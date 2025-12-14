Hőség és kiszáradás: Folyamatos veszélyben forgatott Michael Douglas és Kathleen Turner

Ritka, hogy Hollywood ilyen gyors tempóban lovagolja meg a sikereket. 1984-ben A smaragd románca hatalmas sikert aratott, hiszen Michael Douglas filmhőse egyfajta romantikus Indiana Jones-figuraként kíséri, menti meg, majd szeret bele Kathleen Turner írónőjébe. A siker után azonnal elkészült a folytatás is, a Nílus gyöngye, ám a film gyártása már közel sem volt zökkenőmentes.

Michael Douglas és Kathleen Turner gyorsan leforgatta a folytatást (Fotó: KPA)

Michael Douglas producer lett, Kathleen Turner csalódott

Nem volt tervezett folytatás. A smaragd románca váratlan sikere után döntöttek csak a második rész elkészítéséről, ami kedvező alkupozícióba hozta a színészeket. Michael Douglas jelentősen magasabb gázsit kapott, sőt produceri szerepet is vállalt a kalandfilmben. Kathleen Turner szintén több pénzt kapott, produceri kreditet azonban nem. Szerencsére Douglas és Turner között jó volt a viszony, így a színész a színésznő érdekeit is képviselni tudta, hiszen beleszólása volt a film végső változatába.

jelentősen magasabb gázsit kapott, sőt produceri szerepet is vállalt a kalandfilmben. szintén több pénzt kapott, produceri kreditet azonban nem. Szerencsére Douglas és Turner között jó volt a viszony, így a színész a színésznő érdekeit is képviselni tudta, hiszen beleszólása volt a film végső változatába. A forgatás még csak a Nílus közelében sem járt: a Nílus gyöngyé-t Mexikóban, Marokkóban és Kaliforniában vették fel. A helyszínek azonban folyamatos kihívások elé állították a stábot, mivel a forróság és a magas páratartalom gyakori leállásokat okozott. Sorra lettek rosszul a stábtagok, a színészek pedig többször is kiszáradtak – így nem túlzás azt állítani, hogy Michael Douglas és Kathleen Turner kis híján az életét adta a sikerért.

közelében sem járt: a Nílus gyöngyé-t vették fel. A helyszínek azonban folyamatos kihívások elé állították a stábot, mivel a forróság és a magas páratartalom gyakori leállásokat okozott. Sorra lettek rosszul a stábtagok, a színészek pedig többször is kiszáradtak – így nem túlzás azt állítani, hogy és kis híján az életét adta a sikerért. Ez – valamint a gyenge forgatókönyv – is hozzájárult ahhoz, hogy Kathleen Turner nem volt lelkes a folytatás miatt, bár volt az a pénz, amiért végül elvállalta. Később azonban több fórumon is nyíltan hangoztatta elégedetlenségét a filmmel kapcsolatban.

nem volt lelkes a folytatás miatt, bár volt az a pénz, amiért végül elvállalta. Később azonban több fórumon is nyíltan hangoztatta elégedetlenségét a filmmel kapcsolatban. Az akrobatikus múlttal is rendelkező színésznő többször is megsérült a forgatáson, mivel a kaszkadőrjelenetek nagy részét maga vállalta. Emiatt a forgatás egy rövid időre le is állt.

Kathleen Turner nem szerette a forgatást (Fotó: 20th Century Fox/NORTHFOTO)