Beleszerelmesedtünk a vérengző mikulásba: ennyire korrekt sorozatgyilkost még nem láttunk

Egyre divatosabb a nyolcvanas évek horrorjait leporolni, és valami új köntösbe bújtatva tálalni a mai közönségnek. A Csendes éj, véres éj nemcsak a Mikulás-gyilkost tartotta meg magának, hanem számos motívumot az eredetiből is, ám ezt olyan véres és elborult módon tálalja a közönségnek, amit csak az olyan mesterek képesek letolni az átlagnéző torkán, mint Quentin Tarantino vagy Robert Rodriguez.

A Mikulás most nagyon bedurvult (Fotó: imdb.com)

A Mikulás karácsonykor gyilkol

Az alapsztori szerint egy kisfiú szüleit karácsony előtt meggyilkolja egy mikulásruhás gyilkos, ám a halála előtt valami – vagy valaki – megszállja a kissrácot. Fiatal felnőttként látjuk viszont, amint éppen baltával veri szét valakinek a fejét, majd a vérét egy furcsa, adventi naptárra emlékeztető szerkezetbe cseppenti. Billy egyik városból a másikba vándorol, miközben a fejében a rejtélyes Charlie hangjával beszélget. A karácsony egyre közelebb van, és bizony minden nap meg kell halnia valakinek – legyen az egy kedves öregember vagy egy neonáci MILF. A gondok akkor kezdődnek, amikor Billy találkozik egy hozzá hasonló outsider lánnyal, valamint a „Zsákossal”, aki gyerekeket rabol el Hackett kisvárosából.

Őrület a javából

Ez a Mikulás baltát hoz a rosszaknak (Fotó: imdb.com)

Mike P. Nelson rendező-író nem vacakol: azonnal belecsapunk a történet közepébe, ahol Billy furcsa flashbackjeiből és látomásaiból rakjuk össze a mozaikdarabokat. Igazán cseles a film dinamikája, ugyanis az első fele olyan, mint egy mérsékelten elszúrt romkom, miközben Charlie furcsa hangja folyamatosan gyilkolásra ösztönzi a fiatal fiút. Skizofrén, vagy tényleg beköltözött belé egy gyilkos szelleme? És ha igen, léteznek jó gyilkosok? Az utóbbi években sok olyan film született – több műfajban is –, amelyek a meg nem értett gonosztevők háttértörténetét próbálják feltárni, kezdve a Demónától a Wickedig, ahol kissé idealizálva, de a gonoszság természetét igyekeznek vizsgálni az alkotók. Horrorfronton mostanában Ryan Murphy jár ezen az úton, gondoljunk csak a Szörnyeteg című antológiasorozatra. Nelson a film második felében lesz igazán elemében: az év egyik legelborultabb bulijába viszi el a Mikulást, ahol olyan vérfürdőt rendez, amilyet Tarantino Kill Billje óta nem láttunk. Mindezt azonban olyan elfajzott módon teszi, amit leginkább Robert Rodriguez Terrorbolygójában tapasztalhattunk – néha tényleg azt vártuk, mikor ugrik ki egy géppuskalábú, Rose McGowanre emlékeztető karakter egy fa mögül.