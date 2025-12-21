Megvan, amikor Jennifer Lawrence beintett Quentin Tarantinónak? Sokan öltek volna a lehetőségért, amit JLaw passzolt

Egy étivzede zárt be nyolc igazán aljas figurát a modern mozi mestere. Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmjének számos kulisszatitka még most sem ismert.
A polgárháború után nyolc, egymás számára látszólag idegen ember ragad egy havas hegyi házban. Ebben a filmes alaphelyzetben a szereplők sok jóra nem számíthatnak – annál inkább a nézők, főleg ha Quentin Tarantino Aljas nyolcas című filmjéről beszélünk. A tíz éve bemutatott kultfilm számos kulisszatitkot rejt, mi pedig többek között annak is utánajártunk, miért nem szerepelt benne Jennifer Lawrence.
Quentin Tarantino filmje majdnem a kukában landolt
- Szinte hihetetlen, de igaz: a rendező majdnem lefújta a 60 millió dolláros film forgatását, miután kiszivárgott a készülő mű forgatókönyve. Tarantinót saját elmondása szerint teljesen szétvetette az ideg a helyzettől. Végül egy okos marketingfogással oldották meg a problémát: egy színházi felolvasóest keretében adták elő a szöveget a színészek, a közönség imádta, így a forgatás mégis zöld utat kapott.
- Egy ilyen egy térben játszódó filmhez képest relatíve magas volt a költségvetés, ennek egyik oka az Ultra Panavision 70 technológia használata, amelyet a filmesek nagyjából 1960 óta mellőztek. Az extra szélesvásznú, filmre forgatott eljárást eredetileg az ötvenes évek monumentális „szandálos” filmjeihez fejlesztették ki. Manapság ismét egyre több alkotás készül így; legutóbb az Egyik csata a másik után című, Leonardo DiCaprio főszereplésével készült mozi. A formátum komoly kihívást jelentett a moziknak, mivel a digitális korban sok helyen nem állt rendelkezésre a megfelelő vetítéstechnika.
- Mint kiderült, Tarantinót Agatha Christie Tíz kicsi indián című krimije inspirálta: az eredeti mű hangulatát és alapcselekményét egy westernkörnyezetbe helyezte át.
- Daisy szerepére Tarantino első körben Jennifer Lawrence-t kérte fel, aki addigra már leforgatta az összes Az éhezők viadala filmet, és Oscar-díjas sztárnak számított. Két verzió látott napvilágot: az egyik szerint Lawrence udvariasan visszautasította a szerepet – ami meglepő, hiszen fél Hollywood sírva könyörögne egy Tarantino-filmért –, a másik szerint egyeztetési problémák adódtak. A premier után Tarantino elárulta, végül örül annak, hogy nem Lawrence játszotta Daisy-t, mert túl fiatal lett volna a szerephez. A karaktert végül Jennifer Jason Leigh alakította, aki Oscar-jelölést kapott a démoni gyilkos megformálásáért.
- Ha másért nem, hát azért mindenképp megérte elkészíteni a filmet, mert a néhai Ennio Morricone számos legendás filmzene és korábbi Oscar-jelölés után 87 évesen végre megkapta az aranyszobrot az Aljas nyolcas zenéjéért.
- Christoph Waltz szintén esélyes volt valamelyik férfi főszerepre. A rajongók szinte követelték a színészt a Becstelen brigantyk és a Django elszabadul után, hiszen ez a két szerep két Oscar-díjat hozott neki. Végül azonban Waltz nem kapott szerepet a filmben.
- A Lincoln-levél Tarantino szerint Amerika allegóriája: egy hamis levél, egy üres ígéret, amely hatalmat ad annak, aki birtokolja.
- Kurt Russell komoly kárt okozott a forgatáson, mivel a filmben látható gitárszétverés nem volt előre megtervezve. A színész improvizált, csakhogy elfelejtette: egy 19. századi, muzeális értékű hangszerről van szó. Jennifer Jason Leigh reakciója a jelenetben teljesen valódi, a színésznő ugyanis őszintén meglepődött.
- A forgatás idején nem volt hó a hegyekben, ezért só, hab és papír keverékéből készült el a műhó.
- Channing Tatum apró szerepét sokáig még a többi színész elől is titokban tartották, a nézők pedig csak a premierkor szembesültek vele. Tarantino valódi meglepetést akart a „szépfiú” sztár felbukkanásával.
