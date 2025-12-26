Beleszerelmesedtünk a vérengző mikulásba: ennyire korrekt sorozatgyilkost még nem láttunk

Egyre divatosabb a nyolcvanas évek horrorjait leporolni, és valami új köntösbe bújtatva tálalni a mai közönségnek. A Csendes éj, véres éj nemcsak a Mikulás-gyilkost tartotta meg magának, hanem számos motívumot az eredetiből is, ám ezt olyan véres és elborult módon tálalja a közönségnek, amit csak az olyan mesterek képesek letolni az átlagnéző torkán, mint Quentin Tarantino vagy Robert Rodriguez.
A Mikulás karácsonykor gyilkol
Az alapsztori szerint egy kisfiú szüleit karácsony előtt meggyilkolja egy mikulásruhás gyilkos, ám a halála előtt valami – vagy valaki – megszállja a kissrácot. Fiatal felnőttként látjuk viszont, amint éppen baltával veri szét valakinek a fejét, majd a vérét egy furcsa, adventi naptárra emlékeztető szerkezetbe cseppenti. Billy egyik városból a másikba vándorol, miközben a fejében a rejtélyes Charlie hangjával beszélget. A karácsony egyre közelebb van, és bizony minden nap meg kell halnia valakinek – legyen az egy kedves öregember vagy egy neonáci MILF. A gondok akkor kezdődnek, amikor Billy találkozik egy hozzá hasonló outsider lánnyal, valamint a „Zsákossal”, aki gyerekeket rabol el Hackett kisvárosából.
Őrület a javából
Mike P. Nelson rendező-író nem vacakol: azonnal belecsapunk a történet közepébe, ahol Billy furcsa flashbackjeiből és látomásaiból rakjuk össze a mozaikdarabokat. Igazán cseles a film dinamikája, ugyanis az első fele olyan, mint egy mérsékelten elszúrt romkom, miközben Charlie furcsa hangja folyamatosan gyilkolásra ösztönzi a fiatal fiút. Skizofrén, vagy tényleg beköltözött belé egy gyilkos szelleme? És ha igen, léteznek jó gyilkosok? Az utóbbi években sok olyan film született – több műfajban is –, amelyek a meg nem értett gonosztevők háttértörténetét próbálják feltárni, kezdve a Demónától a Wickedig, ahol kissé idealizálva, de a gonoszság természetét igyekeznek vizsgálni az alkotók. Horrorfronton mostanában Ryan Murphy jár ezen az úton, gondoljunk csak a Szörnyeteg című antológiasorozatra. Nelson a film második felében lesz igazán elemében: az év egyik legelborultabb bulijába viszi el a Mikulást, ahol olyan vérfürdőt rendez, amilyet Tarantino Kill Billje óta nem láttunk. Mindezt azonban olyan elfajzott módon teszi, amit leginkább Robert Rodriguez Terrorbolygójában tapasztalhattunk – néha tényleg azt vártuk, mikor ugrik ki egy géppuskalábú, Rose McGowanre emlékeztető karakter egy fa mögül.
Babaarcú gyilkos
Billy szerepében a Halloween véget ér pszichopatáját is alakító kanadai színészt, Rohan Campbellt láthatjuk. Ami a 28 éves színész átka lehet a filmiparban, az itt áldássá válik. Campbell babaarcáról ordít, hogy minimum féligazsága van ennek a karakternek, így abban a faramuci helyzetben találjuk magunkat, hogy egy tömeggyilkosnak drukkolunk végig a film során. Ugyanezt erősíti a Pamet alakító Ruby Modine, aki igazán vad és badass final girlként brillírozik – érdemes lesz rá odafigyelni a következő években.
A Csendes éj, véres éj a jól bejáratott slasher-elemeket ügyesen figurázza ki, ám a filmen erősen látszik az alacsony költségvetés. Egy kicsivel több pénzből akár valódi modern klasszikus is születhetett volna. Mike P. Nelsonra azonban mindenképp érdemes lesz odafigyelni – ki tudja, lehet, hogy tényleg ő lesz a következő Tarantino.
10/8,5
A Csendes éj, véres éj csütörtöktől látható a magyar mozikban.