Évtizedekig titkolták a halálát: Hollywood ölte meg a legendás szőkeséget

Igazi tehetség volt: imádta a kamera és fényes jövő várt rá, ám mindössze 26 év adatott meg neki. Jean Harlow A pokol angyalai című szuperprodukcióval robbant be az álomgyárba, majd ezt követően éveken át évi három–négy filmet is forgatott. Az MGM igazi aranytojást tojó tyúkja volt, korának Marilyn Monroe-ja, ám 1937-ben, mindössze 26 évesen elhunyt. Jean Harlow halála sokáig rejtélynek számított, és csak évtizedekkel később derült fény arra, hogy nem természetes gyorsasággal lezajló betegség, hanem a stúdiórendszer hanyagsága és a túlzott munkaterhelés is szerepet játszhatott a tragédiában.

Jean Harlow (középen) korának szupersztárja volt (Fotó: Snap)

Jean Harlow filmje okozta a halálát?

A színésznő 1937 tavaszán kezdte meg a Saratoga című film forgatását, amelyet a kor férfiideáljával, Clark Gable-lel készített. Már a forgatás elején folyamatos fáradtságra és hasi fájdalmakra panaszkodott. Eleinte azt hitték, Harlow várandós, mivel egyre nehezebb lett, sápadttá vált, és vizesedni kezdett. A vizsgálatok után azonban kiderült, hogy nem terhes, ám állapota tovább romlott, és egyre nehezebbé vált vele a munka. A stúdió orvosai – a forgatás üteme és költségei miatt – nem vizsgálták meg alaposan a sztárt, inkább különféle serkentőszerekkel próbálták munkára bírni, mivel még hetek voltak hátra a forgatásból. A színésznő állapota egyre súlyosbodott, ám továbbra is ragaszkodtak ahhoz az elképzeléshez, hogy kimerültség vagy influenza áll a háttérben, így ennek megfelelően kezelték. Egy forgatási napon Harlow összeesett, és kórházba kellett szállítani. A beszámolók szerint az eszméletét már nem nyerte vissza teljesen, csupán rövid pillanatokra, amikor hallucinált. Jean Harlow 1937. június 7-én, mindössze 26 éves korában elhunyt.

A Saratoga forgatásán hunyt el a sztár (Fotó: KPA)

Mit titkolt el az MGM?

A hivatalos adatok szerint akut veseelégtelenség végzett a színésznővel, amely egy torokgyulladás szövődménye lehetett. A kiváltó ok valószínűleg egy kezeletlen streptococcus-fertőzés volt, amely glomerulonephritishez (vesegyulladáshoz) vezetett. Harlow veséi végül leálltak... Az orvostudomány mai állása szerint szinte biztos, hogy túlélte volna a betegséget. Az MGM producerei azonban tovább dolgoztatták a színésznőt, aki maga is meg volt győződve arról, hogy csupán kimerült, esetleg várandós. A mérgező anyagok azonban egyre jobban felhalmozódtak a szervezetében, ami végül olyan súlyos szervi károsodáshoz vezetett, hogy kómába esett.