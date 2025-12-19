Hírlevél
Dobta a piát és Ryan Goslingot Margot Robbie!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A 35 éves színésznő számos sikerfilmre mondott nemet karrierje során. Margot Robbie némelyik döntését már bánja, a Barbie sztárja azonban így is Hollywood legragyogóbb csillaga.
Margot RobbieGal GadotLeonardo DiCaprioLady GagaEmily Blunt

A Wall Street farkasában mindenki felkapta rá a fejét Leonardo DiCaprio mellett. Margot Robbie, a Barbie sztárja még csak 35 éves, de olyan karriert tudhat magáénak, mint a legnagyobb hollywoodi legendák. A színésznő néhány ikonikus filmet azonban végül passzolt, némelyiket a hírek szerint később meg is bánta.

Margot Robbie, NEW YORK, NY - SEPTEMBER 15:Margot Robbie at "A Big Bold Beautiful Journey" New York Premiere at AMC Lincoln Square Theater on September 15, 2025 in New York City. Credit: RW/MediaPunch
A 35 éves Margot Robbie okosan választja a szerepeit (Fotó: RW/RW/MediaPunch)

Margot Robbie filmjei, amelyeket végül nem vállalt el

Wonder Woman

RELEASE DATE: March 25, 2016 TITLE: Batman V Superman: Dawn Of Justice STUDIO: DC Entertainment DIRECTOR: Zack Snyder PLOT: Fearing the actions of Superman is left unchecked, Batman takes on Superman, while the world wrestles with what kind of a hero it really needs. With Batman and Superman fighting each other, a new threat Doomsday is created by Lex Luthor. It's up to Superman and Batman to set aside their differences along with Wonder Woman to stop Lex Luthor and Doomsday from destroying Metropolis PICTURED: GAL GADOT as Diana Prince / Wonder Woman.
Gal Gadot lett Robbie helyett a csodanő (Fotó: DC Entertainment/NORTHFOTO)

A casting során felmerült Robbie neve a DC-univerzum ikonikus hősnőjeként. A színésznő azonban köszönte szépen, nem élt a lehetőséggel, mivel az Öngyilkos osztagban már eljátszotta a kissé kattant gonosztevőt, Harley Quinnt, és nem akart újabb képregényfilmben szerepelni. Margot Robbie szerepét végül Gal Gadot kapta meg.

