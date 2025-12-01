Őrült december! Jön az új Avatar, zseniális filmek robbannak be a hónapban

Visszatérünk a Pandora kék lakói közé, Hugh Jackman és Kate Hudson dalra fakadnak, animációban elevenednek a Biblia karácsonyi történetei, de a kultfilmek és kultsorozatok rajongói örülhetnek az év végén. Összegyűjtöttük a legígéretesebb bemutatókat.

Az Avatar harmadik része is decemberben robban be a mozikba (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00596816)

Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)

Hazai mozis premier: 12.11.

Ahhoz képest, hogy az első Avatar után nem kevesebb mint 13 évet kellett várnunk a folytatásra, most szinte elröppent az a 3 év, ami a második (A víz útja) és harmadik rész (Tűz és hamu) premierje között eltelt. Nem véletlenül sikerült ilyen gyorsan összehozni az újabb Avatar-filmet James Cameronnak: A víz útját és a Tűz és hamut egyszerre forgatták, és nagyon szorosan összetartozik a történetük is. Így egyből ott vesszük fel a cselekmény fonalát az új filmben, ahol elbúcsúztunk a hőseinktől a Pandora bolygón, melynek ezúttal megismerhetjük egy barátságtalanabb arcát és törzsét is.

Song Sung Blue (Song Sung Blue)

Hazai mozis premier: 12.25.

Valós történetből forgatott zenés-érzelmes-szerelmes filmet Hugh Jackman és Kate Hudson: egy átlagos vidéki amerikai párt személyesítenek meg a Song Sung Blue-ban, akik jobb későn, mint soha alapon belevágnak életük nagy álmába, és közönség előtt kezdenek el zenélni. Igaz, csak Neil Diamondot és zenekarát utánozva, az ő dalait játszva, de így is sorsfordító élményeket szerezve.

Királyok királya (King of Kings)

Hazai mozis premier: 12.25.

Ha az évvégi ünnepnapok során egy igazán karácsonyi témájú filmre vágynánk, amire ráadásul a legkisebbek is elvihetők, akkor kiváló választás lehet a Királyok királya, amiben két irodalmi klasszikus is életre kel az animáció révén. Az egyik maga a Biblia, ami nem csak szent szöveg a hívők számára, de kultúrtörténeti kincs és irodalmi alkotás is, a másik pedig az angol író Charles Dickens, aki elbeszélőként maga is megjelenik ebben a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító alkotásban.

Anakonda (Anaconda)

Hazai mozis premier: 12.25.

A Trópusi vihar óriási kultusznak örvend a hazai nézők körében, és az Anakonda most valami hasonló módon őrült vígjátékkal próbál sikerre törni. Közös a két filmben a dzsungel helyszíne, a filmbeli filmforgatás szituációja és Jack Black, de persze akadnak bőven különbségek is. Szilveszter előtti közös baráti szórakozáshoz ideálisnak ígérkezik!