Ma 53 éves Jude Law: mutatjuk a legjobb filmjeit – neked melyik a kedvenced?

A britek egyik legszebb színésze, Jude Law ma ünnepli születésnapját. Az ügyeletes szépfiú, mint a jó bor, a korral nemesedik. Ma tölti be az 53-at, de valljuk be, néhány évet simán letagadhatna. Legjobb filmjeivel köszöntjük a születésnapos sztárt!

Még mindig jól tartja magát az 53 éves Jude Law (Fotó: Lev Radin)

Jude Law karrierje és magánélete

Jude Law, aki saját bevallása szerint is a világ legismertebb zenekara, a Beatles Hey Jude című slágeréről kapta a nevét, sok angol kollégájához hasonlóan a világot jelentő deszkákon kezdte karrierjét. 1992-ben kezdett el londoni színházakban játszani, majd meghódította a Broadway színpadát is.

Első nagyobb filmes munkája a Fosztogatók négy keréken című akcióthriller volt. Ennek a mozinak a forgatásán találkozott Sadie Frost színésznővel, akivel 1997-ben házasodtak össze. Két fiuk született, Rafferty és Rudy, és egy kislányuk, Iris, akinek Kate Moss modell a keresztanyja. Házasságuk 2003-ban válással végződött.

A válás után ismerkedett meg Sienna Millerrel, akivel az Alfie című filmben játszottak együtt. Már az eljegyzésnél tartottak, de 2006-ban elváltak útjaik. 2009-ben újból összejöttek, de két év elteltével ismét szakítással végződött a kapcsolatuk. A Sienna Millerrel történt második próbálkozás előtt rövid ideig Samantha Burke amerikai modellel volt kapcsolatban, akitől megszületett negyedik gyermeke, Sophia, 2015-ben pedig az ötödik Law trónörökös is megérkezett akkori barátnőjétől, Catherine Hardingtól.

A viharos szerelmi élet úgy tűnik egyelőre nyugvópontra érkezett, 2019-ben ismét megházasodott, feleségével, Phillipa Coannal napjainkban is stabil házasságban élnek.

Jude Law átalakulása mesterien sikerült, megszólalásig hasonlít Vlagyimir Putyinra új filmjében (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00732144)

Jude Law filmjei

A Fosztogatók négy keréken debütálása után indult be igazán a karrierje. A Gattaca című moziban játszott Uma Thurman és Ethan Hawke mellett, majd érkezett A tehetséges Mr. Ripley, amiben Matt Damon megszállottságának tárgyát alakította. Erről a filmről jegyezte meg a nevét a világ. A Tehetséges Mr. Ripley után következtek jelentősebb filmjei, például az Ellenség a kapuknál, a Sky kapitány és a holnap világa, melyben a címszerepet alakította, az egyik legsikeresebb karácsonyi film, a Holiday, és néhány évvel később a Guy Ritchie rendezésében készült Sherlock Holmes filmekben alakította Wattson doktor szerepét.