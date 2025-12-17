Kijevi kislány, akiből zombiirtó akcióhős lett: 50 éves lett Milla Jovovich

Egy rém rendes kanapétól indult a karrierje: a kék lagúnán át jutott el odáig, hogy ötödik elem legyen belőle, majd egy különös hotelből vezetett az útja a zombiirtásig. Ezeket az alakításokat látni kell a születésnapos Milla Jovovichtól.
50 évvel ezelőtt született az ukrán származású szupermodell, aki narancssárga hajjal hódította meg a világot. Milla Jovovich karrierje 35 éve töretlen, méghozzá a következő filmeknek köszönhetően
Milla Jovovich legjobb filmjei
Egy rém rendes család (1989)
Milla Jovovich és a cipőboltos Al Bundy egy képernyőn? Ilyen is előfordult, még ha kevesen is emlékeznek rá. A Kijevben született, szerb apa és orosz anya gyermekeként világra jött, majd ötéves korától Amerikában élő, tinédzserként már sztármodellnek számító Milla Jovovich ebben a népszerű tévés komédiában kapta élete egyik első színészi munkáját, méghozzá egy francia cserediák szerepében.
