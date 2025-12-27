Az Igazából szerelem sztárja utálja a karácsonyt, de mégsem ő a legfurább: Ezek a legbizarrabb ünnepi szokások Hollywoodban

Bizonyára mindenkinek van egy ismerőse, aki kissé szokatlan módon, a maga módján szokta ünnepelni a karácsonyt. A furcsa, esetleg már-már kiakasztó ünnepi hagyományokat ápoló emberekből pedig Hollywoodban sincs hiány. Van, aki privát szánkókörutat tart a hóesésben szenteste, míg mások a fél földgolyót átszelik, csak azért, hogy ne kelljen karácsonyfát díszíteni és ünnepi menüt készíteni. Cikkünkben színészek legkülönösebb karácsonyi szokásait gyűjtöttük össze!

Hiába az egyik legnagyobb karácsonyi klasszikus főszereplője, Hugh Grantnek az agyára mennek a karácsonyi dalok és a karácsonyi vásárok is, így ő elég furcsa módját választja az ünneplésnek

(Fotó: UNIVERSAL STUDIOS / Entertainment Pictures)

Ezek a sztárok aztán sajátosan ünneplik a karácsonyt:

Mariah Carey nem aprózza el

Noha az All I Want For Christmas énekesnője leginkább csak cameoszerepeivel tette le a névjegyét Hollywoodban, semmilyen karácsonyi listáról nem lehet lehagyni őt. Mariah Carey ráadásul amellett, hogy minden idők egyik legfelkapottabb ünnepi nótáját énekelte el már több mint 30 éve, még egy furcsa ünnepi szokással is büszkélkedik: Attól függően, hogy éppen hányan vannak, egy egy vagy kétlovas szánkót bérelnek, és útra kelnek, hogy együtt csodálhassák meg a hófödte tájat és a csillagokkal teleragyogott égboltot.

Reese Witherspoon Oscar-díja nem fázik meg

Doktor Szöszi már lassan két évtizede hagyta maga mögött a „még mindig Oscar nélküli filmsztárok” táborát. Azóta pedig a becses aranyszobrocska még Witherspoonék karácsonyi készülődésébe is fura mód befurakodta magát: A férfiak töketlenségének okát megfejtő színésznő ugyanis gyermekeire bízza minden évben azt a feladatot, hogy öltöztessék fel a szobrot, ami néha mikulássapkát, máskor manófüleket ölt magára erre az időszakra.

A karácsonyi képek készítése Reese Witherspoonéknál sem maradhat el, ahogy a színésznő Oscar-díjának felöltöztetése sem (Fotó: face to face face to face / NORTHFOTO)

Julia Robertséknél szent dolog karácsony reggele

Talán kicsit túl szent is. A Micsoda nő! sztárjának házában ugyanis egy aranyszabály van: Karácsony első napjának reggelén kizárólag együtt léphetnek be a különféle díszekkel kicsinosított nappaliba, ahol a karácsonyfa áll, annak érdekében, hogy mindenkit egy időben nyűgözzön le a csodálatos látvány összképe.

Deadpool felesége az egész családdal megosztja az ágyát

Ugyan Ryan Reynolds már biztos sok furcsaságot látott életében, de amit felesége, Blake Lively családjánál tapasztalt, az minden bizonnyal még őt is meglepte. Deadpool kedvesének famíliájánál ugyanis úgy fest a karácsony, hogy Lively kisasszony mind az öt testvérével és szüleivel együtt bebújnak a puha és meleg ágyikóba, hogy az ottani kényelemben beszélgessék végig a napot. Ez a tradíciót már gyerekkoruk óta ápolják. Valószínűleg néhány évtizeddel ezelőtt ehhez elég volt egy kisebb fekhely is, nem is tudjuk elképzelni, ma már ehhez mekkora ágyra van szükség.