Hőség és kiszáradás: Folyamatos veszélyben forgatott Michael Douglas és Kathleen Turner

A smaragd románca című film sikere után szinte azonnal, alig egy évvel később be is mutatták a romantikus kalandfilm folytatását. A Michael Douglas és Kathlenen Turner főszereplésével készült Nílus gyöngye című alkotás már megosztotta a rajongókat, sőt a két sztárt is.
Ritka, hogy Hollywood ilyen gyors tempóban lovagolja meg a sikereket. 1984-ben A smaragd románca hatalmas sikert aratott, hiszen Michael Douglas filmhőse egyfajta romantikus Indiana Jones-figuraként kíséri, menti meg, majd szeret bele Kathleen Turner írónőjébe. A siker után azonnal elkészült a folytatás is, a Nílus gyöngye, ám a film gyártása már közel sem volt zökkenőmentes.
Michael Douglas producer lett, Kathleen Turner csalódott
- Nem volt tervezett folytatás. A smaragd románca váratlan sikere után döntöttek csak a második rész elkészítéséről, ami kedvező alkupozícióba hozta a színészeket. Michael Douglas jelentősen magasabb gázsit kapott, sőt produceri szerepet is vállalt a kalandfilmben. Kathleen Turner szintén több pénzt kapott, produceri kreditet azonban nem. Szerencsére Douglas és Turner között jó volt a viszony, így a színész a színésznő érdekeit is képviselni tudta, hiszen beleszólása volt a film végső változatába.
- A forgatás még csak a Nílus közelében sem járt: a Nílus gyöngyé-t Mexikóban, Marokkóban és Kaliforniában vették fel. A helyszínek azonban folyamatos kihívások elé állították a stábot, mivel a forróság és a magas páratartalom gyakori leállásokat okozott. Sorra lettek rosszul a stábtagok, a színészek pedig többször is kiszáradtak – így nem túlzás azt állítani, hogy Michael Douglas és Kathleen Turner kis híján az életét adta a sikerért.
- Ez – valamint a gyenge forgatókönyv – is hozzájárult ahhoz, hogy Kathleen Turner nem volt lelkes a folytatás miatt, bár volt az a pénz, amiért végül elvállalta. Később azonban több fórumon is nyíltan hangoztatta elégedetlenségét a filmmel kapcsolatban.
- Az akrobatikus múlttal is rendelkező színésznő többször is megsérült a forgatáson, mivel a kaszkadőrjelenetek nagy részét maga vállalta. Emiatt a forgatás egy rövid időre le is állt.
- Turner szerint a mérsékeltebb sikerhez az is hozzájárult, hogy az első rész rendezője, Robert Zemeckis nem tért vissza, helyette inkább a Vissza a jövőbe című filmet választotta. A munkát végül szó szerint az utolsó pillanatban Lewis Teague kapta meg.
- Danny DeVito karaktere eredetileg már az első filmben is csak kisebb szerepet kapott volna, ám a tesztvetítések után annyira népszerű lett, hogy több jelenetet írtak hozzá. A második részben pedig szinte már főszereplővé lépett elő.
- Sokan kritizálták, hogy az első rész könnyed hangulatát politikusabb, forradalmibb hangszerelés váltotta fel. Az alkotók szerint ez tudatos döntés volt, ám sok nézőnek nem tetszett. Többen hiányolták a valóban emlékezetes gonosztevőket is, így a történet sokak szerint kissé súlytalanná vált.
- Mindezen nehézségek ellenére a Fox stúdió szoros határidőket szabott, és már jó előre kijelölte az ünnepi premiert. Emiatt több spórolási megoldást is alkalmaztak: számos díszletet megtartottak az első filmből, komplett falvakat és belső tereket építettek fel újra ezek felhasználásával.
