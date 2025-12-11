Film készül a mártír püspökről, akit II. János Pál és Ferenc pápa is példaképének tekintett

A kárpátaljai görögkatolikus püspök, Romzsa Tódor a teológiai tanulmányait Rómában végezte, majd hazatérve papi szolgálatot vállalt. 1944-ben, mindössze 33 évesen nevezték ki püspökké. Nem sokkal később a Kárpátaljára bevonuló szovjet hadsereg azt követelte tőle, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzék az ortodox orosz egyházhoz. Ezt Romzsa elutasította, amire válaszul 1947. október 27-én – Hruscsov kérésére, Sztálin engedélyével – merényletet kíséreltek meg ellene. A kórházban lábadozó, súlyosan sebesült fiatal püspök ott sem lehetett biztonságban. Takarítónőnek álcázott KGB-ügynök jutott be hozzá, aki halálos adag mérget, kuráre injekciót adott be neki. Romzsa Tódor 1947. november 1-jén halt meg Munkácson, de emléke máig él. 2001-ben, II. János Pál pápa avatta boldoggá. Ferenc pápa pedig utolsó magyarországi látogatásakor, a hívőkhöz intézett beszédében Romzsát a hűség örök példájaként állította a magyarok elé.

A pápák egyik kedvenc püspökéről hamarosan film érkezik a mozikba (Fotó: NFI)

Romzsa Tódor, Munkács mártírja

A Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósult alkotás 2025. első felében készült el. A munkálatokban több hazai keresztény egyház, vallástörténeti szakember és egyházi vezető is segítségükre sietett, akik jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a film egyszerre szolgáljon emlékezésként, tanúságtételként és lelki megerősítésként a leendő nézőknek. Az eddigi reakciók nagyon pozitívak.

A Romzsa Tódor első nyilvános vetítése 2025. májusában, a X. Keresztény Film- és Könyvnapok keretében zajlott az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol a közönség egyöntetűen lelkesen fogadta a vászonra vitt történetet. Hasonló tapasztalatokat szereztek az alkotók a különféle nyári fesztiválokon - és más szabadtéri vetítéseken is, amelyek után a résztvevők arról számoltak be, hogy felemelő élményt jelentett számukra a film.

Filmünk igaz történet alapján készült, mégsem a történelemről szól, hanem az emberiség örök, ma is aktuális kérdéseiről. Az erőszak ártatlan áldozatairól, az igazság és az istenhit mellett végletekig tartó kiállásról, az alapvető emberi jognak számító vallásgyakorlásról és annak mély, történelmi gyökereiről. Mindezt Romzsa Tódor munkácsi görögkatolikus püspök sorsán keresztül kísérhetjük figyelemmel, nem feledve, hogy Kárpátalja, az ezeréves Magyarországhoz mindig hű magyar és ruszin lakosságának kálváriája megannyi hasonlóságot mutat a világ más földrészein dúló keresztényüldözésekhez

– emelte ki Bokor Attila, a film rendezője. Hozzátette, hogy Romzsa Tódor története napjainkban is sok tanulsággal szolgál. Személye összetartotta a különféle nemzetiségeket. Nem számított, hogy ki ukrán, orosz, magyar, vagy szlovák. Csak a közös hit, ami a béke, a közösség egységének alapja volt. A szovjetek ezt akarták megszüntetni, mert ahogy a történelemben oly sok nagyhatalom, ők is féltek az erős közösségektől.