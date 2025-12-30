Mielőtt mi leszünk másnaposok — 5 film, amivel hangolódhatunk a szilveszterre!

Nyakunkon a szilveszter, amikor kicsit mindenki többet ad a bulizásra, mint azt megszoktuk az év egyéb időszaka alatt, nem félve a másnaposok vagy harmadnaposok hányattatott sorsától. Sokan ugyanis nem állnak meg az éjféli koccintásnál, hanem tesznek róla, hogy a buli emlékezetes maradjon — akár maguk, akár mobiltelefonnal videózó baráti környezetük számára. Cikkünk olyan filmeket tartalmaz, melyek bár nem szigorúan szilveszteri filmek, de segíthetnek ráhangolódni erre a milliőre... vagy pont, hogy eltántorítani tőle? Ki-ki döntse el maga!

Másnaposok

Az a legendás las vegas-i buli, ahol minden, ami ott történik, az ott is marad. Ez is lenne a főszereplők célja (Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha), de minden feje tetejére áll, amikor veszettül benyomva, egy emlékezetkiesős este után próbálják visszaidézni, milyen őrült dolgokat csináltak. Ilyenekre kell gondolni, minthogy elloptak egy kisbabát, Mike Tyson tigrisét, összetűzésbe keveredtek a kínai maffiával... meg hasonló apróságok. Bár mindenki jót alakít a filmben, a mozi lelke mindenképp Zach Galifianakis karaktere, aki ellentmond a Trópusi vihar híres szólásának és néha egyszerűen tényleg vicces, ha valaki fullba tolja a kretént.

Világvége

A Haláli hullák hajnala és a Vaskabátok után ez volt Edgar Wright Cornetto trilógiájának a harmadik, lezáró része. A film alapsztorija, hogy egy tinédzserkori baráti társaság felnőttként újra összegyűlik egy utolsó hatalmas kocsmatúrára, ahol 12 ivót látogatnak végig — melyek sora a beszédes Világvége nevezetű kocsmával zárul, mivel mire odaérnek, már nem tudnak magukról. Egy hatalmas csavar révén végül is nem egy egyszerű baráti vígjátékról beszélhetünk, hanem egy élénk fantáziájú sci-firől, amit nem szabad ellőnünk gyanútlan olvasóinknak, ezt tényleg érdemes megnézni!

...és hogy miért Cornetto trilógia a neve a filmsorozatnak? Nincs különösebb összefüggés azon kívül, hogy mindháromban megjelenik a Cornetto fagylalt, melyet az édesség gyártója ingyen szolgáltatott a teljes forgatási stábnak az olcsó reklámért cserébe.