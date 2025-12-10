40 éve ismerjük Michael Douglas sikerének titkát!

A színház – és a film – kegyetlen világát bemutató alkotások tárháza igen széles, azonban akadnak köztük olyan alapművek is, mint a Tánckar. A közel 40 évvel ezelőtt bemutatott musical Michael Douglas főszereplésével egy maréknyi táncost tár elénk, akik egy sikerdarab tánckarában szeretnének szerepet kapni. A történet sokkoló látlelet arról, mit képes egy művész tenni – vagy éppen nem szabadna tennie – önmagával egy szerep megszerzéséért. A film megosztotta a közönséget és a kritikusokat, de négy évtizeddel a bemutatója után a közönség még mindig kultfilmként tiszteli.

Hatalmas tömegeket mozgatott meg Michael Douglas Tánckar című filmje (Fotó: JT Vintage / ZUMA Press Wire)

Michael Douglas filmje majdnem miatta bukott

A rendező, Richard Attenborough éppen karrierje csúcsán volt, miután Oscar-díjat kapott a Gandhi című filmért. Az angol színész-rendező azonban így is nehezen szerzett 27 millió dolláros költségvetést egy olyan filmre, amelyben nincsenek világsztárok, ráadásul egy Broadway-musical adaptációja, színpadi sztárokkal.

A büdzsé végül úgy állt össze, hogy a kezdetben „csak" producerként tevékenykedő, akkor már Oscar-díjas Michael Douglas fiatalon elvállalta a rejtélyes Zach, a rendező szerepét. Az eredeti darabban az ő figurája sokszor láthatatlan volt, esetleg csupán egy hang a sötétben; a valódi főhősök az üres színpadon álló táncosok voltak. Sokak szerint ez a filmadaptáció egyik komoly hibája, ugyanis Douglas jelenléte teljesen más hangulatot adott a műnek.

Michael Douglas szerepeltetése sokak szerint nagy hiba volt (Fotó: imdb.com)

További problémát jelent, hogy Zack és az egykori vezetőtáncos, egyben szerelme, Cassie románca túl nagy hangsúlyt kapott. Cassie szinte főszereplővé lépett elő, ezzel is tompítva a történet eredeti kegyetlenségét.

Ez volt az egyik első olyan színházi darabból készült film, amely foglalkozott a bevándorlók, a színes bőrűek és a szexuális kisebbségek kérdéseivel is.

A cici és popsi a siker kulcsa? (Fotó: JT Vintage / ZUMA Press Wire)