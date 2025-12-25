Dér Jankó és Anasztázia története kötelező ünnepi mozi – karácsonyi rajzfilmajánló

A karácsonyi ünnepek alatt is eljön a pillanat, amikor az édességsokktól és ajándéközöntől túlpörgött lurkókat jó lenne lefoglalni valahogy. Erre tökéletes választás lehet egy karácsonyi családi mesemaraton. Meleg takarókat és kakaót elő, karácsonyi rajzfilmajánlónk következik!
Karácsonyi rajzfilmajánló kicsiknek és nagyoknak
Karácsony Artúr
Mi történik olyankor, amikor hiba csúszik a gépezetbe és a Mikulás kifelejt valakit a karácsonyi ajándékozó-körútjából? A Karácsony Artúr című mesefilmből kiderül. Ahogy a cím is jelzi, történetünk főhőse Artúr lesz, aki nem más, mint a Mikulás kisebbik, kissé ügyetlen fia. Artúr képtelen belenyugodni, hogy valahol egy kisgyerek csalódottan azzal szembesülhet, hogy a fa alatt nem várja majd semmilyen ajándék, így kockázatos magánakciót szervez, hogy megmentse a karácsonyt. A Karácsony Artúr humoros, szívmelengető mese, mely az egész családot szórakoztatja olyan remek szinkronhangok tolmácsolásában, mint Molnár Levente, Epres Attila vagy Forgács Gábor.
Az öt legenda
Az öt legenda több szempontból is igazi ünnepi, sőt karácsonyi mese. Első körben azért, mert a címben szereplő "öt legenda" közül az egyik maga a Mikulás, másodsorban pedig azért, mert a történet legfontosabb mondanivalója, hogy a csodákban márpedig hinni kell. Főhősünk Dér Jankó, akinek különleges küldetése lesz, ehhez pedig segítségére lesz a Mikulás, a Húsvéti nyúl, a Fogtündér és a Homokember, vagy ahogy nálunk ismeretes, az Álommanó. A Peter Ramsey rendezésében készült mese számos mítoszt és legendát fűz egybe, és amellett, hogy egy rendkívül humoros és szórakoztató mozi, fontos tanulságokkal is szolgál.
Anasztázia
Anasztázia története talán nem ismeretlen, hiszen az alapkoncepció megtörtént eseményekre épül. Anasztaszija Romanova orosz cári nagyhercegnő legendáját dolgozza fel, akiről sokáig az a történet járta, hogy a bolsevik hatalomátvétel után túlélte a Romanov család kivégzését. Az eseményeket követően rengeteg Anasztázia-imitátor bukkant fel, azt állítva magáról, hogy ő az eltűntnek hitt nagyhercegnő, de a későbbi kutatások megállapították, hogy a legenda csak legenda, és a Romanov család leszármazottja is a kivégzettek között volt. Azonban a történet fennmaradt, és megihlette a filmkészítőket is. Don Bluth és Gary Goldman rendezők 1997-ben készítették el az animációs mesét Anatol Litvak 1956-os élőszereplős filmje alapján. A mesés látványvilág mellett a filmben elhangzó dalok is ikonikussá tették az alkotást, példának okáért a Volt egy régi december című dalt biztosan mindenki hallotta már.
Jégkorszak
Ha hó és tél, akkor Jégkorszak. Nem hiányozhat a listáról ez a mára klasszikussá vált darab sem, mely a hírek szerint hamarosan a 6. résszel jelentkezik a mozikban. Ugyan Sid, Manny és Diego kalandjainak folytatására még 2027-ig várnunk kell, de addig is érdemes újranézi az időszámításunk előtti állatos vígjáték korábbi epizódjait. A páratlan humor mellett a magyar szinkron is zseniális. Manny, a mamut hangját Szabó Sipos Barnabás kölcsönzi, kedvenc kelekótya lajhárunk, Sid a Jazz+Az énekese Geszti Péter tolmácsolásában hallható, Diegót, a kardfogú tigrist pedig Berzsenyi Zoltán hívja életre.