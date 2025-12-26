Elég az ünnepi mézesmázból? Segítünk! Ezeket a horrorfilmeket nézzük karácsonykor

Nem mindenki szereti a karácsony szirupos, csillogó oldalát. Az igazi horror-fanatikusokat még a szeretet ünnepe sem hatja meg, ilyenkor is előszeretettel áldoznak a félelem és rettegés oltárán. Szerencsére a filmkészítők időtlen idők óta tisztában vannak ezzel, így az évtizedek során számos olyan karácsonyi tematikájú mozi készült, ami a horrorfilmek rajongóinak kedvez az ünnepek alatt. Számukra készült ez a lista, melyen a frissebb alkotások mellett olyan klasszikusok is szerepelnek, mint a Csendes éj, halálos éj, melyben a Mikulás sem az, akinek gondoljuk.
Mikulás nem az, akinek látszik: Íme a legjobb karácsonyi horrorfilmek
Csendes éj, halálos éj
A Mikulásról általában a kedves, pocakos, piros ruhába öltözött bácsi jut eszünkbe, aki rénszarvasok húzta szánon, ajándékokkal megrakott zsákkal érkezik. Nos, Charles E. Sellier Jr. rendező elképzelése szerint a Mikulás inkább fejszével érkezik, és megbünteti a szerinte arra érdemeseket. Az 1984-es Csendes éj, halálos éj főszereplője, Billy kisgyerekként szemtanúja lesz, ahogy egy Mikulás ruhába öltözött bűnöző megöli a szüleit. Innen a tapasztalt horror-rajongók már el tudják képzelni, hova fut ki a történet 10 évvel később, és aki nem látta volna ezt az igazi klasszikus B-horrort, annak sem akarjuk elspoilerezni a történetet. A főbb szerepekben Lilyan Chauvint, Robert Brian Wilsont és Gilmer McCormic-ot láthatjuk.
A film debütálásakor országos felháborodást keltett Amerika szerte. Feldühödött családok kampányoltak a mozik előtt, karácsonyi dalokat énekeltek és követelték, hogy a forgalmazók azonnal szedjék le a műsorról a filmet, mert a gyerekek rettegnek a Mikulástól. A forgalmazók előbb-utóbb beadták a derekukat, így a film csak évekkel később volt ismét látható. Azóta több folytatás készült, sőt, idén december 18-án kerül a mozikba a film remake-je, Csendes éj, véres éj címmel.
Jack Frost
A Jack Frost című 1997-es slasher horror amellett, hogy bővelkedik a véres jelenetekben, valójában egészen szórakoztató mozi. A történet főszereplője Jack Frost elítélt sorozatgyilkos, akit éppen a kivégzésére szállítanak, de Jack megöli az őrt és menekülni próbál, de a rabszállítóval beleütközik egy vegyi anyagokat szállító teherautóba. A kiömlő vegyszerek gyakorlatilag megsemmisítik Jack testét, ami elkeveredik a hóval. Másnapra pedig egy titokzatos hóember brutális módon elkezdi megtizedelni Snowmonton lakosságát. Ha nem horrorfilmekről lenne szó, még azt is megkockáztatnánk, hogy a Jack Frost simán beillik egy Horrorra akadva-típusú paródiafilmnek.
Krampusz
A Krampusz első blikkre egy szokásos karácsonyi családi vígjátékként indul, de rövidesen megjelenik a képernyőn a német nagymama (Krista Stadler), aki kiborítja az egész családot a Mikulás igazságosztó árnyékáról, Krampuszról szóló tanmesével. A film főhőse, Max, akit Emjay Anthony alakít, összeveszik az unokatestvéreivel és mérgében összetépi a Mikulásnak írt levelet, majd valami olyat kíván, amit később nagyon megbán. Ekkor elszabadul a pokol, ami hol valóban hátborzongató, hol pedig humoros pillanatokkal ajándékoz meg minket. A Krampuszban olyan arcok tűnnek fel, mint a nyomasztó filmek új királynője, Toni Collette, a Két pasi meg egy kicsi kedvenc házvezetőnőjét alakító Conchata Ferrell, akinek minden szava arany és a kissé esetlen apafigurát alakító Adam Scott.
Karácsonyi lidércnyomás
Végezetül álljon itt egy igazi klasszikus. A Karácsonyi lidércnyomás, mely idén ünnepli 32 éves évfordulóját igazi univerzális mozi, mely egyaránt beleillik a karácsonyi és a halloweeni ünnepkörbe is. Tim Burton stop-motion rendezése közel sem olyan borzongató, mint a fent taglalt slasher műfajú filmek, de akik kedvelői a karácsonyi ijesztgetésnek és nem konvencionális karácsonyi hagyományoknak, azoknak tökéletes választás lehet ez a film.
A történet lényege, hogy főhősünk, Jack Skellington, aki Halloweenfalva királya, megelégeli, hogy minden évben a Halloween jut neki osztályrészül, így kiterveli, hogy elrabolja a Mikulást és saját kezébe veszi a karácsony lebonyolítását, ami persze komoly akadályokba ütközik.