Love Story

A világ legszebb szerelme tragikus fordulatot vett: Milliók zokognak ezen a love story-n évtizedek óta

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Jenny és Oliver szerelméért milliók drukkoltak, és egy korszak meghatározó filmje lett. A tragikus kimenetelű Love Story-t 55 évvel ezelőtt mutatták be, és azóta a romantikus melodrámák alapművének számít.
A szerelem azt jelenti, hogy soha nem kell azt mondanod: sajnálom.” Ma már sokan vitatják az 55 éves Love Story film sokszor idézett mondatát, de tény, hogy a kijelentés azóta is a popkultúra sokszor idézett pillanata. Oliver és Jenny szerelme már több generáció szívét szaggatta szét, így a neves évforduló apropóján utánajártunk, miért is lett az 55 éves film ekkora siker.

Love Story, RELEASE DATE: Dec 16, 1970. MOVIE TITLE: Love Story. STUDIO: Paramount Pictures. PLOT: Harvard Law student/hockey jock meets Radcliffe music wonk, and the couple soon enter into a relationship. When the couple decide to get married, Oliver's father threatens to disinherit him from the family will, leaving Oliver and Jennifer to start their marriage at rock-bottom. Years go by, and the young couple attempt to have children, only to discover that she is malfunctioning. PICTURED: RYAN O'NEAL as Oliver Barrett IV and ALI MACGRAW as Jennifer Cavalleri.
A Love Story 55 éves lett (Fotó: g90)

A Love story: Oliver és Jenny története

A Love Story mondhatni egy egyszerű, mégis szívszorító romantikus dráma két fiatalról. Manapság hetente jön ki egy ilyen, vagy ehhez hasonló történet, de az 1970-es film nélkül aligha születtek volna meg ezek az alkotások. Oliver Barrett IV és Jennifer Cavilleri szerelme első ránézésre lehetetlen. A különböző társadalmi háttérből érkező pár azonban mindennek dacára egymásba szeret és összeházasodnak. A két fiatal élete azonban váratlan és tragikus fordulatot vesz, amikor kiderül, a fiatal nő leukémiás. A szívfacsaró történet sikerének 5 titkát szedtük össze az 55. évforduló kapcsán.

RELEASE DATE: Dec 16, 1970. MOVIE TITLE: Love Story. STUDIO: Paramount Pictures. PLOT: Harvard Law student/hockey jock meets Radcliffe music wonk, and the couple soon enter into a relationship. When the couple decide to get married, Oliver's father threatens to disinherit him from the family will, leaving Oliver and Jennifer to start their marriage at rock-bottom. Years go by, and the young couple attempt to have children, only to discover that she is malfunctioning. PICTURED: RYAN O'NEAL as Oliver Barrett IV and ALI MACGRAW as Jennifer Cavalleri.
Igazi klasszikus lett a film (Fotó: g90)

Love Story könyv

A történetet Erich Segal írta, aki eredetileg forgatókönyvként dolgozta ki Oliver és Jenny történetét. A filmet gyártó stúdió kérésére azonban regényt is készített belőle, ami világszerte hatalmas siker, ráadásul még a film bemutatója előtt debütált. Ez szokatlan marketing húzás zseniálisan működött, és jelentősen hozzájárult a film kultikus státuszához.

