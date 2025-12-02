Ezt eddig biztosan nem tudtuk a leggazdagabb fiúról szóló Richie Rich filmről!

Kevesen tudják, de a sztori valójában egy képregény volt 1953-ban, mely egészen 1990-ig futott. Amikor a Richie Rich - Rosszcsont beforr kijött, a képregény népszerűsége már a nullán volt, szóval ez a reboot hordozott némi kockázatot magában. A történetben Richie Rich (Macaulay Culkin) a világ leggazdagabb gyereke, akinek minden földi menőség a birtokában van... kivéve a barátokat. Egy egyszerű, de közkedvelt családi film, mely a maga egyedi stílusában újra közli velünk, hogy a pénz nem minden.
Macaulay Culkin már majdnem túl idős volt Richie Rich szerepére
A Macaulay Culkin filmek fénykora volt a kilencvenes évek eleje. A nagysikerű Reszkessetek, betörők!-ön kívül olyan filmekben szerepelt, mint A jófiú, a My Girl és a magyarok közt kiemelten népszerű Richie Rich. Címszerepéért nem kevesebbet, mint 8 millió dolláros gázsit kapott és mint olyan, tényleg a világ leggazdagabb gyereke lett a családi filmek többszörösen visszatérő sztárja. Ekkor egyébként 14 éves volt, szóval éppen a tipikus gyerekzsánerek korhatárán. Talán éppen emiatt ezt követően 9 évig nem szerepelt jelentősebb filmszerepekben. 1994-ben olyannyira határvonalon volt, hogy a film készítői a 154 centiméteres magassága miatt kénytelenek voltak kifejezetten magas felnőtteket alkalmazni, hogy azt az illúziót kapjuk, hogy Culkin karaktere alacsony. A felnőtt Macaulay Culkin gyermekeivel ezt is látta, sőt, anélkül hogy megmondta volna nekik, hogy ő a főszereplő. Azóta egyébként a Culkin családból hárman is a színjátszás területén helyezkedtek el.
Az online értékelések alapján rossz filmnek tűnik, de valljuk be... mindenki szerette
A Richie Rich kritikailag egy igen megosztó filmre sikeredett, pedig komoly közönségsikerre emlékezhetünk. Culkin játékát Arany Málna-díjra is jelölték, de a szánalomdíjat végül Kevin Costner vitte el a Wyat Earp filmért. Anyagilag sem volt túl sikeres a film, de olyanokkal kellett versenyeznie az 1994-es karácsonyi időszakban, mint a Télapu és az Oroszlánkirály.
Mégis, a maga idejében alig volt, aki ne szerette volna, a gyerekek számára kifejezetten érdekes volt, mert elgondolkodhattak azon, milyen lehet annyira gazdagnak lenni, hogy a saját lakásukban még saját McDonald's is van. A gyorsétterem egyébként nem csak engedélyt adott a nevük használatára a filmben, de a forgatás idejére egy valódi éttermet is felállítottak, ami ugyanazokra a funkciókra volt képes, mint bármely étterem és a stábot is rendszeresen ellátták sajtburesszel.
Abban a kastélyban nagy házibulit lehetne tartani
A filmet egy impozáns épületben vették fel, az úgynevezett Biltmore Estate nevet viselő magántulajdonban lévő kastélyban. Ugyanezen a helyen vették fel a Hannibal és a Patch Adams filmek egyes jeleneteit. Az épületben 250 szoba található, köztük 35 háló és 43 fürdőszoba, tágas boros pince, egy könyvtár és egy beltéri medence. Művészetben sincs hiány, minden szobában található valamilyen műalkotás, ha más nem is, akkor a kézzel faragott lambériák, de egyebek közt Pierre-Auguste Renoir festménye is fellelhető itt. Ezeket tudván kicsit felnőttként is vonzónak tűnik, nemde? Ugyanakkor Richie külön bejáratú hullámvasútja nem a birtok része, de hát nem lehet minden tökéletes.
Science fiction, ami ma valóság
Külön érdekesség, hogy a filmben felmutatott legnagyobb technológiai vívmányok ma már közel sem a gazdagok kiváltságai, sőt! Amikor az egyik jelenetben Richie felhívja az édesapját egy szuperokos számítógéppel, ami tíz másodperces kalkulációt követően méterre pontosan meghatározza, hogy merre jár és még videóképet is kap hozzá — ugyanerre ma már azonnal képesek egyes chatprogramok, mint a Messenger vagy Discord. Olyanokat is láthatunk a filmben, mint videótelefonálás, vezeték nélküli eszközök és biometrikus azonosítás: ma már mindez benne van egy mobiltelefonban is. Némileg fancy terméknek számít még, de azért jelen van a VR-szemüveg, ami bár könnyen leemelhető a technikai boltok polcairól, azért még kell hozzá spórolni valamennyit. Bizonyára erre is gondolhatott James Cameron, amikor egyszer azt mondta, hogy nem tud több sci-fit írni, mert a jövő már itt van.