Mielőtt mi leszünk másnaposok — 5 film, amivel hangolódhatunk a szilveszterre!

Nyakunkon a szilveszter, amikor kicsit mindenki többet ad a bulizásra, mint azt megszoktuk az év egyéb időszaka alatt, nem félve a másnaposok vagy harmadnaposok hányattatott sorsától. Sokan ugyanis nem állnak meg az éjféli koccintásnál, hanem tesznek róla, hogy a buli emlékezetes maradjon — akár maguk, akár mobiltelefonnal videózó baráti környezetük számára. Cikkünk olyan filmeket tartalmaz, melyek bár nem szigorúan szilveszteri filmek, de segíthetnek ráhangolódni erre a milliőre... vagy pont, hogy eltántorítani tőle? Ki-ki döntse el maga!
Másnaposok
Az a legendás las vegas-i buli, ahol minden, ami ott történik, az ott is marad. Ez is lenne a főszereplők célja (Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha), de minden feje tetejére áll, amikor veszettül benyomva, egy emlékezetkiesős este után próbálják visszaidézni, milyen őrült dolgokat csináltak. Ilyenekre kell gondolni, minthogy elloptak egy kisbabát, Mike Tyson tigrisét, összetűzésbe keveredtek a kínai maffiával... meg hasonló apróságok. Bár mindenki jót alakít a filmben, a mozi lelke mindenképp Zach Galifianakis karaktere, aki ellentmond a Trópusi vihar híres szólásának és néha egyszerűen tényleg vicces, ha valaki fullba tolja a kretént.
Világvége
A Haláli hullák hajnala és a Vaskabátok után ez volt Edgar Wright Cornetto trilógiájának a harmadik, lezáró része. A film alapsztorija, hogy egy tinédzserkori baráti társaság felnőttként újra összegyűlik egy utolsó hatalmas kocsmatúrára, ahol 12 ivót látogatnak végig — melyek sora a beszédes Világvége nevezetű kocsmával zárul, mivel mire odaérnek, már nem tudnak magukról. Egy hatalmas csavar révén végül is nem egy egyszerű baráti vígjátékról beszélhetünk, hanem egy élénk fantáziájú sci-firől, amit nem szabad ellőnünk gyanútlan olvasóinknak, ezt tényleg érdemes megnézni!
...és hogy miért Cornetto trilógia a neve a filmsorozatnak? Nincs különösebb összefüggés azon kívül, hogy mindháromban megjelenik a Cornetto fagylalt, melyet az édesség gyártója ingyen szolgáltatott a teljes forgatási stábnak az olcsó reklámért cserébe.
Még egy kört mindenkinek
Thomas Vinterberg az a rendező, akinek határozottan nem makulátlan a filmográfiája, de amikor betalál, az nagyon jól sikerül. Az is hálás dolog, hogy a szintén dán származású Mads Mikkelsent szerepelteti több filmjében is. A Még egy kört mindenkinek alapötlete, hogy egy baráti társaság tagjai kutatási jelleggel megpróbálják magukat mindig egy olyan alkoholos szinten tartani, amikor az ember — állítólag — hatékonyabban végzi dolgait a józan állapotukhoz képest. Ahogy azt sejteni lehet, ez egy darabig még működik is, aztán átvált idült alkoholizmusba. Hatalmas érzelmi mélységeket jár be a film, amikor nevetünk, akkor együtt nevetünk velük, amikor ledob, akkor vele együtt esünk a padlóra.
Project X
Todd Phillips tinédzser srácok próbálnak menőbbek lenni azáltal, hogy házibulit szerveznek a távol lévő szülők lakásában. Ez a parti viszont hamar kontrollálhatatlanná válik, és minden bűn megtörténik rajta, amivel fiatalok találkozhatnak, sőt a nagy buli következtében a ház maga is porrá válik. Olyannyira önmaga kategóriájává vált a film, hogy azóta is valahányszor túl intenzívvé válik egy buli, ehhez a filmhez fogják hasonlítani. Azért ilyen bulit inkább ne tartsunk, bármennyire viccesnek hangzik első hallásra.
Üvegtigris 2
Bár az Üvegtigris-filmek karakterei mind alkoholisták, valójában nem ezért került a listára Rudolf Péter és Kapitány Iván filmjének második része, hanem Méhes László rövid, de mégis igen hosszúnak tűnő jelenete miatt. Ez egy tökéletes örkényi mozdulatsor, melyet pár szóban el lehet magyarázni: fickó megérkezik az autójával csontrészegen, próbál kikecmeregni a kocsiból, megkísérel könnyíteni magán, majd miután meglátja, hogy a rendőrök végignézték őt, beül a hátsó ülésre. Gyönyörűen koreografált jelenet, mely miatt a mozitermek hangosak voltak a nevetéstől és az egyik legtöbbet emlegetett jelenet az Üvegtigris trilógiából. Hozzá kell tenni, Benkő Dániel minden jelenete ide illene.