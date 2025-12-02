Az elátkozott magyar film: sorra halnak meg a Kútfejek sztárjai, Kálloy Molnár Pétert is elvesztettük

Kapitány Iván alkotásán súlyos átok ülhet. A Kútfejek című egyedülálló magyar vígjáték szereplőgárdájából a tegnapi napon sajnos újabb tag költözött az égi színpadra. Kálloy Molnár Pétert tegnap legyűrte a súlyos betegség, a színész, forgatókönyvíró és zeneszerző 55 éves volt. Vele együtt már 5-re nőtt a szereplőgárda elhunyt tagjainak száma.
Kútfejek: szomorú átok ül Kapitány Iván rendezésén
A 2006-os Kútfejek viszonylag egyedülálló a magyar filmek között. Kezdve a rendező Kapitány Ivánnal, aki eredetileg reklámfilmes szakemberként kereste a kenyerét, mielőtt berobbant volna a játékfilmek világába az Üvegtigris című vígjátékkal. A Kútfejek a magyar film történetének olyan időszakában született, amikor a közönség szomjazta a zsánerfilmeket, a művészfilmes alkotók pedig kevés olyan művel tudtak szolgálni számukra, ami igazán népszerű és kasszasiker tudott volna lenni. A reklámfilmes szakemberek olyan vérfrissítésként szolgáltak a feszesebb tempójú, bejáratott poénokat felhasználó filmekkel, mint az Üvegtigris vagy a Valami Amerika, amire erősen szüksége volt már a szakmának. Ebben a közegben született meg a Kútfejek is, olyan minőségű színészgárdával, amit ritkán láthattunk magyar filmben (Kaszás Attila, Gesztesi Károly, Fenyő Iván, Kálloy Molnár Péter, Selmeczi Roland, Ullmann Mónika, Dörner György, Szerednyey Béla, Holecskó Orsolya). Azonban a jövőre 20. jubileumát ünneplő Kútfejek színészei közül már többen nincsenek köztünk. Selmeczi Rolandnak például ez volt az utolsó előtti filmje, Kaszás Attila egy évvel a premier után hunyt el, a tegnapi napon pedig Kálloy Molnár Péter is csatlakozott kollégáihoz az égi színpadon.
Kálloy Molnár Péter és kollégái, akik már nincsenek köztünk
Kaszás Attila (1960-2007)
Kaszás Attila volt az első, akitől búcsút kellett vennünk a Kútfejek szereplőgárdájából. A Presser Gábor-Sztevanovity Dusán szerzőpáros Padlás című darabjának Rádiósa 2007 március 19-én a Tizenkét dühös ember előadása után összeesett. Kórházba került, ahol sztrókot állapítottak meg, 22-én pedig egy koponyaműtétre is sor került, de a színész életét nem sikerült megmenteni.
Selmeczi Roland (1969-2008)
Selmeczi Roland Stefán karakterét alakította a Kútfejekben. Tragikusan fiatalon, 38 éves korában vesztette életét súlyos autóbalesetben egy színházi próbáról hazafele tartva, amikor elvesztette uralmát az autó felett és a szalagkorlátnak sodródott. Az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronszínész volt, többek között az ő tolmácsolásában szólalt meg nekünk Antonio Banderas, Brad Pitt és Viggo Mortensen is.
Gesztesi Károly (1963-2020)
Liptai Claudia volt férjét, Gesztesi Károlyt szintén vezetés közben érte tragédia. 2020 január 4-én szívrohamban vesztette életét. A kiérkező mentősök közel egy órán át küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni a színészt. Gesztesi Károly színpadi és filmszínészként is népszerű volt, de szinkronhangként is sokan ismerhetik, leginkább a közkedvelt zöld szörnyeteg, Shrek magyar hangjaként.
Szilágyi István (1937-2020)
Néhány hónappal azután, hogy búcsút vettünk Gesztesi Károlytól, vérfagyasztó tragédia rázta meg az országot. Mindenki Lópici Gáspárját május 3-án holtan találták rákosligeti otthonában. A színművésszel saját fia végzett különös kegyetlenséggel. Szilágyi István nevét a Keménykalap és Krumpliorr című moziban zárta a szívébe az ország, de olyan fontos alkotásokban is szerepelt, mint a Gaál István rendezte Zöldár vagy Szomjas György klasszikusa, a Talpuk alatt fütyül a szél.
Kálloy Molnár Péter (1970-2025)
Kálloy Molnár Péterről idén tavasszal érkeztek az aggasztó hírek. A színművésznél meg nem erősített források szerint rákot diagnosztizáltak, kezeléseken is részt vett, de barátai és kollégái szerint jelét sem mutatta annak, hogy beteg lenne. Azt hitték, még évei vannak hátra, most is egy színházi projekten dolgozott teljes erőbedobással. Végül 2025 decemberének első napján hozták nyilvánosságra, hogy legyőzte a betegsége. Kálloy Molnár Péter 55 éves volt.