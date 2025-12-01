Őrült december! Jön az új Avatar, zseniális filmek robbannak be a hónapban

Visszatérünk a Pandora kék lakói közé, Hugh Jackman és Kate Hudson dalra fakadnak, animációban elevenednek a Biblia karácsonyi történetei, de a kultfilmek és kultsorozatok rajongói örülhetnek az év végén. Összegyűjtöttük a legígéretesebb bemutatókat.
Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)
Hazai mozis premier: 12.11.
Ahhoz képest, hogy az első Avatar után nem kevesebb mint 13 évet kellett várnunk a folytatásra, most szinte elröppent az a 3 év, ami a második (A víz útja) és harmadik rész (Tűz és hamu) premierje között eltelt. Nem véletlenül sikerült ilyen gyorsan összehozni az újabb Avatar-filmet James Cameronnak: A víz útját és a Tűz és hamut egyszerre forgatták, és nagyon szorosan összetartozik a történetük is. Így egyből ott vesszük fel a cselekmény fonalát az új filmben, ahol elbúcsúztunk a hőseinktől a Pandora bolygón, melynek ezúttal megismerhetjük egy barátságtalanabb arcát és törzsét is.
Song Sung Blue (Song Sung Blue)
Hazai mozis premier: 12.25.
Valós történetből forgatott zenés-érzelmes-szerelmes filmet Hugh Jackman és Kate Hudson: egy átlagos vidéki amerikai párt személyesítenek meg a Song Sung Blue-ban, akik jobb későn, mint soha alapon belevágnak életük nagy álmába, és közönség előtt kezdenek el zenélni. Igaz, csak Neil Diamondot és zenekarát utánozva, az ő dalait játszva, de így is sorsfordító élményeket szerezve.
Királyok királya (King of Kings)
Hazai mozis premier: 12.25.
Ha az évvégi ünnepnapok során egy igazán karácsonyi témájú filmre vágynánk, amire ráadásul a legkisebbek is elvihetők, akkor kiváló választás lehet a Királyok királya, amiben két irodalmi klasszikus is életre kel az animáció révén. Az egyik maga a Biblia, ami nem csak szent szöveg a hívők számára, de kultúrtörténeti kincs és irodalmi alkotás is, a másik pedig az angol író Charles Dickens, aki elbeszélőként maga is megjelenik ebben a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító alkotásban.
Anakonda (Anaconda)
Hazai mozis premier: 12.25.
A Trópusi vihar óriási kultusznak örvend a hazai nézők körében, és az Anakonda most valami hasonló módon őrült vígjátékkal próbál sikerre törni. Közös a két filmben a dzsungel helyszíne, a filmbeli filmforgatás szituációja és Jack Black, de persze akadnak bőven különbségek is. Szilveszter előtti közös baráti szórakozáshoz ideálisnak ígérkezik!
Stranger Things (Stranger Things) 5. évad utolsó részek
Hazai streaming premier: 12.26. és 12.31.
Minden a Stranger Thingsről szól ezekben a hetekben, ha popkultúráról van szó. A túlvilág démonokkal kapcsolatba kerülő nyolcvanas évekbeli kertvárosi kissrácok története a Netflix igazi sikersorozata, sőt zászlóshajója és idővel szuperprodukciója lett, aminek mozifilmes léptékekben készülő befejező évadát elképesztő várakozás övezte és övezi. Hisz az immár Linda Hamiltont is felvonultató finálé három darabra szedve érkezik a nézők elé. Az első négy epizód november 26-tól látható a Netflixen, a következő három rész december 25-tól, míg a maradék december 31-én debütál.