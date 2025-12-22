Carol elkezdett bízni a Másokban? A Pluribus nyolcadik része az eddigi legnagyobb fordulattal érkezett

A Pluribus első évada lassan a végéhez közelít. A legutóbbi részt péntek óta nézhetjük az Apple TV-n, a következő epizód pedig december 24-én, előre hozva érkezik a streaming platformra. A legutóbbi, nyolcadik epizódban Carol szakít a korábbi hozzáállásával és egy teljesen új irányból közelíti meg a Földet megszálló idegen vírust, mely az emberiség döntő részéből furán boldog embereket csinált. Vince Gilligan mindig képes meglepni minket, ahogy az itt is megtörtént. Cikkünk spoilereket tartalmaz a Pluribus nyolcadik epizódjából.
Az új Pluribus epizódban Carol kicsit lenyugszik... egyelőre
Korábban láthattuk, ahogy Carol Sturka (Rhea Seehorn) mindent eldobott magától. Magára haragította szó szerint az egész emberiséget — a Másokat és a túlélőket egyaránt — és az idejét céltalan golfjátékokkal, egyedüli vacsorázásokkal és izgalmát vesztett tűzijátékozással töltötte. Utóbbiban kis híján életét is vesztette, mely végül megtörte benne az ellenállást és könnyekben kifakadva visszahívta életébe a Másokat, élükön Zosiát (Karolin Wydra), akit Carol igényére szabva választottak ki számára. Így érkezünk meg a nyolcadik részbe.
A Pluribus sorozatban a megtört Carol először mutat némi érdeklődést a Mások irányába. Zosiával karöltve szép helyeken járnak, megtudjuk hogyan alszanak, mindez azért, hogy kicsit jobb színben láthassuk a világkatasztrófának ezt az oldalát is. Sőt, a sorozatban először hallottuk a Másokat viccelődni — ugyanis egy játék közben Zosia mókásan bealázta Carolt, ezzel az ő fanyar szeretetnyelvére hatva. A köztük lévő beszélgetések ebben az epizódban sokkal elmélyültebbek és sokkal személyesebbek, mint ahogy azt eddig hallhattuk, miközben a főszereplő szíve is egyre jobban megnyílik.
Egészen addig a pontig, hogy megtörténik az, amire már Zosia megjelenése óta kicsit számítottunk: Carol megcsókolja Zosiát és egymáséi lesznek.
Mégis, ami ezután történik, arra nem készültünk fel és megannyi találgatásra ad okot. Az együttlét után másnap Carol ráveszi Zosiát, hogy a változatosság kedvéért egyes számban beszéljen magáról. Zosia a legkellemesebb emlékéről beszél egészen azelőtt, hogy csatlakozott volna a közös tudathoz... majd lefagy. Pár másodpercig Zosia rejtélyesen némán áll a konyha közepén, majd visszatér az üres mosolyhoz.
Mit tudtunk meg ebből az epizódból?
Öntsünk jó előre tiszta vizet a pohárba: ez mind manipuláció. Az, hogy a Mások megtörték őt, hogy Zosia ennyire vonzó nő, hogy sikerült kedves emlékeket feleleveníteni számára, mind azért történik, hogy Carol ne akarja visszaforgatni az apokaliptikus folyamatot... és ebben az epizódban be kell látni, hogy a Mások nyertek. Ugyanakkor az epizód vége további kérdéseket von maga után, mely a krízis feloldásának egy kulcspontja lehet: a vírus lehet, hogy nem pusztította ki az emberek egyéniségét. Lehet, hogy ott van végig bennük és amint emlékeztetik őket rá, szép lassan visszatérhetnek.
Ez persze csak spekuláció, a Pluribus IMDb oldala szerint szerdán érkező fináléból és a következő évadból remélhetőleg még többet megtudunk arról, hogy van-e egyáltalán esélye Carolnak felvenni a harcot a Földet átívelő boldogsággal. Vince Gilligan újra és újra bebizonyítja, hogy képes minket meglepni és már most várjuk a folytatást!