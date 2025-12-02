Az elátkozott magyar film: sorra halnak meg a Kútfejek sztárjai, Kálloy Molnár Pétert is elvesztettük

Kapitány Iván alkotásán súlyos átok ülhet. A Kútfejek című egyedülálló magyar vígjáték szereplőgárdájából a tegnapi napon sajnos újabb tag költözött az égi színpadra. Kálloy Molnár Pétert tegnap legyűrte a súlyos betegség, a színész, forgatókönyvíró és zeneszerző 55 éves volt. Vele együtt már 5-re nőtt a szereplőgárda elhunyt tagjainak száma.

Kálloy Molnár Péter halála sokkolta az országot: ő a Kútfejek című film ötödik „áldozata" (Fotó: MW Bulvár)

Kútfejek: szomorú átok ül Kapitány Iván rendezésén

A 2006-os Kútfejek viszonylag egyedülálló a magyar filmek között. Kezdve a rendező Kapitány Ivánnal, aki eredetileg reklámfilmes szakemberként kereste a kenyerét, mielőtt berobbant volna a játékfilmek világába az Üvegtigris című vígjátékkal. A Kútfejek a magyar film történetének olyan időszakában született, amikor a közönség szomjazta a zsánerfilmeket, a művészfilmes alkotók pedig kevés olyan művel tudtak szolgálni számukra, ami igazán népszerű és kasszasiker tudott volna lenni. A reklámfilmes szakemberek olyan vérfrissítésként szolgáltak a feszesebb tempójú, bejáratott poénokat felhasználó filmekkel, mint az Üvegtigris vagy a Valami Amerika, amire erősen szüksége volt már a szakmának. Ebben a közegben született meg a Kútfejek is, olyan minőségű színészgárdával, amit ritkán láthattunk magyar filmben (Kaszás Attila, Gesztesi Károly, Fenyő Iván, Kálloy Molnár Péter, Selmeczi Roland, Ullmann Mónika, Dörner György, Szerednyey Béla, Holecskó Orsolya). Azonban a jövőre 20. jubileumát ünneplő Kútfejek színészei közül már többen nincsenek köztünk. Selmeczi Rolandnak például ez volt az utolsó előtti filmje, Kaszás Attila egy évvel a premier után hunyt el, a tegnapi napon pedig Kálloy Molnár Péter is csatlakozott kollégáihoz az égi színpadon.

Kálloy Molnár Péter és kollégái, akik már nincsenek köztünk

Kaszás Attila (1960-2007)

Kaszás Attila volt az első, akitől búcsút kellett vennünk a Kútfejek szereplőgárdájából. A Presser Gábor-Sztevanovity Dusán szerzőpáros Padlás című darabjának Rádiósa 2007 március 19-én a Tizenkét dühös ember előadása után összeesett. Kórházba került, ahol sztrókot állapítottak meg, 22-én pedig egy koponyaműtétre is sor került, de a színész életét nem sikerült megmenteni.