Harrison Ford

Nem kért a dínókból és a túlvilági szerelemből sem Harrison Ford

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A 83 éves legenda Steven Spielbergnek is többször nemet mondott világsikerekre. Harrison Ford elég sajátságos indokok alapján szelektálta a 20-25 millió dollárt érő szerepeit.
Star Wars-univerzum ide, Indiana Jones-filmek oda, a főszereplőjük érdekes döntéseket hozott karrierje során. Az idén 83 éves Harrison Ford kasszasikereket passzolt le, ráadásul kétszer mondott nemet jó barátjának, továbbá szintén duplázott, amikor egy általa dobott szerepet ugyanaz a színész kapott meg, aki anyagi - és szakmai sikert aratott helyette. 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 18: Harrison Ford attends a FYC Event for "Shrinking" hosted by Apple TV+ at Hollywood Athletic Club on May 18, 2025 in Hollywood, California.
Harrison Fordnak néha csalt a szimata a szerepeit illetően

Harrison Ford sztárallűrök miatt dobott szerepeket

Sam Wheat – Ghost (1990)    

'Ghost' by Jerry Zucker; starring Demi Moore, Patrick Swayze. Made in USA, 1990.
Harrison Ford lemaradt Demi Moore-ról

Az idén 35 éves film igazi klasszikus lett, és bár picit idősebb volt a forgatás idején Ford, mint a néhai Patrick Swayze, nők milliói örültek és sírtak volna egyszerre, ha ő agyagozik Demi Moore-ral. A sztár azonban a csinos gázsi ellenére is passzolta az 1990-es év legnagyobb sikerfilmjét, mert szerinte a sztori furcsa volt, így inkább nem kért belőle.

