Kijevi kislány, akiből zombiirtó akcióhős lett: 50 éves lett Milla Jovovich

50 évvel ezelőtt született az ukrán származású szupermodell, aki narancssárga hajjal hódította meg a világot. Milla Jovovich karrierje 35 éve töretlen, méghozzá a következő filmeknek köszönhetően

50 évesen is kirobbanó formában van Milla Jovovich Fotó: SIMONE COMI / ipa-agency.net / IPA Milestone

Milla Jovovich legjobb filmjei

Egy rém rendes család (1989)

Milla Jovovich és a cipőboltos Al Bundy egy képernyőn? Ilyen is előfordult, még ha kevesen is emlékeznek rá. A Kijevben született, szerb apa és orosz anya gyermekeként világra jött, majd ötéves korától Amerikában élő, tinédzserként már sztármodellnek számító Milla Jovovich ebben a népszerű tévés komédiában kapta élete egyik első színészi munkáját, méghozzá egy francia cserediák szerepében.