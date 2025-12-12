Hírlevél
„Ez a harmadik világháborúval végződhet!” – Durván rácsaptak az asztalra, Zelenszkij fülét, farkát behúzva menekül

Rendkívüli

Itt van Zelenszkij feltétele az orosz-ukrán békéhez – megkéri az árát

botrány

Luxusautókra és nyaralásra költötte a Netflixtől kapott milliókat, akár 90 évet is kaphat a sztárrendező

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Carl Rinsch néhány évvel ezelőtt még Hollywood nagy reménységei között volt számontartva, hamarosan viszont jó eséllyel a vászon helyett a börtönrácsokat fogja nézni. A direktor ugyanis több millió dollárt csent el a Netflix kasszájából, amit a streamingóriás nem is hagyott annyiban.
Sok mindennel lehetne vádolni a Netflixet, de azzal nem, hogy ne bánna nagyon megfontoltan a pénzzel. Napjaink egyik legnagyobb streamingszolgáltatója mesterien mérlegel ki minden dollárcentet, és ha kell, kegyetlen döntéseket képes meghozni. Erről számos közkedvelt sorozat tudna mesélni, melyeket egy-két évad után költséghatékonyság címszó alatt kaszált el a streamingóriás. Elég csak Jeff Goldblum KAOS vagy Arnold Schwarzenegger Fubar című műsorára gondolni. Szóval egy dolgot kifejezetten nem szeretnek a Netflix fejesei, ha játszanak a pénzükkel. Carl Rinsch, Hollywood kitaszított rendezője viszont mégis ezt tette, és könnyen lehet, hogy ez volt élete legnagyobb baklövése, ugyanis most több évtizednyi börtönbüntetés elé nézhet.

Netflix Carl Rinsch, CarlRinsch,47 RoninYear : 2013 USADirector : Carl RinschCarl RinschShooting picturePhoto: Frank Connor.It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by H2F Entertainment/Universal Pict / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Carl Rinsch a Netflix-sorozatok egy már soha el nem készülő darabját rendezte volna, de elszórta pénzt (Fotó: Photo12 via AFP)

Méregdrága autók és spanyolországi nyaralás a Netflix kontójára

A New York-i esküdtszék csalás és pénzmosás vádjában bűnösnek találta Carl Rinschet. A 49 éves rendező a Netflixtől kapott megbízást, hogy 44 millió dollárból készítse el a White Horse című szériát, amihez a direktor hozzá is látott, több epizódot is leforgattak. Azonban 2020-ban Rinsch további 11 milliót kért a streamingszolgáltatól, amit meg is kapott.

A pénzt viszont már nem a forgatási munkálatok folytatására költötte, hanem arra, hogy luxuséletmódot folytasson.

A direktor nem kevesebb, mint öt Rolls Royce-t és egy Ferrarit, valamint számos, több százezer dollárt érő órát és egyéb luxuscikket vásárolt magának, továbbá ebből az összegből múlatta idejét spanyolországi és kaliforniai szállodákban is.

A maradék összeget pedig kriptovalutába fektette, amiből még némi nyereséget is csinált magának.

A jó létnek Carl Rinsch számára viszont hamarosan vége lesz. A filmes szakembert akár 90 évre is rácsok mögé zárhatják, bár a végleges ítélet, melyet majd 2026. áprilisában hoz meg az ítélőtábla, feltételezhetően ennél jóval alacsonyabb lesz, a szakértők olyan 20 évet magába foglaló büntetést jósolnak Rinschnek.

(L-R)Actors Ko Shibasaki, Hiroyuki Sanada, Keanu Reeves, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi and Director Carl Rinsch attend a world premiere for the film "47 RONIN" in Tokyo, Japan, on November 19, 2013. UPI/Keizo Mori / eyevine Contact eyevine for more information about using this image: T: +44 (0) 20 8709 8709 E: info@eyevine.com http://www.eyevine.com
A Carl Rinsch által rendezett 47 Ronin kevésbé tartozik a jó Keanu Reeves-filmek közé (Fotó: UPI Photo/eyevine/NORTHFOTO)

Magyarországon is forgatott a svindler rendező

Carl Rinsch egyébként azért sem lehet ismeretlen a magyar filmkedvelők számára, mert a simlis direktor korábban már járt hazánkban, ráadásul nem csak turistáskodott. Itt készítette a 47 Ronin című akciófantasy-jét az idén ismét Budapesten tartózkodó Keanu Reeves-szel a főszerepben, melyben még olyan, távol-keleti színészóriások is megfordultak Hollywood csillaga mellett, mint Szanada Hirojuki (Az utolsó szamuráj, John Wick 4.) vagy a Mortal Kombat nemrégiben elhunyt sztárja, Cary-Hirojuki Tagawa.

A film egyébként, bár nagy reményeket fűztek hozzá, végül a kritikusoknál és a kasszáknál is alaposan elhasalt, Rinsch így nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A Netflixet megkárosító filmes szakember azóta nem is kapott második esélyt Hollywoodtól, csak a vörös streamingszolgáltató nyújtott neki segítőkezet, aminek látjuk, mi lett a vége.

Mindennek a tetejébe kollégái és a Netflix producerei elmondása szerint Rinsch a White Horse forgatásának idején már meglehetősen furcsán viselkedett. Azt állította, hogy rájött a koronavírus egy titkos terjeszkedési módjára, illetve előre megérzi a földrengéseket és az egyéb természeti katasztrófákat.

 

