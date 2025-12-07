Nem kért a dínókból és a túlvilági szerelemből sem Harrison Ford

Star Wars-univerzum ide, Indiana Jones-filmek oda, a főszereplőjük érdekes döntéseket hozott karrierje során. Az idén 83 éves Harrison Ford kasszasikereket passzolt le, ráadásul kétszer mondott nemet jó barátjának, továbbá szintén duplázott, amikor egy általa dobott szerepet ugyanaz a színész kapott meg, aki anyagi - és szakmai sikert aratott helyette.

Harrison Ford sztárallűrök miatt dobott szerepeket

Sam Wheat – Ghost (1990)

Az idén 35 éves film igazi klasszikus lett, és bár picit idősebb volt a forgatás idején Ford, mint a néhai Patrick Swayze, nők milliói örültek és sírtak volna egyszerre, ha ő agyagozik Demi Moore-ral. A sztár azonban a csinos gázsi ellenére is passzolta az 1990-es év legnagyobb sikerfilmjét, mert szerinte a sztori furcsa volt, így inkább nem kért belőle.