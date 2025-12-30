Lezárult a Pluribus első évada: Ez lehet az idei legjobb sorozat? — Kritika

Szenteste kijött a Pluribus kilencedik epizódja, mely egyúttal az első — és közel sem utolsó — évadának befejező etapját is jelzi. A Breaking Bad és Better Call Saul sorozatokat is jegyző Vince Gilligan egy szokatlan, felkavaró és végtelenül izgalmas science fiction történetet hozott az Apple TV kínálatába, mely némileg megosztja a közönséget: a nézők egyik fele az év legjobb sorozataként gondol rá, mások szerint egy túlértékelt, lassú sztori. De hol van az igazság? Korábban végigkövettük a sorozatot epizódonként, a Pluribus első évadának lezárása után lássuk, hogyan szuperált a sorozat eddig — ezúttal teljesen spoilermentesen!

Carol a világ összes boldog embere ellen, ez lehetne a Pluribus alternatív címe (Fotó: Apple TV)

A Pluribus nem akar mindenkinek megfelelni

A készítők már a megjelenés előtti marketingkampányban is felcsigázták az emberek érdeklődését a Pluribus rejtélyes előzetesével. Hónapok teltek el, hogy szinte semmit nem tudtunk meg a sorozatról, de még azt se, hogy miről fog szólni. Csak egy nőt láttunk, ahogy nyalogatja a fánkokat és ebből kellett rájönnünk, hogy mi a csoda lesz ebből. Az első részben megtudhattuk, hogy ez a bizarr jelenség egy idegen vírus terjesztésének a része, amely egy közös tudatra tereli az emberiség jelentős részét. Aki nem halt bele a fertőzésbe, az egy méhekhez hasonlóan egyszerre gondolkodó és furcsán boldog entitás része lett. Egyedül 13 ember tűnik immunisnak a fertőzésre, köztük a romantikus regényíró, Carol Sturka (Rhea Seehorn) aki a sorozatban egyedül száll szembe az agymosott emberiséggel.

Minden epizód kicsit máshova helyezi a fókuszt: megismerhetjük a vírus természetét, embertelennek tűnő szokásait, megismerjük a túlélőket, akik valamiért teljesen elégedettek ezzel az újonnan kialakult világrenddel... utóbbi enyhén szólva is furcsa, de a Pluribus tálalásában viszonylag hihető.

A sorozat fénypontja bátran kijelenthető, hogy korábban a Better Call Saulból ismertté vált Rhea Seehorn karaktere lett. Carol bekényelmesedett, boldogtalan életét törte meg az első epizód csavarja, miképpen mindenki akit ismert és szeretett hirtelen agymosottá vált. Vince Gilligan ezúttal nem kisebb szerepet várt el tőle, minthogy egymaga hátán vigye a történetet. Az alapkoncepció mellett fontos látnunk, ahogy őt is alakítják az események, hogyan deríti ki az úgynevezett Mások titkait, hogyan viaskodik saját elveivel, miközben saját boldogsága és gyásza határozottan nem teszi könnyűvé a helyzetét.