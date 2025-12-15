Évtizedekig titkolták a halálát: Hollywood ölte meg a legendás szőkeséget

Igazi tehetség volt: imádta a kamera és fényes jövő várt rá, ám mindössze 26 év adatott meg neki. Jean Harlow A pokol angyalai című szuperprodukcióval robbant be az álomgyárba, majd ezt követően éveken át évi három–négy filmet is forgatott. Az MGM igazi aranytojást tojó tyúkja volt, korának Marilyn Monroe-ja, ám 1937-ben, mindössze 26 évesen elhunyt. Jean Harlow halála sokáig rejtélynek számított, és csak évtizedekkel később derült fény arra, hogy nem természetes gyorsasággal lezajló betegség, hanem a stúdiórendszer hanyagsága és a túlzott munkaterhelés is szerepet játszhatott a tragédiában.
Jean Harlow filmje okozta a halálát?
A színésznő 1937 tavaszán kezdte meg a Saratoga című film forgatását, amelyet a kor férfiideáljával, Clark Gable-lel készített. Már a forgatás elején folyamatos fáradtságra és hasi fájdalmakra panaszkodott. Eleinte azt hitték, Harlow várandós, mivel egyre nehezebb lett, sápadttá vált, és vizesedni kezdett. A vizsgálatok után azonban kiderült, hogy nem terhes, ám állapota tovább romlott, és egyre nehezebbé vált vele a munka. A stúdió orvosai – a forgatás üteme és költségei miatt – nem vizsgálták meg alaposan a sztárt, inkább különféle serkentőszerekkel próbálták munkára bírni, mivel még hetek voltak hátra a forgatásból. A színésznő állapota egyre súlyosbodott, ám továbbra is ragaszkodtak ahhoz az elképzeléshez, hogy kimerültség vagy influenza áll a háttérben, így ennek megfelelően kezelték. Egy forgatási napon Harlow összeesett, és kórházba kellett szállítani. A beszámolók szerint az eszméletét már nem nyerte vissza teljesen, csupán rövid pillanatokra, amikor hallucinált. Jean Harlow 1937. június 7-én, mindössze 26 éves korában elhunyt.
Mit titkolt el az MGM?
A hivatalos adatok szerint akut veseelégtelenség végzett a színésznővel, amely egy torokgyulladás szövődménye lehetett. A kiváltó ok valószínűleg egy kezeletlen streptococcus-fertőzés volt, amely glomerulonephritishez (vesegyulladáshoz) vezetett. Harlow veséi végül leálltak... Az orvostudomány mai állása szerint szinte biztos, hogy túlélte volna a betegséget. Az MGM producerei azonban tovább dolgoztatták a színésznőt, aki maga is meg volt győződve arról, hogy csupán kimerült, esetleg várandós. A mérgező anyagok azonban egyre jobban felhalmozódtak a szervezetében, ami végül olyan súlyos szervi károsodáshoz vezetett, hogy kómába esett.
Jean Harlow Clark Gable mellett haldoklott
Halála sokkolta a filmipart. Már akkor is sokan kételkedtek abban, hogy egy egyszerű influenza vezethetett a tragédiához. Partnere, Clark Gable heteken át nézte, ahogy a színésznő szervezete fokozatosan felmondja a szolgálatot, és később a kórházban is meglátogatta a haldokló dívát.
Soha nem láttam még senkit ilyen gyorsan eltűnni az életből
– mondta Gable évekkel később egy interjúban.
Az MGM végül leállította a Saratoga forgatását, ám Jean Harlow halála után átírták a forgatókönyvet, és dublőrök segítségével befejezték a filmet.