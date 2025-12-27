Nincs más választásuk: kegyetlen döntéseket hoztak ezek a figurák egy munkáért

Egy jó állás mindenki számára jól jön, sőt sokszor szinte bármi hajandók lennénk megtenni. A háromszoros Golden Globe-jelölt Nincs más választás film apropóján összegyűjtöttük azokat a filmes karaktereket, akik bizony erkölcsi, morális vagy saját emberi határait lépte át azért, hogy jobb élete legyen.

Nincs más választása néhány főszereplőnek komoly kihívás volt (Fotó: imdb.com)

Nincs más választása ennek ezeknek a figuráknak

Höfgen Hendrik – Mephisto (1981)

Szabó István filmje klasszikus lett (Fotó: The Movie Company / NORTHFOTO)



Szabó István Oscar-díjas filmje iskolapéldája annak, hogy bizony valaki képes a karrierért lepaktálni a hatalommal. Hendrik a tankönyvi példa arra, hogy a nácik rémuralma alatt milyen eszközökkel lehetett sikert elérni, és ennek milyen ára volt. A világ legsikeresebb magyar filmje tragikus tanmeséje az időszaknak, és a művészlétnek.