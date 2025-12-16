Carol depressziója eléri a mélypontot — A Pluribus hetedik epizódja komoly rádöbbenést hoz

Ez már hivatalos: a Breaking Bad és Better Call Saul alkotója, Vince Gilligan új sorozata, a Pluribus nem való mindenkinek. Azok számára semmiképp sem, akik folytonos cselekményt, gyors tempójú történetvezetést várnak. Akik viszont besokalltak a Marvel-filmektől, Disney-meséktől, a Star Wars filmektől és remake-ektől, azok számára Pluribus pontosan az a sorozat lehet, ami kicsit lehoz minket a földre, amely ezúttal tele van bizarr módon boldog emberekkel. Vince Gilligan mestere a csend alkalmazásának és annak, hogy úgy meséljen el komplex lelki folyamatokat, hogy a karakterek szinte egy szót sem szólnak. Ennek megfelelően a Pluribus legutóbbi epizódjában nem történik semmi... legalábbis a felszínen.

Georgia O'Keefe művészete a Breaking Bad után a Pluribusban is megjelenik — Vince biztos nagy rajongója a művésznőnek (Fotó: Youtube)

Hello Carol! Cikkünk spoilereket tartalmaz a Pluribus első évadáról, csak óvatosan!

A sorozat ideje szerint immár tizenkét napja annak, hogy a világot ellepte az idegen vírus, mely igába hajtotta az emberiséget és minden emberből önálló gondolkodástól mentesült, együttműködő közös tudatot teremtett — kivéve 13 embert, kiknek jelentős része egyáltalán nem kíván változtatni a fennálló helyzeten. Látszólag egyedül próbálja a főszereplő Carol Sturka (Rhea Seehorn) visszafordítani ezt a folyamatot. A korábbi, hatodik epizódban megtudott egy borzasztó és egy némileg megnyugtató hírt az úgynevezett Másokról: az egyik, hogy egyebek közt milyen gyomorforgató ételekkel táplálkoznak — amit a legnagyobb poén lévén John Cena magyarázott el Carolnak — másrészt pedig, furamód jó szándékuk lévén nincs módjuk arra, hogy áttérítsék azokat a túlélőket, akik nem szeretnének csatlakozni ehhez a furcsa közösséghez.

Eddig a pontig Carol tűzzel-vassal küzdött a boldogság-apokalipszis ellen, mint a világ legnyomorultabb embere az egész világ ellen. Ez a hetedik epizódban némileg parkolópályára állt. Láthatjuk, ahogy Carol kicsit átadja magát a nihilnek: egyedül énekel egy luxusautóban, golfjátékokat játszik a vadonból Új-Mexikóba szabadult állatok között, ruha nélkül merítkezik meg egy vízesés alján, üresen hagyott ötcsillagos éttermekben vacsorázik az automatizált zongora zenéjére és tűzijátékokat gyújt önmagának. Az egyedül hagyott Carol elfogadta sorsát, de olyannyira, hogy majdnem önmagával is végzett egy felé fordult tűzijáték miatt, ami a szerencsének köszönhetően centikkel az arca előtt suhant el, egyenesen a házába.

Nem történik semmi.

Ez a legjobb kifejezés, melyet jobb híján mondani lehet. Carol nem tud mit kezdeni a helyzettel, a túlélők és a Mások is megharagudtak rá, teljesen egyedül maradt a világban és ez az epizód tökéletesen érzékeltette ezt az izolált, mélyen depresszív hangulatot, amelyből úgy tűnik, nincs kiút, csak a Zombieland-szerű világméretű játszótér. Ennek a nihilnek a mélypontjához ért most el Carol, melyből nehéz lesz kilábalnia.

A nevem Manousos Oviedo. Nem tartozom közéjük. Meg akarom menteni a világot.

A korábbi epizódok szép lassan csepegtették az infót a végtelenül makacs, angolul nem beszélő paraguayi fickóról, aki azonnal elbarikádozta magát, amikor betört a vész, azonban nagy nehezen Carolnak is sikerült felvennie vele a kapcsolatot VHS kazettákon keresztül. Mint kiderült, Manousos (Carlos-Manuel Vesga) is szeretne véget vetni ennek a kifordult világnak, és minimális technikai felszereltséggel indult útnak, hogy megtalálja Carolt. Útközben a bábeli gátakat is igyekszik leküzdeni, ahogy próbálja elsajátítani az angol nyelvet régi oktatókazetták segítségével. Manousos szó szerint inkább meghalna, minthogy bármilyen segítséget kérjen a Másoktól, ahogy a veszélyes útján majdnem sikerült is neki. Eddig ő a sorozat legrejtélyesebb karaktere, de mostanra biztossá vált, hogy csatlakozni szeretne Carol forradalmához.