Közös karácsonyi filmnézés? Ezekkel biztos nem fogsz mellé!

A téli szünet és a karácsonyi ünnepi időszak hagyományosan a nagy, közös filmnézések ideje is. Ebben próbálunk olvasóink segítségére lenni ez a karácsonyi filmes ajánlóval.
Animációs film, karácsonyi témájú alkotás, örök klasszikus, őrült vígjáték – mindenféle filmből ajánlunk jókat, mindenféle felületen. Ezeket a karácsonyi filmeket vétek lenne kihagyni a téli szünetben!
Karácsonyi filmek a mozikban
Zootropolis 2
A karácsonyi mozizások gyakran nagy családi programok is, így rögtön egy olyan filmmel kezdjük az ajánlót, amely a legkisebbeknek és a legnagyobbaknak egyaránt szórakozást nyújthat. Ráadásul már egész decemberben vetítik a hazai filmszínházak. A nagysikerű Zootropolis folytatása az előzmény ismerete nélkül is tökéletesen élvezhető, hiszen Judy Hopps nyomozónyuszi újabb kalandja a csupa állatok lakta világban önmagában is kerek történet.
