Saját magával szúrt ki Hollywood: Filmek, amelyek kinyírták egymást a mozipénztáraknál

Vulkánok, mágusok és még az amerikai elnök is áldozatául estek a rossz produceri döntéseknek. Hollywood producerei több esetben is saját maguknak okozott kárt: gondoljunk csak az alábbi filmekre, amelyek olyan sztároknak hoztak komoly bukást, mint Channing Tatum, Tommy Lee Jones vagy Matthew McConaughey. Mi volt az ok? Csupán annyi, hogy két, nagyon hasonló filmet mutattak be egymás után, alig pár hónap különbséggel, és egy ilyen párharcban bizony csak egy maradhat.

Hollywood önmaga ellensége: megbuktatták a tűzhányós filmjeiket Fotó: KPA Honorar und Belege

Hollywood filmeseinek rossz döntése: egymást buktatták meg ezek az alkotások

Dante pokla vs. Tűzhányó

1997-ben Hollywood úgy gondolta, ideje gyilkos vulkánokkal leigázni az emberiséget. Meg is érkezett két, nagyjából 100 millió dolláros költségvetésű szuperprodukció, amelyek szépen kinyírták egymást a mozikban. Mindkét film csalódást keltett a pénztáraknál, de a Dante pokla legalább VHS-en később behozta a mínuszát, köszönhetően a frissen James Bondként ismerőssé vált Pierce Brosnan hírnevének. A Tűzhányó jóval rosszabb kritikákat kapott, hiába volt Tommy Lee Jones a főszereplője.