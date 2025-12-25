Dér Jankó és Anasztázia története kötelező ünnepi mozi – karácsonyi rajzfilmajánló

A karácsonyi ünnepek alatt is eljön a pillanat, amikor az édességsokktól és ajándéközöntől túlpörgött lurkókat jó lenne lefoglalni valahogy. Erre tökéletes választás lehet egy karácsonyi családi mesemaraton. Meleg takarókat és kakaót elő, karácsonyi rajzfilmajánlónk következik!

A Jégkorszak sem hiányozhat a karácsonyi rajzfilmajánlóból (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Karácsonyi rajzfilmajánló kicsiknek és nagyoknak

Karácsony Artúr

Mi történik olyankor, amikor hiba csúszik a gépezetbe és a Mikulás kifelejt valakit a karácsonyi ajándékozó-körútjából? A Karácsony Artúr című mesefilmből kiderül. Ahogy a cím is jelzi, történetünk főhőse Artúr lesz, aki nem más, mint a Mikulás kisebbik, kissé ügyetlen fia. Artúr képtelen belenyugodni, hogy valahol egy kisgyerek csalódottan azzal szembesülhet, hogy a fa alatt nem várja majd semmilyen ajándék, így kockázatos magánakciót szervez, hogy megmentse a karácsonyt. A Karácsony Artúr humoros, szívmelengető mese, mely az egész családot szórakoztatja olyan remek szinkronhangok tolmácsolásában, mint Molnár Levente, Epres Attila vagy Forgács Gábor.

Karácsony Artúr menti meg az ünnepet (Fotó: YouTube)

Az öt legenda

Az öt legenda több szempontból is igazi ünnepi, sőt karácsonyi mese. Első körben azért, mert a címben szereplő "öt legenda" közül az egyik maga a Mikulás, másodsorban pedig azért, mert a történet legfontosabb mondanivalója, hogy a csodákban márpedig hinni kell. Főhősünk Dér Jankó, akinek különleges küldetése lesz, ehhez pedig segítségére lesz a Mikulás, a Húsvéti nyúl, a Fogtündér és a Homokember, vagy ahogy nálunk ismeretes, az Álommanó. A Peter Ramsey rendezésében készült mese számos mítoszt és legendát fűz egybe, és amellett, hogy egy rendkívül humoros és szórakoztató mozi, fontos tanulságokkal is szolgál.

Dér Jankónak fel kell nőnie a feladathoz, ami rá vár Az öt legenda című mesében (Fotó: Paramount Pictures / NORTHFOTO)

Anasztázia

Anasztázia története talán nem ismeretlen, hiszen az alapkoncepció megtörtént eseményekre épül. Anasztaszija Romanova orosz cári nagyhercegnő legendáját dolgozza fel, akiről sokáig az a történet járta, hogy a bolsevik hatalomátvétel után túlélte a Romanov család kivégzését. Az eseményeket követően rengeteg Anasztázia-imitátor bukkant fel, azt állítva magáról, hogy ő az eltűntnek hitt nagyhercegnő, de a későbbi kutatások megállapították, hogy a legenda csak legenda, és a Romanov család leszármazottja is a kivégzettek között volt. Azonban a történet fennmaradt, és megihlette a filmkészítőket is. Don Bluth és Gary Goldman rendezők 1997-ben készítették el az animációs mesét Anatol Litvak 1956-os élőszereplős filmje alapján. A mesés látványvilág mellett a filmben elhangzó dalok is ikonikussá tették az alkotást, példának okáért a Volt egy régi december című dalt biztosan mindenki hallotta már.