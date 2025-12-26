Elég az ünnepi mézesmázból? Segítünk! Ezeket a horrorfilmeket nézzük karácsonykor

Nem mindenki szereti a karácsony szirupos, csillogó oldalát. Az igazi horror-fanatikusokat még a szeretet ünnepe sem hatja meg, ilyenkor is előszeretettel áldoznak a félelem és rettegés oltárán. Szerencsére a filmkészítők időtlen idők óta tisztában vannak ezzel, így az évtizedek során számos olyan karácsonyi tematikájú mozi készült, ami a horrorfilmek rajongóinak kedvez az ünnepek alatt. Számukra készült ez a lista, melyen a frissebb alkotások mellett olyan klasszikusok is szerepelnek, mint a Csendes éj, halálos éj, melyben a Mikulás sem az, akinek gondoljuk.

A gyilkos Mikulásos Csendes éj, halálos éj annyira kiverte a biztosítékot a szülőknél, hogy le akarták szedetni a moziműsorról (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Mikulás nem az, akinek látszik: Íme a legjobb karácsonyi horrorfilmek

Csendes éj, halálos éj

A Mikulásról általában a kedves, pocakos, piros ruhába öltözött bácsi jut eszünkbe, aki rénszarvasok húzta szánon, ajándékokkal megrakott zsákkal érkezik. Nos, Charles E. Sellier Jr. rendező elképzelése szerint a Mikulás inkább fejszével érkezik, és megbünteti a szerinte arra érdemeseket. Az 1984-es Csendes éj, halálos éj főszereplője, Billy kisgyerekként szemtanúja lesz, ahogy egy Mikulás ruhába öltözött bűnöző megöli a szüleit. Innen a tapasztalt horror-rajongók már el tudják képzelni, hova fut ki a történet 10 évvel később, és aki nem látta volna ezt az igazi klasszikus B-horrort, annak sem akarjuk elspoilerezni a történetet. A főbb szerepekben Lilyan Chauvint, Robert Brian Wilsont és Gilmer McCormic-ot láthatjuk.

A film debütálásakor országos felháborodást keltett Amerika szerte. Feldühödött családok kampányoltak a mozik előtt, karácsonyi dalokat énekeltek és követelték, hogy a forgalmazók azonnal szedjék le a műsorról a filmet, mert a gyerekek rettegnek a Mikulástól. A forgalmazók előbb-utóbb beadták a derekukat, így a film csak évekkel később volt ismét látható. Azóta több folytatás készült, sőt, idén december 18-án kerül a mozikba a film remake-je, Csendes éj, véres éj címmel.

A Csendes éj, halálos éj után egészen máshogy nézünk majd a Mikulásra (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Jack Frost

A Jack Frost című 1997-es slasher horror amellett, hogy bővelkedik a véres jelenetekben, valójában egészen szórakoztató mozi. A történet főszereplője Jack Frost elítélt sorozatgyilkos, akit éppen a kivégzésére szállítanak, de Jack megöli az őrt és menekülni próbál, de a rabszállítóval beleütközik egy vegyi anyagokat szállító teherautóba. A kiömlő vegyszerek gyakorlatilag megsemmisítik Jack testét, ami elkeveredik a hóval. Másnapra pedig egy titokzatos hóember brutális módon elkezdi megtizedelni Snowmonton lakosságát. Ha nem horrorfilmekről lenne szó, még azt is megkockáztatnánk, hogy a Jack Frost simán beillik egy Horrorra akadva-típusú paródiafilmnek.