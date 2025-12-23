Bevált a Netflix rémisztő jóslata: valósággá vált a Fekete tükör hátborzongató epizódja

A Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb darabja, a Fekete tükör egyben az egyik legmegosztóbbnak is számít. Az idén már a hetedik szezonját futó széria ugyanis nem fél tabukat döntögetni és gyakorta vázol fel olyan disztópikus jövőképeket, melyeket korábban maximum a legdurvább rémálmainkban láthattunk. És megtekintésük közben bármennyire is kívánjuk, hogy ezek a történetek soha ne váljanak valósággá, néha mégis megesik. Ezúttal a Fekete tükör 2. évadának lélekrengető nyitóepizódja került karnyújtási közelségbe.

A Netflix Fekete tükör (eredeti címén: Black Mirror) című show-jának újabb epizódja vált valósággá (Fotó: IMDb)

A Netflix megjósolta, a mesterséges intelligencia megalkotta

Nagy vihart kavart a széria 2013. február 11-én megjelent Rögtön jövök című epizódja, mely a Bosszúállók és a Mission: Impossible-filmek sztárja, Hayley Atwell által alakított Martha tragikus történetét helyezte a középpontba. A fiatal nő ugyanis nem tudja elfogadni a tényt, hogy élete szerelmét elveszítette egy autóbalesetben, ezért rendel magának egy biorobotot, mely kiköpött mása elhunyt párjának, Ash-nek. A mesterséges intelligencia által vezérelt „férfit” gyárilag feltöltötték Ash emlékeivel, és a közösségi médiában posztolt szövegei alapján leképezték a viselkedését. Ám, a történet hamar váratlan fordulatot vesz...

Ilyen biorobotot még aligha lehet rendelni bármelyik weboldalról karácsonyra, azonban jelenleg több vállalat is ajánl ehhez hasonló szolgáltatást, melyeknek lényege az, hogy a mesterséges intelligencia az elvesztett szeretteinkkel a főszerepben személyre szabott videót készít nekünk, ezeket pedig az elhunyt digitális lábnyoma alapján tökéletesíti a program, hogy a lehető legélethűbb legyen. Bár ahogy írtuk, már cég is foglalkozik ilyen videók előállításával, rengeteg negatív visszajelzést kapnak az ehhez hasonló szolgáltatások, miután többekben megkongatja az etikai vészharangot.

Hayley Atwell mellett Donhnall Gleeson látható a főszerepben a Rögtön jövök című epizódban (Fotó: IMDb)

Nem ez volt az első alkalom

Bármilyen hajmeresztő is belegondolni, a Netflix egyébként nem először látta ijesztően kristálytisztán maga előtt öt vagy tíz évvel ezelőtt, hogy milyen groteszk világban élünk manapság. A Fekete tükör hét évada alatt látott rémületes víziókból mára már több is valósággá vált.