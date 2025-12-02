Ezt eddig biztosan nem tudtuk a leggazdagabb fiúról szóló Richie Rich filmről!

Kevesen tudják, de a sztori valójában egy képregény volt 1953-ban, mely egészen 1990-ig futott. Amikor a Richie Rich - Rosszcsont beforr kijött, a képregény népszerűsége már a nullán volt, szóval ez a reboot hordozott némi kockázatot magában. A történetben Richie Rich (Macaulay Culkin) a világ leggazdagabb gyereke, akinek minden földi menőség a birtokában van... kivéve a barátokat. Egy egyszerű, de közkedvelt családi film, mely a maga egyedi stílusában újra közli velünk, hogy a pénz nem minden.

Richie Rich fittségéért Claudia Schiffer felel (Fotó: Warner Brothers/NORTHFOTO)

Macaulay Culkin már majdnem túl idős volt Richie Rich szerepére

A Macaulay Culkin filmek fénykora volt a kilencvenes évek eleje. A nagysikerű Reszkessetek, betörők!-ön kívül olyan filmekben szerepelt, mint A jófiú, a My Girl és a magyarok közt kiemelten népszerű Richie Rich. Címszerepéért nem kevesebbet, mint 8 millió dolláros gázsit kapott és mint olyan, tényleg a világ leggazdagabb gyereke lett a családi filmek többszörösen visszatérő sztárja. Ekkor egyébként 14 éves volt, szóval éppen a tipikus gyerekzsánerek korhatárán. Talán éppen emiatt ezt követően 9 évig nem szerepelt jelentősebb filmszerepekben. 1994-ben olyannyira határvonalon volt, hogy a film készítői a 154 centiméteres magassága miatt kénytelenek voltak kifejezetten magas felnőtteket alkalmazni, hogy azt az illúziót kapjuk, hogy Culkin karaktere alacsony. A felnőtt Macaulay Culkin gyermekeivel ezt is látta, sőt, anélkül hogy megmondta volna nekik, hogy ő a főszereplő. Azóta egyébként a Culkin családból hárman is a színjátszás területén helyezkedtek el.

Az online értékelések alapján rossz filmnek tűnik, de valljuk be... mindenki szerette

A Richie Rich kritikailag egy igen megosztó filmre sikeredett, pedig komoly közönségsikerre emlékezhetünk. Culkin játékát Arany Málna-díjra is jelölték, de a szánalomdíjat végül Kevin Costner vitte el a Wyat Earp filmért. Anyagilag sem volt túl sikeres a film, de olyanokkal kellett versenyeznie az 1994-es karácsonyi időszakban, mint a Télapu és az Oroszlánkirály.

Mégis, a maga idejében alig volt, aki ne szerette volna, a gyerekek számára kifejezetten érdekes volt, mert elgondolkodhattak azon, milyen lehet annyira gazdagnak lenni, hogy a saját lakásukban még saját McDonald's is van. A gyorsétterem egyébként nem csak engedélyt adott a nevük használatára a filmben, de a forgatás idejére egy valódi éttermet is felállítottak, ami ugyanazokra a funkciókra volt képes, mint bármely étterem és a stábot is rendszeresen ellátták sajtburesszel.