatozásától nekünk is megjön a kedvünk a karácsonyi vacsorához (Fotó: YouTube)

Karácsonyi kajadömping: a filmtörténet legínycsiklandóbb jelenetei  

Szindbád: gyöngyöző húsleves és egy élettörténet

Huszárik Zoltán rendezése, a Krúdy Gyula novellái alapján készült Szindbád egyik legismertebb és legtöbbet idézett jelenete, amikor a Latinovits Zoltán által alakított Szindbád elfogyasztja a híres ebédet, és közben kifaggatja a pincért, Vendelint, (Szénási Ernő) balul elsült házasságáról. A jelenet érdekessége Sára Sándor operatőrnek köszönhető, aki úgy vette fel ezeket az egészen hétköznapi ételeket, hogy már-már festményszerűvé váltak a különféle fogások. A néző szinte maga is érzi az ízeket és illatokat.   

Fácán gesztenyével. Hát, ha különösebb baja nincs annak a madárnak, akkor jöhet.

Vissza a jövőbe 2: futurisztikus vacsora Martyéknál 

A Vissza a jövőbe-trilógiában a repülő autók és önbefűző Nike cipők mellett Robert Zemeckis rendező azon is elgondolkodott, hogy is nézne ki egy hétköznapi családi vacsora a jövőben. Így lehettünk szemtanúi a leginkább űrhajós kajára emlékeztető pizzasütős jelenetnek, amikor a Lorraine-t alakító Lea Thompson egy tenyérnyi pizzából varázsol ehető méretűt egy jövőbeli mikrosütőre hasonlító szerkezet segítségével.  

Harry Potter és a Bölcsek köve: egy fejedelmi lakoma

Chris Columbus rendező, aki mostanában már csak folyamatos elégedetlenkedéseiről híres a készülő Harry Potter sorozat kapcsán, 24 évvel ezelőtt igazi varázsos ínycsiklandó lakomát rittyentett nekünk a vászonra. Egészen karácsonyi vacsorás hangulatba jöhetünk a sok finomság láttán, de reméljük, a mi asztalunkból nem emelkedik ki John Cleese, mint Félig fejnélküli Nick.  

Ponyvaregény: a legjobb hamburger 

Ki ne ismerné Quentin Tarantino filmjeinek egyik legikonikusabb jelenetét, amikor a Ponyvaregényben John Travolta és Samuel L. Jackson látogatást tesznek abban a bizonyos lakásban. Bár a hamburger nem kimondottan karácsonyi fogás, de az biztos, hogy az az intenzitás, ahogy Samuel L. Jackson közeliben ízlelgeti a Big Kahuna burgert, mindenkinek meghozza az étvágyát.  

Indiana Jones és a végzet temploma: horrorisztikus desszert

Végezetül nem felejthetjük ki a desszertet sem, méghozzá kedvenc ostorcsattogtató professzorunk, a Harrison Ford által alakított Indiana Jones tálalásában. Az Indiana Jones és a végzet templomának lakomája nem éppen hétköznapi fogásokból áll, de a desszert az, ami Kate Capshaw számára igazán kicsapja a biztosítékot.

 

