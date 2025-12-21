Megvan, amikor Jennifer Lawrence beintett Quentin Tarantinónak? Sokan öltek volna a lehetőségért, amit JLaw passzolt

A polgárháború után nyolc, egymás számára látszólag idegen ember ragad egy havas hegyi házban. Ebben a filmes alaphelyzetben a szereplők sok jóra nem számíthatnak – annál inkább a nézők, főleg ha Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmjéről beszélünk. A tíz éve bemutatott kultfilm számos kulisszatitkot rejt, mi pedig többek között annak is utánajártunk, miért nem szerepelt benne Jennifer Lawrence.

10 éves lett Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmje Fotó: The Weinstein Company / NORTHFOTO

Quentin Tarantino filmje majdnem a kukában landolt

Szinte hihetetlen, de igaz: a rendező majdnem lefújta a 60 millió dolláros film forgatását, miután kiszivárgott a készülő mű forgatókönyve. Tarantinót saját elmondása szerint teljesen szétvetette az ideg a helyzettől. Végül egy okos marketingfogással oldották meg a problémát: egy színházi felolvasóest keretében adták elő a szöveget a színészek, a közönség imádta, így a forgatás mégis zöld utat kapott.

Egy ilyen egy térben játszódó filmhez képest relatíve magas volt a költségvetés, ennek egyik oka az Ultra Panavision 70 technológia használata, amelyet a filmesek nagyjából 1960 óta mellőztek. Az extra szélesvásznú, filmre forgatott eljárást eredetileg az ötvenes évek monumentális „szandálos” filmjeihez fejlesztették ki. Manapság ismét egyre több alkotás készül így; legutóbb az Egyik csata a másik után című, Leonardo DiCaprio főszereplésével készült mozi. A formátum komoly kihívást jelentett a moziknak, mivel a digitális korban sok helyen nem állt rendelkezésre a megfelelő vetítéstechnika.

Samuel L. Jackson egyik legsötétebb szerepe (Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO)