A világ legszebb szerelme tragikus fordulatot vett: Milliók zokognak ezen a love story-n évtizedek óta

„A szerelem azt jelenti, hogy soha nem kell azt mondanod: sajnálom.” Ma már sokan vitatják az 55 éves Love Story film sokszor idézett mondatát, de tény, hogy a kijelentés azóta is a popkultúra sokszor idézett pillanata. Oliver és Jenny szerelme már több generáció szívét szaggatta szét, így a neves évforduló apropóján utánajártunk, miért is lett az 55 éves film ekkora siker.

A Love Story 55 éves lett (Fotó: g90)

A Love story: Oliver és Jenny története

A Love Story mondhatni egy egyszerű, mégis szívszorító romantikus dráma két fiatalról. Manapság hetente jön ki egy ilyen, vagy ehhez hasonló történet, de az 1970-es film nélkül aligha születtek volna meg ezek az alkotások. Oliver Barrett IV és Jennifer Cavilleri szerelme első ránézésre lehetetlen. A különböző társadalmi háttérből érkező pár azonban mindennek dacára egymásba szeret és összeházasodnak. A két fiatal élete azonban váratlan és tragikus fordulatot vesz, amikor kiderül, a fiatal nő leukémiás. A szívfacsaró történet sikerének 5 titkát szedtük össze az 55. évforduló kapcsán.

Igazi klasszikus lett a film (Fotó: g90)

Love Story könyv

A történetet Erich Segal írta, aki eredetileg forgatókönyvként dolgozta ki Oliver és Jenny történetét. A filmet gyártó stúdió kérésére azonban regényt is készített belőle, ami világszerte hatalmas siker, ráadásul még a film bemutatója előtt debütált. Ez szokatlan marketing húzás zseniálisan működött, és jelentősen hozzájárult a film kultikus státuszához.