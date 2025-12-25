Hírlevél
jégkorszak

Dér Jankó és Anasztázia története kötelező ünnepi mozi – karácsonyi rajzfilmajánló

Mit nézzünk karácsonykor a legkisebbekkel? Íme karácsonyi rajzfilmajánlónk!
jégkorszakKarácsony Artúrrajzfilm

A karácsonyi ünnepek alatt is eljön a pillanat, amikor az édességsokktól és ajándéközöntől túlpörgött lurkókat jó lenne lefoglalni valahogy. Erre tökéletes választás lehet egy karácsonyi családi mesemaraton. Meleg takarókat és kakaót elő, karácsonyi rajzfilmajánlónk következik! 

A karácsonyi rajzfilmajánlóból a Jégkorszak sem hiányozhat.
A Jégkorszak sem hiányozhat a karácsonyi rajzfilmajánlóból (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Karácsonyi rajzfilmajánló kicsiknek és nagyoknak 

Karácsony Artúr 

Mi történik olyankor, amikor hiba csúszik a gépezetbe és a Mikulás kifelejt valakit a karácsonyi ajándékozó-körútjából? A Karácsony Artúr című mesefilmből kiderül. Ahogy a cím is jelzi, történetünk főhőse Artúr lesz, aki nem más, mint a Mikulás kisebbik, kissé ügyetlen fia. Artúr képtelen belenyugodni, hogy valahol egy kisgyerek csalódottan azzal szembesülhet, hogy a fa alatt nem várja majd semmilyen ajándék, így kockázatos magánakciót szervez, hogy megmentse a karácsonyt. A Karácsony Artúr humoros, szívmelengető mese, mely az egész családot szórakoztatja olyan remek szinkronhangok tolmácsolásában, mint Molnár Levente, Epres Attila vagy Forgács Gábor.  

Karcsony Artúr a Karácsony Artúr című animációs mese főhőse.
Karácsony Artúr menti meg az ünnepet (Fotó: YouTube)

Az öt legenda 

Az öt legenda több szempontból is igazi ünnepi, sőt karácsonyi mese. Első körben azért, mert a címben szereplő "öt legenda" közül az egyik maga a Mikulás, másodsorban pedig azért, mert a történet legfontosabb mondanivalója, hogy a csodákban márpedig hinni kell. Főhősünk Dér Jankó, akinek különleges küldetése lesz, ehhez pedig segítségére lesz a Mikulás, a Húsvéti nyúl, a Fogtündér és a Homokember, vagy ahogy nálunk ismeretes, az Álommanó. A Peter Ramsey rendezésében készült mese számos mítoszt és legendát fűz egybe, és amellett, hogy egy rendkívül humoros és szórakoztató mozi, fontos tanulságokkal is szolgál. 

Dér Jankó és a Fogtündér Az öt legenda című animációs mesében.
Dér Jankónak fel kell nőnie a feladathoz, ami rá vár Az öt legenda című mesében (Fotó: Paramount Pictures / NORTHFOTO)

Anasztázia 

Anasztázia története talán nem ismeretlen, hiszen az alapkoncepció megtörtént eseményekre épül. Anasztaszija Romanova orosz cári nagyhercegnő legendáját dolgozza fel, akiről sokáig az a történet járta, hogy a bolsevik hatalomátvétel után túlélte a Romanov család kivégzését. Az eseményeket követően rengeteg Anasztázia-imitátor bukkant fel, azt állítva magáról, hogy ő az eltűntnek hitt nagyhercegnő, de a későbbi kutatások megállapították, hogy a legenda csak legenda, és a Romanov család leszármazottja is a kivégzettek között volt. Azonban a történet fennmaradt, és megihlette a filmkészítőket is. Don Bluth és Gary Goldman rendezők 1997-ben készítették el az animációs mesét Anatol Litvak 1956-os élőszereplős filmje alapján. A mesés látványvilág mellett a filmben elhangzó dalok is ikonikussá tették az alkotást, példának okáért a Volt egy régi december című dalt biztosan mindenki hallotta már.  

Jelenetkép az Aasztázia című animációs meséből, a képen Anasztázia és az orosz cári anyakirálynő.
Anasztázia orosz nagyhercegnő legendájából még mesefilm is készült (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Jégkorszak 

Ha hó és tél, akkor Jégkorszak. Nem hiányozhat a listáról ez a mára klasszikussá vált darab sem, mely a hírek szerint hamarosan a 6. résszel jelentkezik a mozikban. Ugyan Sid, Manny és Diego kalandjainak folytatására még 2027-ig várnunk kell, de addig is érdemes újranézi az időszámításunk előtti állatos vígjáték korábbi epizódjait. A páratlan humor mellett a magyar szinkron is zseniális. Manny, a mamut hangját Szabó Sipos Barnabás kölcsönzi, kedvenc kelekótya lajhárunk, Sid a Jazz+Az énekese Geszti Péter tolmácsolásában hallható, Diegót, a kardfogú tigrist pedig Berzsenyi Zoltán hívja életre.

  

 

 

