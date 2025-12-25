A karácsonyi ünnepek elengedhetetlen tartozéka a szinte véget nem érőnek tűnő étkezések sorozata. Karácsonyi vacsora, szaloncukor, mézeskalács, repedt bejgli, a nagymama hatlaposa, csak hogy néhány hazai klasszikust említsünk. Ez a filmek világában sincs másként, így amikor már egy falat sem fér belénk, és maximum csak nézni bírjuk a különböző fogásokat, akkor pillantson bele a filmtörténet legnagyobb evős jeleneteibe.

Latinovits Zoltán jóízű falatozásától nekünk is megjön a kedvünk a karácsonyi vacsorához (Fotó: YouTube)

Karácsonyi kajadömping: a filmtörténet legínycsiklandóbb jelenetei

Szindbád: gyöngyöző húsleves és egy élettörténet

Huszárik Zoltán rendezése, a Krúdy Gyula novellái alapján készült Szindbád egyik legismertebb és legtöbbet idézett jelenete, amikor a Latinovits Zoltán által alakított Szindbád elfogyasztja a híres ebédet, és közben kifaggatja a pincért, Vendelint, (Szénási Ernő) balul elsült házasságáról. A jelenet érdekessége Sára Sándor operatőrnek köszönhető, aki úgy vette fel ezeket az egészen hétköznapi ételeket, hogy már-már festményszerűvé váltak a különféle fogások. A néző szinte maga is érzi az ízeket és illatokat.

Fácán gesztenyével. Hát, ha különösebb baja nincs annak a madárnak, akkor jöhet.

Vissza a jövőbe 2: futurisztikus vacsora Martyéknál

A Vissza a jövőbe-trilógiában a repülő autók és önbefűző Nike cipők mellett Robert Zemeckis rendező azon is elgondolkodott, hogy is nézne ki egy hétköznapi családi vacsora a jövőben. Így lehettünk szemtanúi a leginkább űrhajós kajára emlékeztető pizzasütős jelenetnek, amikor a Lorraine-t alakító Lea Thompson egy tenyérnyi pizzából varázsol ehető méretűt egy jövőbeli mikrosütőre hasonlító szerkezet segítségével.

Harry Potter és a Bölcsek köve: egy fejedelmi lakoma

Chris Columbus rendező, aki mostanában már csak folyamatos elégedetlenkedéseiről híres a készülő Harry Potter sorozat kapcsán, 24 évvel ezelőtt igazi varázsos ínycsiklandó lakomát rittyentett nekünk a vászonra. Egészen karácsonyi vacsorás hangulatba jöhetünk a sok finomság láttán, de reméljük, a mi asztalunkból nem emelkedik ki John Cleese, mint Félig fejnélküli Nick.