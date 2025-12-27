Az Igazából szerelem sztárja utálja a karácsonyt, de mégsem ő a legfurább: Ezek a legbizarrabb ünnepi szokások Hollywoodban

Bizonyára mindenkinek van egy ismerőse, aki kissé szokatlan módon, a maga módján szokta ünnepelni a karácsonyt. A furcsa, esetleg már-már kiakasztó ünnepi hagyományokat ápoló emberekből pedig Hollywoodban sincs hiány. Van, aki privát szánkókörutat tart a hóesésben szenteste, míg mások a fél földgolyót átszelik, csak azért, hogy ne kelljen karácsonyfát díszíteni és ünnepi menüt készíteni. Cikkünkben színészek legkülönösebb karácsonyi szokásait gyűjtöttük össze!
Ezek a sztárok aztán sajátosan ünneplik a karácsonyt:
Mariah Carey nem aprózza el
Noha az All I Want For Christmas énekesnője leginkább csak cameoszerepeivel tette le a névjegyét Hollywoodban, semmilyen karácsonyi listáról nem lehet lehagyni őt. Mariah Carey ráadásul amellett, hogy minden idők egyik legfelkapottabb ünnepi nótáját énekelte el már több mint 30 éve, még egy furcsa ünnepi szokással is büszkélkedik: Attól függően, hogy éppen hányan vannak, egy egy vagy kétlovas szánkót bérelnek, és útra kelnek, hogy együtt csodálhassák meg a hófödte tájat és a csillagokkal teleragyogott égboltot.
Reese Witherspoon Oscar-díja nem fázik meg
Doktor Szöszi már lassan két évtizede hagyta maga mögött a „még mindig Oscar nélküli filmsztárok” táborát. Azóta pedig a becses aranyszobrocska még Witherspoonék karácsonyi készülődésébe is fura mód befurakodta magát: A férfiak töketlenségének okát megfejtő színésznő ugyanis gyermekeire bízza minden évben azt a feladatot, hogy öltöztessék fel a szobrot, ami néha mikulássapkát, máskor manófüleket ölt magára erre az időszakra.
Julia Robertséknél szent dolog karácsony reggele
Talán kicsit túl szent is. A Micsoda nő! sztárjának házában ugyanis egy aranyszabály van: Karácsony első napjának reggelén kizárólag együtt léphetnek be a különféle díszekkel kicsinosított nappaliba, ahol a karácsonyfa áll, annak érdekében, hogy mindenkit egy időben nyűgözzön le a csodálatos látvány összképe.
Deadpool felesége az egész családdal megosztja az ágyát
Ugyan Ryan Reynolds már biztos sok furcsaságot látott életében, de amit felesége, Blake Lively családjánál tapasztalt, az minden bizonnyal még őt is meglepte. Deadpool kedvesének famíliájánál ugyanis úgy fest a karácsony, hogy Lively kisasszony mind az öt testvérével és szüleivel együtt bebújnak a puha és meleg ágyikóba, hogy az ottani kényelemben beszélgessék végig a napot. Ez a tradíciót már gyerekkoruk óta ápolják. Valószínűleg néhány évtizeddel ezelőtt ehhez elég volt egy kisebb fekhely is, nem is tudjuk elképzelni, ma már ehhez mekkora ágyra van szükség.
Steve Carell és a karácsonyi fények
Az idén a Netflixen A négy évszak című sorozattal nagyot taroló Steve Carellnek a karácsony miatt jó eséllyel a tél a kedvenc évszakja. A Golden Globe-díjas színész-humorista ekkoriban tartja egyik kedvenc hagyományát, amelyhez csatlakozik a szűk család is. A Carell família karácsony estéjén kocsiba pattan egy jó nagy doboz fánk társaságában, és körbeautózzák otthonuk környékét, hogy a szomszédság által feldíszített házak ünnepi fényzuhatagában gyönyörködhessenek.
Angelina Jolie a zoknik megszállottja
Azt már tudjuk Angelina Jolie-ról, hogy a hobbik terén is igen extrém elfoglaltságra esett a választása, ám az egykori Mrs. Smith a karácsony esetében már egy fokkal visszafogottabb tradíciót ápol. Az ajándékait nem díszes dobozokban adja át szeretteinek, hanem a kandalló fölé kihelyezett, színpompás zoknikba rejti el azokat, és persze igyekszik minél több mindennel megtömni a fuszekliket, ezzel is kifejezve szeretetét.
A Stranger Things sztárjánál nagy a család
A Netflix talán már túlzottan népszerű sikersorozatának szereplője, Gaten Matarazzo szép nagy családban cseperedett fel, hiszen összesen tízen voltak gyerekek az unokatestvéreivel együtt. Ez nem kevés ajándékozást igényelt volna meg, így a szülők és a nagyszülők végül azt a megoldást választották, hogy karácsonyi húzást tartanak a famíliában, és mindenki csak egy embert lep meg az ünnepek alatt.
Hugh Grant elmenekül a karácsony elől
Bármily meglepő, pont a karácsonyi filmek koronázatlan királyának tartott Igazából szerelem egyik sztárja az, aki teljes szívéből ki nem állhatja az ünnepeket. Az ikonikus romkom táncra perdülő miniszterelnökét alakító Hugh Grant ráadásul annyira gyűlöli a karácsonyt, hogy ha teheti, minden évben elutazik a Közel-Keletre vagy valamelyik másik iszlám vallású területre, ahol nincs teleaggatva minden utca és épület karácsonyi fényekkel, és nem szól minden áruház rádiójából Mariah Carey slágere.