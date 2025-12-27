Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Varga Judit nem hagyta szó nélkül Magyar Péter gusztustalan hazugságait

Érdekes

Megvan az étel, ami védhet a demencia ellen

Jake Gyllenhaal

Nincs más választásuk: kegyetlen döntéseket hoztak ezek a figurák egy munkáért

13 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy jó állásért sok mindent megtennénk, de ezek a filmes karakterek szó szerint mindent is bevállaltak. A Nincs más választás című szürreális koreai film kapcsán összeszedtük a legszélsőségesebb figurákat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jake Gyllenhaalkulka jánosLeonardo DiCaprio

Egy jó állás mindenki számára jól jön, sőt sokszor szinte bármi hajandók lennénk megtenni. A háromszoros Golden Globe-jelölt Nincs más választás film apropóján összegyűjtöttük azokat a filmes karaktereket, akik bizony erkölcsi, morális vagy saját emberi határait lépte át azért, hogy jobb élete legyen. 

nincs más választás
Nincs más választása néhány főszereplőnek komoly kihívás volt (Fotó: imdb.com)

Nincs más választása ennek ezeknek a figuráknak

Höfgen HendrikMephisto (1981)

1982; Mephisto. Original Film Title: Mephisto, PICTURED: KLAUS MARIA BRANDAUER, Director: Istvan Szabo, IN CAST: Klaus Maria Brandauer, Krystina Janda, Ildiko Bansagi, Karyn Boyd, Rolf Hoppe Mandatory Credit: Photo by The Movie Company/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1982 by The Movie Company.
Szabó István filmje klasszikus lett (Fotó: The Movie Company / NORTHFOTO)


Szabó István Oscar-díjas filmje iskolapéldája annak, hogy bizony valaki képes a karrierért lepaktálni a hatalommal. Hendrik a tankönyvi példa arra, hogy a nácik rémuralma alatt milyen eszközökkel lehetett sikert elérni, és ennek milyen ára volt. A világ legsikeresebb magyar filmje tragikus tanmeséje az időszaknak, és a művészlétnek. 

1 2 3
... 6
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!