Carol elkezdett bízni a Másokban? A Pluribus nyolcadik része az eddigi legnagyobb fordulattal érkezett

A Pluribus első évada lassan a végéhez közelít. A legutóbbi részt péntek óta nézhetjük az Apple TV-n, a következő epizód pedig december 24-én, előre hozva érkezik a streaming platformra. A legutóbbi, nyolcadik epizódban Carol szakít a korábbi hozzáállásával és egy teljesen új irányból közelíti meg a Földet megszálló idegen vírust, mely az emberiség döntő részéből furán boldog embereket csinált. Vince Gilligan mindig képes meglepni minket, ahogy az itt is megtörtént. Cikkünk spoilereket tartalmaz a Pluribus nyolcadik epizódjából.

A Vince Gilligan sorozatoktól megszokott fordulatokkal folytatódik a Pluribus (Fotó: Apple TV)

Az új Pluribus epizódban Carol kicsit lenyugszik... egyelőre

Korábban láthattuk, ahogy Carol Sturka (Rhea Seehorn) mindent eldobott magától. Magára haragította szó szerint az egész emberiséget — a Másokat és a túlélőket egyaránt — és az idejét céltalan golfjátékokkal, egyedüli vacsorázásokkal és izgalmát vesztett tűzijátékozással töltötte. Utóbbiban kis híján életét is vesztette, mely végül megtörte benne az ellenállást és könnyekben kifakadva visszahívta életébe a Másokat, élükön Zosiát (Karolin Wydra), akit Carol igényére szabva választottak ki számára. Így érkezünk meg a nyolcadik részbe.

A Pluribus sorozatban a megtört Carol először mutat némi érdeklődést a Mások irányába. Zosiával karöltve szép helyeken járnak, megtudjuk hogyan alszanak, mindez azért, hogy kicsit jobb színben láthassuk a világkatasztrófának ezt az oldalát is. Sőt, a sorozatban először hallottuk a Másokat viccelődni — ugyanis egy játék közben Zosia mókásan bealázta Carolt, ezzel az ő fanyar szeretetnyelvére hatva. A köztük lévő beszélgetések ebben az epizódban sokkal elmélyültebbek és sokkal személyesebbek, mint ahogy azt eddig hallhattuk, miközben a főszereplő szíve is egyre jobban megnyílik.

Egészen addig a pontig, hogy megtörténik az, amire már Zosia megjelenése óta kicsit számítottunk: Carol megcsókolja Zosiát és egymáséi lesznek.

Mégis, ami ezután történik, arra nem készültünk fel és megannyi találgatásra ad okot. Az együttlét után másnap Carol ráveszi Zosiát, hogy a változatosság kedvéért egyes számban beszéljen magáról. Zosia a legkellemesebb emlékéről beszél egészen azelőtt, hogy csatlakozott volna a közös tudathoz... majd lefagy. Pár másodpercig Zosia rejtélyesen némán áll a konyha közepén, majd visszatér az üres mosolyhoz.