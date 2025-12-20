Leonardo DiCaprio temus forradalmárja leigázza a képernyőket

Aranyvasárnap nemcsak az utolsó karácsonyi bevásárlásokra ideális, hanem egy kis pihenésre is a nagy ünneplés előtt. Erre a streamingszolgáltatók igazi szupersztárokkal készültek: többek között Leonardo DiCaprio, Tom Cruise és Gerard Butler is feltűnik a kínálatban. Könnyekből és akcióból ezen a hétvégén sem lesz hiány.

Leonardo DiCaprio sikerfilmjét otthon is megnézheti bárki (Fotó: imdb.com)

Leonardo DiCaprio egyik csatát nyeri a másik után

Egyik csata a másik után

Az év egyik legjobbnak tartott filmje a mozikban visszafogott sikert aratott, ám a Golden Globe-on kilenc jelölést kapott. Leonardo DiCaprio új filmjében egy visszavonult, füves exforradalmárt alakít, aki egy katonai szervezet elől bujkál a lányával, miután az anya elhagyta őket. A tinédzser azonban komoly veszélybe kerül, és a fekete komédia során nehéz eldönteni, hogy a valódi fenyegetést a katonák vagy DiCaprio figurájának teljesen „elszívott” agya jelenti. A színész mellett Sean Penn és Benicio del Toro is emlékezeteset alakít az HBO Max kínálatában látható filmben.