Van zsákodban minden jó, lapos üveg, lángszóró: ezek a filmes Mikulások nem csokival jönnek!

Piros ruha, süti, tej, Amerikában ajándék, itt cukor, dió, mogyoró. Remélhetőleg mindenkit meglátogatott a Mikulás ma reggel, de ha következő három filmes nagyszakállú kopogtatott esetleg be valakihez, akkor ő nagyon, nagyon rossz lehetett idén, talán annyira, hogy már nem is olvassa ezt a cikket.

Ez a Mikulás leginkább egy új májra vágyik (Fotó: KPA/90061 / KPA)

Ettől a három filmes Mikulástól még a virgács is elismerés lenne!

Tapló télapó

A 2003-as, erősen felnőtteknek szóló vígjáték Billy Bob Thornton főszereplésével az elmúlt 22 évben olyan klasszikussá vált, mint az Igazából szerelem vagy a Holiday karácsonykor, csak kicsit másképp. Egy alkoholista, nőcsábász, bűnöző Mikulásnak öltözött férfi minden évben boltbetöréseket hajt végre „segédjével” azaz egy szintén sittes manóval. A film antihőse abszolút nem példakép, inkább egy mélyen züllött ember, aki mégis váratlan módon találkozik a jóindulattal, vagy valami nagyon hasonlóval. Érdekesség, hogy a szerepet eredetileg Jack Nicholson játszotta volna, mielőtt az Oscar-díjas színész megkapta.

A dagadék

Erről a filmről – sajnos – sokan megfeledkeztek, mert pont a koronavírusjárvány idején jött ki. A szebb napokat látott Mel Gibson egy erdőszéli, depressziós, ortodox Mikulást alakít, aki azon fáradozik, hogy megmentse a családi vállalkozást. Amikor egy elrontott ajándékozás miatt egy gazdag kisfiú bérgyilkost küld ellene, a Télapó kénytelen megvédeni magát, igen durva eszközökkel. A film a maga módján egy igazán bűnös élvezet, főleg onnan nézve, hogy egy 12 éves kissrác akarta megöletni a A Fehér Lótusz sztárjával, Walton Gogginssal az öreget.

Mel Gibson filmjlét elvitte a COVID (Fotó: Saban Films via Bestimage / NORTHFOTO)

Vérapó

2022-ben a Stranger Things Hooperje mászott le egy módos család kéményén egy kis ajándék, talán némi süti reményében, ám cserébe teljesen más várta. Egy elit kommandós csapat túszul ejt egy gazdag családot karácsony este. Nem számolnak viszont azzal, hogy a valódi Télapó is a helyszínen van, aki egyáltalán nem fél használni a fegyvereket és a brutalitást. David Harbour sikerfilmje tulajdonképpen egy Die Hard-film, csak itt a trikós Bruce Willis helyett a Mikulás kapja szét a rosszfiúkat, erősen 18 éven felülieknek szóló vérmennyiség kíséretében.