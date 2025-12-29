Igazi macsók a vásznon: az 5 leghímsovinisztább figura a moziban

Hírlevél
6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Daniel Craig és Leonardo DiCaprio egy-egy szerepe is a listán található. James Bond azonban még mindig a legnőellenesebb, legalábbis a feministák szerint.
Bruce WillisJames BondLeonardo DiCaprio

Szexik, sármosak és bárkit ledöntenek a lábukról. James Bond és társai bárkit kidumálnának a bugyijukból, de 2025-re ezek a figurák sok nő számára már kelletlenek. Nézzük, kik a leghímsovinisztább figurák a vásznon! 

James Bond, 'Dr. No' Movie Stills
James Bond a nőket se nem rázva, se nem keverve szereti - csak pucéran (Fotó: ZUMA Press)

James Bond, a hímsoviniszta titkos ügynök

James Bond

Az örök nőcsábász archetípusa a 007-es ügynök: tárgyiasított női mellékszereplők, hódítás, mint státusz, érzelem nélküli viszonyok. A Bond-filmek később igyekeztek árnyalni a figurát, például Pierce Brosnan idején női főnököt kapott Judi Dench személyében, majd a Daniel Craig érában megmutatta az esendő énjét is, de a karakter alapvető „gentleman-predátor” mintája megkerülhetetlen.

