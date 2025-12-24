Közös karácsonyi filmnézés? Ezekkel biztos nem fogsz mellé!

Animációs film, karácsonyi témájú alkotás, örök klasszikus, őrült vígjáték – mindenféle filmből ajánlunk jókat, mindenféle felületen. Ezeket a karácsonyi filmeket vétek lenne kihagyni a téli szünetben!

Zootropolis 2 az egyik legjobb karácsonyi film a 2025-ös választékban Fotó: Disney

Karácsonyi filmek a mozikban

Zootropolis 2

A karácsonyi mozizások gyakran nagy családi programok is, így rögtön egy olyan filmmel kezdjük az ajánlót, amely a legkisebbeknek és a legnagyobbaknak egyaránt szórakozást nyújthat. Ráadásul már egész decemberben vetítik a hazai filmszínházak. A nagysikerű Zootropolis folytatása az előzmény ismerete nélkül is tökéletesen élvezhető, hiszen Judy Hopps nyomozónyuszi újabb kalandja a csupa állatok lakta világban önmagában is kerek történet.