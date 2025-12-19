Dobta a piát és Ryan Goslingot Margot Robbie!

A Wall Street farkasában mindenki felkapta rá a fejét Leonardo DiCaprio mellett. Margot Robbie, a Barbie sztárja még csak 35 éves, de olyan karriert tudhat magáénak, mint a legnagyobb hollywoodi legendák. A színésznő néhány ikonikus filmet azonban végül passzolt, némelyiket a hírek szerint később meg is bánta.

A 35 éves Margot Robbie okosan választja a szerepeit (Fotó: RW/RW/MediaPunch)

Margot Robbie filmjei, amelyeket végül nem vállalt el

Wonder Woman

Gal Gadot lett Robbie helyett a csodanő (Fotó: DC Entertainment/NORTHFOTO)

A casting során felmerült Robbie neve a DC-univerzum ikonikus hősnőjeként. A színésznő azonban köszönte szépen, nem élt a lehetőséggel, mivel az Öngyilkos osztagban már eljátszotta a kissé kattant gonosztevőt, Harley Quinnt, és nem akart újabb képregényfilmben szerepelni. Margot Robbie szerepét végül Gal Gadot kapta meg.