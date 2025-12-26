Karácsonyi film a Harry Potter? Lássuk a legvitatottabb ünnepi filmfelhozatalt

Nagyon leegyszerűsítve bármi lehet karácsonyi film, amit a családdal szívesen néznénk az ünnepi időszakban. Akár a környezete miatt, akár bensőséges tartalma miatt, akár a szent ünnephez való közvetlen vagy közvetett kötődés miatt több filmet is idesorolhatunk, de néhány film megosztja az embereket, hogy idetartozik-e vagy sem. A Harry Potter például a szerkesztőséget is megosztotta.

Harry Potter és barátai bekészültek a kandalló elé a hideg elől (Fotó: Warner Bros. Pictures / NORTHFOTO)

Mitől lesz karácsonyi film a Harry Potter?

A boszorkány és varázslóképző az a hely, ahol bármi megtörténhet, a legvarázslatosabb dolgoktól az életveszélyes és halálos csapdák és lényekig. Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint életük és karrierjük jelentős részét a Roxfort falain belül töltötték, minden filmben végigkövetve egy teljes tanévet. Sőt, mivel egy egy bentlakásos iskola, ahol az ünnepek idejére sem mehetnek haza, ezért egy-egy jelenetben feltűnik a karácsonyozás is. A listában talán ez a legvitathatóbb, mert ha J.K. Rowling világára gondolunk, elsősorban nem ezek jutnak eszünkbe, de az ünnepi időszakban mégis elő szokás venni a Harry Potter filmeket, mint egy amolyan komfortfilmet, amit bármikor megnézhetünk a családdal.

Die Hard

A jobb napokat is megélt Bruce Willis akciófilmje végképp nem az, amire ránézésre azt mondanánk, hogy karácsonyi film: feszült túszdráma, akció, csatajelenetek... dehát az egész film Karácsonykor játszódik! Hovatovább, pont hogy az ünnepek apropójából látogatja meg családját a főszereplő John McClane, akinek végül a feleségét kell kimentenie a terroristák által megszállt plázából. Mivel a nyomozó mindezt a kötelességén kívül a családi harmóniáért is teszi, az egésznek így mégis van egy mögöttes családi üzenete. Azóta szerencsétlen Bruce Willist demenciával diagnosztizálták, de egy nemrégiben adott interjúban a felesége elmondta, hogy a közös ünneplés kihagyhatatlan kelléke marad a Die Hard — ezzel kvázi megerősítve, hogy ez valóban egy karácsonyi film.

Holiday

Cameron Diaz és Kate Winslet életet cserél az ünnepi időszakban keletkezett szerelmi válságuk közepette. Előbb-utóbb mindketten eljutnak a szerelmi bánattól az elengedésig és az újrakezdésig az új környezetükben — ebben Jude Law és Jack Black is fontos szerepet játszanak. Igaz, hogy hull a hó és fent vannak a karis díszek, de erről kevés szó esik a filmben: ez egy romantikus sztori, abból is a jobbik fajta, profi forgatókönyvvel, ami igazából az év bármely időszakában megállja a helyét... de ez a szívmelengető történet a karácsony meghittségében mégis jobban hat.