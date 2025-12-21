Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Ezt látnia kell!

Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

quentin tarantino

Megvan, amikor Jennifer Lawrence beintett Quentin Tarantinónak? Sokan öltek volna a lehetőségért, amit JLaw passzolt

41 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy étivzede zárt be nyolc igazán aljas figurát a modern mozi mestere. Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmjének számos kulisszatitka még most sem ismert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
quentin tarantinoJennifer LawrenceAljas nyolcas

A polgárháború után nyolc, egymás számára látszólag idegen ember ragad egy havas hegyi házban. Ebben a filmes alaphelyzetben a szereplők sok jóra nem számíthatnak – annál inkább a nézők, főleg ha Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmjéről beszélünk. A tíz éve bemutatott kultfilm számos kulisszatitkot rejt, mi pedig többek között annak is utánajártunk, miért nem szerepelt benne Jennifer Lawrence.

Quentin Tarantino, RELEASE DATE: January 8, 2016 TITLE: The Hateful Eight STUDIO: The Weinstein Company DIRECTOR: Quentin Tarantino PLOT: In post-Civil War Wyoming, bounty hunters try to find shelter during a blizzard but get involved in a plot of betrayal and deception. PICTURED: KURT RUSSELL, JENNIFER JASON LEIGH, BRUCE DERN.
10 éves lett Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmje Fotó: The Weinstein Company / NORTHFOTO

Quentin Tarantino filmje majdnem a kukában landolt

  • Szinte hihetetlen, de igaz: a rendező majdnem lefújta a 60 millió dolláros film forgatását, miután kiszivárgott a készülő mű forgatókönyve. Tarantinót saját elmondása szerint teljesen szétvetette az ideg a helyzettől. Végül egy okos marketingfogással oldották meg a problémát: egy színházi felolvasóest keretében adták elő a szöveget a színészek, a közönség imádta, így a forgatás mégis zöld utat kapott.
  • Egy ilyen egy térben játszódó filmhez képest relatíve magas volt a költségvetés, ennek egyik oka az Ultra Panavision 70 technológia használata, amelyet a filmesek nagyjából 1960 óta mellőztek. Az extra szélesvásznú, filmre forgatott eljárást eredetileg az ötvenes évek monumentális „szandálos” filmjeihez fejlesztették ki. Manapság ismét egyre több alkotás készül így; legutóbb az Egyik csata a másik után című, Leonardo DiCaprio főszereplésével készült mozi. A formátum komoly kihívást jelentett a moziknak, mivel a digitális korban sok helyen nem állt rendelkezésre a megfelelő vetítéstechnika.
THE HATEFUL EIGHT (2015) SAMUEL L JACKSON QUENTIN TARANTINO (DIR) MOVIESTORE COLLECTION LTD Credit: Moviestore Collection/face to face - Editorial use only -
Samuel L. Jackson egyik legsötétebb szerepe (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)
  • Mint kiderült, Tarantinót Agatha Christie Tíz kicsi indián című krimije inspirálta: az eredeti mű hangulatát és alapcselekményét egy westernkörnyezetbe helyezte át.
  • Daisy szerepére Tarantino első körben Jennifer Lawrence-t kérte fel, aki addigra már leforgatta az összes Az éhezők viadala filmet, és Oscar-díjas sztárnak számított. Két verzió látott napvilágot: az egyik szerint Lawrence udvariasan visszautasította a szerepet – ami meglepő, hiszen fél Hollywood sírva könyörögne egy Tarantino-filmért –, a másik szerint egyeztetési problémák adódtak. A premier után Tarantino elárulta, végül örül annak, hogy nem Lawrence játszotta Daisy-t, mert túl fiatal lett volna a szerephez. A karaktert végül Jennifer Jason Leigh alakította, aki Oscar-jelölést kapott a démoni gyilkos megformálásáért.
Picture MUST credit: NBC Hunger Games actress Jennifer Lawrence hopes no one is expecting a movie mash-up when she stars opposite Twilight heartthrob Robert Pattinson in her new film. Lawrence ,35, and Pattinson, 39, appear opposite each other in the movie Die My Love. Speaking to late night US TV talk show host Jimmy Fallon, 50, Lawrence , the film’s producer, said it was her idea to cast the ex-Harry Potter star. Fallon then referred to Lawrence’s role as Katniss Everdeen in the Hunger Games series and Pattinson’s as vampire Edward Cullen in the Twilight movies. He said: “I saw the Internet's going crazy that Katniss and Edward are in a movie together ! “Yes, we want that!” Fallon then started a little dance singing the names Katniss and Edward. But Jennifer admitted: “I'm very nervous that people are gonna sprint to the theatre thinking it's like a Katniss and Edward fan flick— and it's not. “It’s not. It’s a very idiosyncratic, poetic, work of art. “But if you're expecting a fan flick, It’s not that. You're gonna be really disappointed. “I'm just afraid it's gonna come out and everybody's gonna be mad at me !“ In Die My Love she plays Grace, a writer and young mother who is slowly slipping into madness. Pattinson plays her partner Jackson who is increasingly worried and helpless. Picture supplied by JLPPA
Jennifer Lawrence dobta QT-t (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00731613)
  • Ha másért nem, hát azért mindenképp megérte elkészíteni a filmet, mert a néhai Ennio Morricone számos legendás filmzene és korábbi Oscar-jelölés után 87 évesen végre megkapta az aranyszobrot az Aljas nyolcas zenéjéért.
  • Christoph Waltz szintén esélyes volt valamelyik férfi főszerepre. A rajongók szinte követelték a színészt a Becstelen brigantyk és a Django elszabadul után, hiszen ez a két szerep két Oscar-díjat hozott neki. Végül azonban Waltz nem kapott szerepet a filmben.
THE HATEFUL EIGHT (2015) JENNIFER JASON LEIGH QUENTIN TARANTINO (DIR) MOVIESTORE COLLECTION LTD Credit: Moviestore Collection/face to face - Editorial use only -
Jennifer Jason Leigh élete alakítását nyújtja Daisy szerepében (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)
  • A Lincoln-levél Tarantino szerint Amerika allegóriája: egy hamis levél, egy üres ígéret, amely hatalmat ad annak, aki birtokolja.
  • Kurt Russell komoly kárt okozott a forgatáson, mivel a filmben látható gitárszétverés nem volt előre megtervezve. A színész improvizált, csakhogy elfelejtette: egy 19. századi, muzeális értékű hangszerről van szó. Jennifer Jason Leigh reakciója a jelenetben teljesen valódi, a színésznő ugyanis őszintén meglepődött.
THE HATEFUL EIGHT (2015) KURT RUSSELL QUENTIN TARANTINO (DIR) MOVIESTORE COLLECTION LTD Credit: Moviestore Collection/face to face - Editorial use only -
Kurt Russel komoly károkat okozott a forgatáson (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)
  • A forgatás idején nem volt hó a hegyekben, ezért só, hab és papír keverékéből készült el a műhó.
  • Channing Tatum apró szerepét sokáig még a többi színész elől is titokban tartották, a nézők pedig csak a premierkor szembesültek vele. Tarantino valódi meglepetést akart a „szépfiú” sztár felbukkanásával.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!