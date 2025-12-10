40 éve ismerjük Michael Douglas sikerének titkát!

4 évtizede hódította meg a vásznakat a Tánckar című film. A zenés színházi világ kegyetlen és sokszor megalázó világát bemutató alkotás főszerepében Michael Douglast láthatták a nézők. A film forgatása sok szempontból különleges volt, ugyanis a rendező, Richard Attenborough sztárok helyett színpadi táncosokat kért fel a főbb szerepekre.
A színház – és a film – kegyetlen világát bemutató alkotások tárháza igen széles, azonban akadnak köztük olyan alapművek is, mint a Tánckar. A közel 40 évvel ezelőtt bemutatott musical Michael Douglas főszereplésével egy maréknyi táncost tár elénk, akik egy sikerdarab tánckarában szeretnének szerepet kapni. A történet sokkoló látlelet arról, mit képes egy művész tenni – vagy éppen nem szabadna tennie – önmagával egy szerep megszerzéséért. A film megosztotta a közönséget és a kritikusokat, de négy évtizeddel a bemutatója után a közönség még mindig kultfilmként tiszteli.
Michael Douglas filmje majdnem miatta bukott
- A rendező, Richard Attenborough éppen karrierje csúcsán volt, miután Oscar-díjat kapott a Gandhi című filmért. Az angol színész-rendező azonban így is nehezen szerzett 27 millió dolláros költségvetést egy olyan filmre, amelyben nincsenek világsztárok, ráadásul egy Broadway-musical adaptációja, színpadi sztárokkal.
- A büdzsé végül úgy állt össze, hogy a kezdetben „csak” producerként tevékenykedő, akkor már Oscar-díjas Michael Douglas fiatalon elvállalta a rejtélyes Zach, a rendező szerepét. Az eredeti darabban az ő figurája sokszor láthatatlan volt, esetleg csupán egy hang a sötétben; a valódi főhősök az üres színpadon álló táncosok voltak. Sokak szerint ez a filmadaptáció egyik komoly hibája, ugyanis Douglas jelenléte teljesen más hangulatot adott a műnek.
- További problémát jelent, hogy Zack és az egykori vezetőtáncos, egyben szerelme, Cassie románca túl nagy hangsúlyt kapott. Cassie szinte főszereplővé lépett elő, ezzel is tompítva a történet eredeti kegyetlenségét.
- Ez volt az egyik első olyan színházi darabból készült film, amely foglalkozott a bevándorlók, a színes bőrűek és a szexuális kisebbségek kérdéseivel is.
- A producerek szerettek volna legalább egy ismertebb arcot a filmbe, így kapta meg Val szerepét Audrey Landers. A Dallas című sorozat intrikus Aftonjának dala, a Cici és popsi a darab egyik legemlékezetesebb betétdala. A történet szerint a producerek nem tartották Val alakját elég vonzónak, ezért a karakter plasztikai beavatkozásokkal – fenék- és mellfeltöltéssel – próbált mutatósabb lenni a tánckarban.
A következő oldalon további érdekességeket olvashat a Tánckar című filmről.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!